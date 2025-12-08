Πώς η Netflix κέρδισε τη Warner Bros.: Το παρασκήνιο Σαράντος–Τραμπ

Νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο η Netflix κατάφερε να επικρατήσει στη διεκδίκηση της Warner Bros. φέρνει στο φως το Bloomberg, περιγράφοντας ένα εντυπωσιακό παρασκήνιο με μυστικές επαφές, πολιτικές ισορροπίες και έναν πλειστηριασμό-μαμούθ που αναδιαμορφώνει το χολιγουντιανό τοπίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συνδιευθυντής της Netflix, Τεντ Σαράντος, ταξίδεψε στα μέσα Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο για κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την τότε εν εξελίξει δημοπρασία της Warner Bros. Discovery.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξέφρασε την άποψη πως η Warner Bros. «πρέπει να πουληθεί στον υψηλότερο πλειοδότη».

Ο Σαράντος συμφώνησε, παρουσιάζοντας το σκεπτικό της προσφοράς της Netflix: η εταιρεία δεν αποτελεί μονοπωλιακό γίγαντα, αντιμετώπισε σημαντικές απώλειες συνδρομητών στο πρόσφατο παρελθόν και —σε αντίθεση με παραδοσιακούς ομίλους— δεν διαθέτει τηλεοπτικά δίκτυα ή καλωδιακά κανάλια.

Επισήμανε ακόμη ότι η Netflix δεν ανταγωνίζεται μόνο άλλες πλατφόρμες, αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα της τηλεόρασης, όπου καταλαμβάνει μόλις την πέμπτη ή έκτη θέση από πλευράς διανομής. Η εξαγορά, είπε, θα την έκανε συγκρίσιμη σε μέγεθος με το YouTube στην αμερικανική αγορά.

Αυτές οι τοποθετήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg, ενίσχυσαν την αίσθηση του Σαράντος ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα κινούνταν εχθρικά απέναντι στη Netflix — κάτι που η Paramount Skydance θεωρούσε δεδομένο ότι θα συμβεί υπέρ της δικής της πλευράς.

Η οικογένεια Έλισον, στενά συνδεδεμένη με τον Τραμπ, είχε την πεποίθηση ότι το πολιτικό της δίκτυο θα λειτουργούσε ως καθοριστικός μοχλός στην έκβαση του διαγωνισμού, καθώς ο Ντέιβιντ Έλισον είναι ο επικεφαλής της Skydance που συγχωνεύτηκε με την Paramount και αποτελούσε τον βασικό ανταγωνιστή της Netflix στη διεκδίκηση της Warner Bros.

Όμως η εξέλιξη της διαδικασίας απέδειξε ότι αυτή η βεβαιότητα δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Πώς η Netflix γύρισε το παιχνίδι

Το Bloomberg περιγράφει ότι η Netflix προσήλθε στη διαδικασία προετοιμασμένη με λεπτομερείς οικονομικές προβολές, έχοντας μελετήσει εξονυχιστικά την απήχηση των παραγωγών της Warner και του HBO στο δικό της κοινό.

Η εταιρεία γνώριζε ήδη από τα δεδομένα streaming πως οι σειρές και οι ταινίες της Warner Bros. είχαν τεράστια δυναμική, κάτι που θα μπορούσε να ενισχυθεί κατακόρυφα μέσα στο δικό της τεχνολογικό περιβάλλον και τη βάση των 300 εκατομμυρίων χρηστών της.

Παράλληλα, η Netflix είχε προετοιμάσει μια στρατηγική που θα επιδίωκε να καθησυχάσει την πλευρά της Warner: δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τη διανομή ταινιών στους κινηματογράφους, ότι δεν σκοπεύει να κλείσει ή να περιορίσει το στούντιο και ότι θα συνεχιστεί ο δανεισμός τηλεοπτικού περιεχομένου σε τρίτους. Με αυτόν τον τρόπο, η Netflix επιχειρούσε να φανεί ο «ηπιότερος» αγοραστής σε σύγκριση με την Paramount ή την Comcast, οι οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα προχωρούσαν σε πολύ μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού.

Η εταιρεία είχε δώσει στη διαδικασία την κωδική ονομασία «Ace», ένα σχέδιο που επεξεργαζόταν μυστικά επί εβδομάδες.

Η Paramount υποχωρεί – και η Warner αλλάζει στρατόπεδο

Την ίδια ώρα, η Paramount Skydance επιχειρούσε επανειλημμένα να αυξήσει τις προσφορές της — συνολικά έξι φορές — χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτάσει το ύψος και την ασφάλεια της πρότασης της Netflix.

Η χρηματοδότηση της Paramount, σύμφωνα με το Bloomberg, βασιζόταν σε κεφάλαια από κρατικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, κάτι που σε ενδεχόμενο έλεγχο ασφάλειας από τις ΗΠΑ θα προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις.

Αντίθετα, η Netflix πρότεινε 27,75 δολάρια ανά μετοχή και δεσμεύτηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα break-up fees όλων των εποχών: 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές τελικά μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Αυτό ήταν το σημείο καμπής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros., όπως σημειώνει το Bloomberg, έκρινε πως η πρόταση της Netflix ήταν η πιο σταθερή, η πιο άμεσα υλοποιήσιμη και η λιγότερο ριψοκίνδυνη — παρά το κολοσσιαίο χρέος που συνεπάγεται.

Τι μένει ανοιχτό

Το Bloomberg υπογραμμίζει ότι, παρά τον θρίαμβο της Netflix έναντι των Paramount και Comcast, η υπόθεση απέχει από το να θεωρηθεί κλειστή.

Τα συνδικάτα του Χόλιγουντ εκφράζουν αντιρρήσεις, η Paramount εξετάζει νέα αντεπίθεση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ ενδέχεται να επιφυλάσσει μια αυστηρότερη αξιολόγηση της εξαγοράς.

Ο Τραμπ, μάλιστα, δήλωσε δημοσίως ότι η Netflix έχει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και ότι το θέμα «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την πρόσφατη συνάντησή του με τον Σαράντο.

Όπως καταλήγει το ρεπορτάζ, η ιστορία αυτής της εξαγοράς μοιάζει με σύγχρονη εκδοχή πολυεπίπεδου χολιγουντιανού θρίλερ: δισεκατομμυριούχοι με προσωπικές φιλοδοξίες, μυστικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, οικονομικά ρίσκα-ρεκόρ, ανταγωνιζόμενα στούντιο που δίνουν μάχη επιβίωσης και ένας τεχνολογικός κολοσσός που επιδιώκει να μεταμορφώσει για πάντα την ψυχαγωγία.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι ένα: Θα περάσει η συμφωνία τον τελικό έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών;