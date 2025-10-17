magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
17 Οκτωβρίου 2025 | 09:45

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Vita.gr

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Η Warner Bros Discovery έγινε η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας, μετά την Paramount, που απορρίπτει δημόσια τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο. Η ανακοίνωση της εταιρείας έρχεται λίγες ημέρες μετά την συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας στη Γάζα.

«Η Warner Bros Discovery δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού για εργαζομένους, συνεργάτες και δημιουργούς. Οι πολιτικές μας απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης – φυλετικής, θρησκευτικής ή εθνικής. Πιστεύουμε ότι ένα μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών θα παραβίαζε αυτές τις αρχές.»

YouTube thumbnail

Η δήλωση της Warner Bros Discovery

Σε ανακοίνωσή της στο Variety, εκπρόσωπος της Warner Bros Discovery ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία θεωρεί το συγκεκριμένο μποϊκοτάζ αντίθετο προς τις εσωτερικές της πολιτικές και το πλαίσιο ίσης μεταχείρισης που εφαρμόζει: «Η Warner Bros Discovery δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού για εργαζομένους, συνεργάτες και δημιουργούς. Οι πολιτικές μας απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης – φυλετικής, θρησκευτικής ή εθνικής. Πιστεύουμε ότι ένα μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών θα παραβίαζε αυτές τις αρχές».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι σέβεται το δικαίωμα των ατόμων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά θα συνεχίσει να ευθυγραμμίζει τις επιχειρηματικές της πρακτικές με το δίκαιο και τις πολιτικές της.

Τι είναι η δέσμευση για μποϊκοτάζ

Η αμφιλεγόμενη δέσμευση δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από την ομάδα Film Workers for Palestine και έχει ήδη υπογραφεί από περισσότερους από 4.000 ανθρώπους του κινηματογράφου, ανάμεσά τους οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος, σύμφωνα με τον Guardian.

Το κείμενο καλεί τους επαγγελματίες του χώρου να μην προβάλλουν ταινίες, να μην συμμετέχουν σε φεστιβάλ και να μην συνεργάζονται με θεσμούς και εταιρείες του Ισραήλ, που –όπως αναφέρεται– «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Η δέσμευση διευκρινίζει ότι δεν στοχοποιεί Ισραηλινούς καλλιτέχνες, αλλά κρατικά ή θεσμικά όργανα που θεωρούνται συνένοχα στην πολιτική της χώρας. Το κείμενο είναι εμπνευσμένο από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ της εποχής του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές:

«Η άρνηση αυτή στοχεύει τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα. Υπάρχουν και 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι με ισραηλινή υπηκοότητα, και η παλαιστινιακή κοινωνία έχει αναπτύξει οδηγίες προσαρμοσμένες σε αυτό το πλαίσιο».

Η ομάδα Film Workers for Palestine προσθέτει ότι το μποϊκοτάζ είναι απάντηση στο κάλεσμα Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών που ζητούν «να σταματήσει η σιωπή, ο ρατσισμός και η απανθρωποποίηση».

YouTube thumbnail

Η θέση της Paramount

Η Paramount ήταν το πρώτο μεγάλο στούντιο που πήρε θέση απέναντι στο μποϊκοτάζ. Σε δήλωσή της, η επικεφαλής επικοινωνίας Μελίσα Ζούκερμαν ανέφερε ότι η εταιρεία «δεν συμφωνεί με τις πρόσφατες προσπάθειες μποϊκοτάζ Ισραηλινών κινηματογραφιστών».

«Η παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας πρέπει να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διηγούνται τις ιστορίες τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε συμβάλλει στην ειρήνη», δήλωσε η Paramount.

Η εταιρεία, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον και το επενδυτικό ταμείο RedBird Capital Partners, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την οργάνωση Film Workers for Palestine, η οποία υπενθύμισε τη στενή σχέση του Έλισον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Paramount δεν προσπαθεί σκόπιμα να φιμώσει τους συναδέλφους μας στον κινηματογράφο. Μια τέτοια στάση θα προστάτευε μόνο ένα γενοκτονικό καθεστώς από την κριτική», ανέφερε η οργάνωση.

Παράλληλα, ως συνέχεια των παραπάνω, περίπου τριάντα εργαζόμενοι της Paramount Skydance απέστειλαν στις 17 Σεπτεμβρίου επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον και στα ανώτατα στελέχη του ομίλου, κατηγορώντας την εταιρεία για «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα».

«Όταν ένας ισχυρός όμιλος μέσων ενημέρωσης επιχειρεί να εκφοβίσει κινηματογραφιστές επειδή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης για να καταδικάσουν εγκλήματα πολέμου, ποιος είναι πραγματικά αυτός που φιμώνει;»

Νομικές και πολιτικές προεκτάσεις

Η συζήτηση έχει λάβει και νομικές διαστάσεις. Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, η οργάνωση UK Lawyers for Israel απέστειλε νομική επιστολή στα βρετανικά γραφεία των Disney, Netflix, Warner Bros Discovery και άλλων εταιρειών, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να παραβιάζει τον Νόμο Ισότητας του 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εκθέσει τις εταιρείες σε αγωγές.

Παράλληλα, 1.200 καλλιτέχνες και προσωπικότητες της ψυχαγωγίας, ανάμεσά τους οι Λιβ Σράιμπερ, Ντέμπρα Μέσινγκ και Μέιμ Μπιάλικ, υπέγραψαν αντίθετη ανοιχτή επιστολή, καταδικάζοντας το μποϊκοτάζ ως «έγγραφο παραπληροφόρησης» και χαρακτηρίζοντας την καμπάνια «αντισημιτική προπαγάνδα».

Η εκεχειρία

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που Ισραήλ και Χαμάς επιχειρούν να διατηρήσουν μια εύθραυστη εκεχειρία, έπειτα από δύο χρόνια αιματοχυσίας. Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 90% των κατοικιών στη Γάζα και σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 20.000 είναι παιδιά, από την 7η Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους, στο πλαίσιο ανταλλαγής με περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διεθνείς ηγέτες συναντήθηκαν σε διπλωματικό επίπεδο με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης.

Ωστόσο, οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν τεταμένες καθώς πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, εν μέσω εύθραυστων προσδοκιών για την πορεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου από τους ηγέτες των ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας. Ενώ, ο ισραηλινός στρατός  εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιδρομών αργά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Σημειώνεται πως από την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβρη του 2024, το Ισραήλ την έχει παραβιάσει 5.000 φορές σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
Στο Ρέθυμνο 17.10.25

Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο - Κατασχέθηκαν και αρχαία

Σε χώρους του σπιτιού του ηλικιωμένου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, ένας αμφορέας και λίθινα αντικείμενα

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Έρευνα κοινής γνώμης: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική
Δημοσκόπηση 17.10.25

Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική

Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κρατική πολιτική σε δημογραφικό, στέγαση, παιδεία, οικονομία, υγεία, ενέργεια, αξιοκρατία με ποσοστά που αγγίζουν ως και το 83%. Χαστούκι από νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)

Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις... εξωγηπεδικές δραστηριότητές του, μια ακόμη εμπορική συμφωνία που έχει στα σκαριά σίγουρα δεν θα κάνει περισσότερο χαρούμενους τους φαν του...

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
