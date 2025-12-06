Μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή συγχώνευση, ωστόσο η συμφωνία Netflix με Warner Bros έχει όλα εκείνα τα συστατικά ενός χολιγουντιανού δράματος: έναν πλούσιο και ισχυρό μνηστήρα, πολιτικές ίντριγκες και πολλά αδιέξοδα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Warner Brothers και της ναυαρχίδας της, HBO

Κι αυτό επειδή η κίνηση του Netflix να εξαγοράσει το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο της Warner Brothers Discovery και των δημοφιλών δικτύων streaming HBO, έχει αρκετές πολύπλοκες λεπτομέρειες.

Το Netflix γίνεται ακόμη πιο ισχυρό

Το Netflix έχει φέρει ένα κύμα πρωτοπορίας στο Χόλιγουντ εδώ και χρόνια, ως η μεγαλύτερη υπηρεσία συνδρομής streaming στον κόσμο και ο μεγαλύτερος παραγωγός νέου περιεχομένου στην Καλιφόρνια.

Αλλά αυτή η συμφωνία – η μεγαλύτερη στον κλάδο εδώ και χρόνια – θα επιβεβαίωνε τη θέση του στην κορυφή της λίστας, χαρίζοντας στην εταιρεία μια μεγάλη λίστα με τίτλους αλλά και ενισχύοντας την παραγωγική της ικανότητα.

Κι όλα αυτά καθώς το Netflix ετοιμάζεται να προσθέσει μερικούς από τους 128 εκατομμύρια συνδρομητές του HBO στην ήδη πάνω από 300 εκατομμύρια βάση του.

«Το Netflix είναι ήδη η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming και τώρα που προσθέτει και το HBO Max σε αυτό, γίνεται αναμφισβήτητα κορυφαίο», διευκρίνισε στο BBC ο Mike Proulx, αντιπρόεδρος της Forrester.

Η συμφωνία θα ενώσει αγαπημένα ιστορικά franchise όπως τα Looney Tunes και Harry Potter και επιτυχίες του HBO όπως τα Succession, Sex and the City και Game of Thrones κάτω από την ίδια στέγη με τα best seller του Netflix, Stranger Things και KPop Demon Hunters. Η αγορά περιλαμβάνει επίσης την TNT Sports εκτός ΗΠΑ.

Θα αυξηθούν ή θα μειωθούν οι τιμές;

Ο πρώτος αστερίσκος αφορά τη δήλωση του Netflix ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή σε 18 μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ο οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Warner Brothers και της ναυαρχίδας της, την HBO.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, εξήγησε ότι το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» και θα έδινε στην εταιρεία «πολλές επιλογές», αλλά δεν επεξήγησε περαιτέρω.

Το Netflix θα μπορούσε να συσκευάσει ταινίες και προγράμματα σε διαφορετικά πακέτα, αν και οι αναλυτές λένε ότι θα εκπλαγούν αν δουν το εμπορικό σήμα του HBO να εξαφανίζεται εντελώς.

Ο αντίκτυπος στις τιμές είναι επίσης ασαφής. Ωστόσο η κυριαρχία του Netflix θα μπορούσε να του επιτρέψει να χρεώνει περισσότερο τους πελάτες. Αλλά αν οι θεατές διαπιστώσουν ότι πληρώνουν για μία υπηρεσία streaming αντί για δύο, θα μπορούσε να τους κοστίσει λιγότερο.

Το streaming είναι το μέλλον

Η Warner Bros είναι ένα από τα στούντιο που καθόρισαν το Χόλιγουντ, δημιουργώντας κλασικές ταινίες όπως η «Καζαμπλάνκα», το «Όσα παίρνει ο άνεμος» και ο «Εξορκιστής».

Με τη «χρυσή» εποχή του κινηματογράφου να μοιάζει σαν να έχει ξεθωριάσει, η πορεία του καθορίζεται από ένα all-streaming μέλλον, σύμφωνα και με τον Proulx της Forrester.

Το Netflix έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ταινίες στους κινηματογράφους, μια απόφαση που έχει κάποιο νόημα, καθώς θα αποκτήσει το franchise με τους υπερήρωες της DC, ταινίες που έχουν πολύ καλή απόδοση στους κινηματογράφους.

Αλλά δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα για τον streamer.

Άλλωστε, νωρίτερα φέτος, ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, είχε σημειώσει πως η ενασχόληση με την κλασική κινηματογραφική παραγωγή ήταν μια «ξεπερασμένη έννοια». Και η ενοποίηση αγγίζει ένα νευραλγικό στοιχείο σε έναν κλάδο που ήδη παλεύει με προηγούμενες περικοπές θέσεων εργασίας, μείωση των παραγωγών και την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, James Cameron, ήταν ένας από τους πολλούς στο Χόλιγουντ που υποδέχτηκαν με απογοήτευση τη συμφωνία. Σε μια νέα συνέντευξη με το Puck, ο Cameron επέκρινε το μοντέλο κυκλοφορίας της Netflix, λέγοντας: «Το Netflix θα ήταν καταστροφή. Ο Sarandos έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι κινηματογραφικές ταινίες έχουν πεθάνει. Οπότε θα βγάλουν την ταινία για μια εβδομάδα. Θα την βγάλουν για 10 ημέρες. Θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν υπόψη τους τα Όσκαρ».

Θα πάρει έγκριση η συμφωνία Netflix – Warner Bros;

Η Warner Brothers Discovery πρέπει να ολοκληρώσει την απόσχιση των τμημάτων της επιχείρησής της που δεν πωλεί στο Netflix, συμπεριλαμβανομένων των CNN, Discovery και Eurosport.

Εν τω μεταξύ, η αντίπαλη εταιρεία Paramount Skydance, η οποία ήλπιζε να αγοράσει ολόκληρη την επιχείρηση της Warner Brothers Discovery, ενδέχεται να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη εναλλακτική λύση.

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν η συμφωνία θα λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη – κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

Στην Ουάσινγκτον, νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν ήδη ταχθεί κατά της συμφωνίας, επικαλούμενοι ανησυχίες ότι θα οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές και υψηλότερες τιμές.

Ο Sarandos τόνισε ότι το Netflix, το οποίο πρέπει να καταβάλει στην Warner Brothers 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία καταρρεύσει, ήταν «πολύ βέβαιο» ότι θα κέρδιζε την έγκριση.

Θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πώς οι ρυθμιστικές αρχές ορίζουν το ανταγωνιστικό τοπίο, ανέφερε και Jonathan Barnett, καθηγητής στη Νομική Σχολή Γκουλντ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Αν οι ρυθμιστικές αρχές εξετάσουν μόνο τη ροή βίντεο, το αυξημένο μερίδιο αγοράς του Netflix θα μπορούσε να εγείρει σημαντικά προειδοποιητικά σήματα. Αλλά αν υιοθετήσουν έναν ευρύτερο ορισμό, έναν που να περιλαμβάνει την καλωδιακή και ραδιοτηλεοπτική τηλεόραση, ακόμη και το YouTube, ως ανταγωνιστές του Netflix, «οι ανησυχίες για τη συγκέντρωση μειώνονται όλο και περισσότερο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ