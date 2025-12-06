magazin
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πρέπει να μπλοκαριστεί». Αυτή η φράση συνοψίζει την οργή που προκάλεσε η είδηση της εξαγοράς της Warner Bros. από το Netflix, καθώς ο κολοσσός του streaming αποκτά σχεδόν τον μισό έλεγχο της αγοράς.

Η συμφωνία φέρνει στην πλατφόρμα τα μεγαλύτερα franchises του κόσμου, αλλά οι επικριτές της κάνουν λόγο για έναν  «μονοπωλιακό εφιάλτη» που θα πλήξει πρώτα τους εργαζομένους και ύστερα τους καταναλωτές.

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στην ιστορία του θεάματος, η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix φέρνει τα πάνω-κάτω.

Η εξαγορά αποτιμά τη Warner Bros. Discovery στα 72 δισ. δολάρια, ενώ η συνολική αξία της συναλλαγής φθάνει τα 82,7 δισ. δολάρια μαζί με το χρέος.

Μετά την ανακοίνωση πολιτικοί των ΗΠΑ και κορυφαίες συνδικαλιστικές ενώσεις του Χόλιγουντ εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της συμφωνίας, πριν δημιουργηθεί ένας «γιγαντιαίος μονοπωλιακός όμιλος που θα ελέγχει σχεδόν τη μισή αγορά του streaming».

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, υπήρξε μία από τους πρώτους που αντέδρασαν σημειώνει ο The Guardian.

YouTube thumbnail

«Ένα Netflix-Warner Bros. θα δημιουργούσε έναν τεράστιο μιντιακό γίγαντα με τον έλεγχο σχεδόν του μισού της αγοράς streaming», δήλωσε η Γερουσιαστής, προσθέτοντας πως κάτι τέτοιο «απειλεί τους χρήστες με υψηλότερες τιμές συνδρομής και λιγότερες επιλογές ως προς το τι και πώς παρακολουθούν, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τους εργαζομένους».

Οι απόψεις της υιοθετήθηκαν και από την Πραμίλα Τζαγιαπάλ, συν-πρόεδρο της επιτροπής Monopoly Busters στο Κονγκρέσο.

Η Τζαγιαπάλ εκτίμησε πως η συμφωνία θα οδηγήσει σε «περισσότερες αυξήσεις σε τιμές, περισσότερες διαφημίσεις και περιεχόμενο ‘από τη γραμμή παραγωγής’, λιγότερο δημιουργικό έλεγχο για τους καλλιτέχνες και χαμηλότερες αμοιβές για τους εργαζομένους».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να παρέμβει, τονίζοντας πως «η βιομηχανία των Μέσων Ενημέρωσης ελέγχεται ήδη από λίγες εταιρείες με υπερβολική δύναμη να λογοκρίνουν την ελευθερία του λόγου».

Οργή δημιουργών

Η συμφωνία, η οποία θα φέρει στη βιβλιοθήκη του Netflix κορυφαίους τίτλους όπως ο Χάρι Πότερ, το The White Lotus, ο Σούπερμαν και το Game of Thrones, επικρίθηκε σφόδρα και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Χόλιγουντ.

Η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών (Directors Guild of America) εξέφρασε «σημαντικές ανησυχίες» και ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει άμεση συνάντηση με το Netflix.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση των σεναριογράφων (Writers Guild of America), η οποία ζήτησε να σταματήσει άμεσα η διαδικασία.

YouTube thumbnail

«Το να καταπίνει η μεγαλύτερη εταιρεία streaming στον κόσμο έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, είναι αυτό που σχεδιάστηκαν να αποτρέψουν οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι», αναφέρεται στη δήλωσή τους.

Η Ένωση Σεναριογράφων προειδοποίησε πως η εξαγορά θα «εξαλείψει θέσεις εργασίας, θα φέρει μείωση σε μισθούς, θα επιδεινώσει τις συνθήκες για όλους τους εργαζομένους στην ψυχαγωγία, θα αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και θα μειώσει τον όγκο και την ποικιλομορφία του περιεχομένου».

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στα συνδικαλιστικά σωματεία των δημιουργών.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον είχε ήδη αναφερθεί στην εξαγορά πριν ακόμη γίνει επίσημη, δηλώνοντας σε podcast του κλάδου ότι «θα ήταν μια καταστροφή».

Τι απαντάει το Netflix

YouTube thumbnail

Ο Τεντ Σαράντος, ένας εκ των διευθύνοντων συμβούλων του Netflix, δήλωσε ότι είναι «πολύ σίγουρος» πως η συγχώνευση θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Σε τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «υπέρ του καταναλωτή, υπέρ της καινοτομίας, υπέρ του εργαζομένου, υπέρ του δημιουργού».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από διαπραγματεύσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Paramount και Comcast.

Παρά τις αντιδράσεις, το Netflix δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις λειτουργίες της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών κυκλοφοριών.

«Το Netflix αναμένει να διατηρήσει τις τρέχουσες λειτουργίες της Warner Bros. και να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία, συμπεριλαμβανομένων των προβολών σε αίθουσες», αναφέρεται σε δήλωση της πλατφόρμας.

Ο Σαράντος, μάλιστα, ξεκαθάρισε πως όλα όσα έχουν προγραμματιστεί να προβληθούν στους κινηματογράφους μέσω της Warner Bros. «θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στους κινηματογράφους». Βέβαια δεν σχολίασε για πόσο διάστημα…

BBC: Η εξαγορά-μαμούθ σε πέντε σημεία

Η συμφωνία της Netflix για την εξαγορά του ιστορικού κινηματογραφικού στούντιο Warner Bros. Discovery και του δημοφιλούς δικτύου streaming HBO είναι blockbuster και μονοπωλεί τη συζήτηση για το μέλλον της βιομηχανίας του θεάματος. Να γιατί:

1. Αδιαφιλονίκητη κυριαρχία

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στον κλάδο εδώ και χρόνια και ενισχύει την ήδη κυρίαρχη θέση του Netflix που αποκτά έναν κατάλογο με σχεδόν έναν αιώνα τίτλων, φέρνοντας κάτω από την ίδια στέγη τα Looney Tunes, τον Χάρι Πότερ, τα Φιλαράκια καθώς και επιτυχίες της HBO όπως τα Succession, Sex and the City και Game of Thrones -πέρα από τη δική του ταινιοθήκη με χιτ όπως το Stranger Things.

Επιπλέον το Netflix θα προσθέσει στα περισσότερα από 300 εκατομμύρια συνδρομητές του τα περίπου 128 εκατομμύρια συνδρομητές της HBO.

Τέλος η εξαγορά περιλαμβάνει επίσης το δίκτυο TNT Sports εκτός ΗΠΑ.

YouTube thumbnail

2. Προσφορά και ζήτηση

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το πώς θα ενσωματωθούν η Warner Brothers και το εμβληματικό brand HBO στην υπηρεσία του Netflix καθώς ο κολοσσός του streaming αναγνωρίζει ότι το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» για να εξαφανιστεί.

Η κυριαρχία του Netflix μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των δυνρομητικών πακέτων, ωστόσο, αν οι χρήστες πληρώνουν για μία υπηρεσία αντί για δύο ίσως είναι κερδισμένοι.

3. Το Χόλιγουντ έχασε

Η εξαγορά της Warner Bros., ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο του κλασικού Χόλιγουντ σηματοδοτεί το τέλος της χρυσής εποχής του κινηματογράφου και την οριστική επικράτηση του streaming με αναλυτές να επισημαίνουν πως «τα παραδοσιακά μέσα φτάνουν στο τέλος τους».

Επιπλέον, αν και το Netflix υποσχέθηκε να συνεχίσει τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες σε αίθουσες, η δέσμευση αυτή αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, δεδομένου ότι ο Σαράντος, έχει σολιάσει σε ανύποπτο χρόνο πως η μετάβαση στον κινηματογράφο είναι «μια παρωχημένη ιδέα».

4. Ρυθμιστικές αμφιβολίες

Βέβαια η συμφωνία δεν είναι καθόλου βέβαιη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες καθώς η Warner Brothers Discovery πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την απόσχιση των τμημάτων της που δεν πωλούνται στο Netflix -βλ. CNN, Discovery και Eurosport.

Όπως σημειώνει το BBC ο ανταγωνιστής Paramount Skydance μπορεί να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους για μια καλύτερη εναλλακτική.

Παράλληλα το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Νομοθέτες στην Ουάσιγκτον έχουν ήδη εκφραστεί κατά, επικαλούμενοι φόβους για λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές.

Η έκβαση θα εξαρτηθεί από το αν οι ρυθμιστικές αρχές θα ορίσουν ως ανταγωνιστικό πεδίο μόνο το video streaming (κάτι που θα δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες) ή έναν ευρύτερο ορισμό που περιλαμβάνει την καλωδιακή τηλεόραση και το YouTube.

5. Απρόβλεπτος κύριος Τραμπ

Παράλληλα κανείς δεν γνωρίζει πώς και πόσο θα εμπλακεί στην εξαγορά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που έτσι και αλλιώς ενδιαφέρεται για το μιντιακό χάρτη των ΗΠΑ και τους συσχετισμούς δυνάμεων στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις με την οικογένεια των Ρεπουμπλικανών Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον, ιδιοκτήτες της Paramount Skydance, που είναι και οι αντίπαλοι του Netflix στη νέα σκακιέρα.

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

