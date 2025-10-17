Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery έγινε η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας, μετά την Paramount, που απορρίπτει δημόσια τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο. Η ανακοίνωση της εταιρείας έρχεται λίγες ημέρες μετά την συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας στη Γάζα.

«Η Warner Bros Discovery δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού για εργαζομένους, συνεργάτες και δημιουργούς. Οι πολιτικές μας απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης – φυλετικής, θρησκευτικής ή εθνικής. Πιστεύουμε ότι ένα μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών θα παραβίαζε αυτές τις αρχές.»

Η δήλωση της Warner Bros Discovery

Σε ανακοίνωσή της στο Variety, εκπρόσωπος της Warner Bros Discovery ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία θεωρεί το συγκεκριμένο μποϊκοτάζ αντίθετο προς τις εσωτερικές της πολιτικές και το πλαίσιο ίσης μεταχείρισης που εφαρμόζει: «Η Warner Bros Discovery δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού για εργαζομένους, συνεργάτες και δημιουργούς. Οι πολιτικές μας απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης – φυλετικής, θρησκευτικής ή εθνικής. Πιστεύουμε ότι ένα μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών θα παραβίαζε αυτές τις αρχές».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι σέβεται το δικαίωμα των ατόμων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά θα συνεχίσει να ευθυγραμμίζει τις επιχειρηματικές της πρακτικές με το δίκαιο και τις πολιτικές της.

Τι είναι η δέσμευση για μποϊκοτάζ

Η αμφιλεγόμενη δέσμευση δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από την ομάδα Film Workers for Palestine και έχει ήδη υπογραφεί από περισσότερους από 4.000 ανθρώπους του κινηματογράφου, ανάμεσά τους οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος, σύμφωνα με τον Guardian.

Το κείμενο καλεί τους επαγγελματίες του χώρου να μην προβάλλουν ταινίες, να μην συμμετέχουν σε φεστιβάλ και να μην συνεργάζονται με θεσμούς και εταιρείες του Ισραήλ, που –όπως αναφέρεται– «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Η δέσμευση διευκρινίζει ότι δεν στοχοποιεί Ισραηλινούς καλλιτέχνες, αλλά κρατικά ή θεσμικά όργανα που θεωρούνται συνένοχα στην πολιτική της χώρας. Το κείμενο είναι εμπνευσμένο από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ της εποχής του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές:

«Η άρνηση αυτή στοχεύει τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα. Υπάρχουν και 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι με ισραηλινή υπηκοότητα, και η παλαιστινιακή κοινωνία έχει αναπτύξει οδηγίες προσαρμοσμένες σε αυτό το πλαίσιο».

Η ομάδα Film Workers for Palestine προσθέτει ότι το μποϊκοτάζ είναι απάντηση στο κάλεσμα Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών που ζητούν «να σταματήσει η σιωπή, ο ρατσισμός και η απανθρωποποίηση».

Η θέση της Paramount

Η Paramount ήταν το πρώτο μεγάλο στούντιο που πήρε θέση απέναντι στο μποϊκοτάζ. Σε δήλωσή της, η επικεφαλής επικοινωνίας Μελίσα Ζούκερμαν ανέφερε ότι η εταιρεία «δεν συμφωνεί με τις πρόσφατες προσπάθειες μποϊκοτάζ Ισραηλινών κινηματογραφιστών».

«Η παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας πρέπει να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διηγούνται τις ιστορίες τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε συμβάλλει στην ειρήνη», δήλωσε η Paramount.

Η εταιρεία, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον και το επενδυτικό ταμείο RedBird Capital Partners, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την οργάνωση Film Workers for Palestine, η οποία υπενθύμισε τη στενή σχέση του Έλισον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Paramount δεν προσπαθεί σκόπιμα να φιμώσει τους συναδέλφους μας στον κινηματογράφο. Μια τέτοια στάση θα προστάτευε μόνο ένα γενοκτονικό καθεστώς από την κριτική», ανέφερε η οργάνωση.

Παράλληλα, ως συνέχεια των παραπάνω, περίπου τριάντα εργαζόμενοι της Paramount Skydance απέστειλαν στις 17 Σεπτεμβρίου επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον και στα ανώτατα στελέχη του ομίλου, κατηγορώντας την εταιρεία για «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα».

«Όταν ένας ισχυρός όμιλος μέσων ενημέρωσης επιχειρεί να εκφοβίσει κινηματογραφιστές επειδή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης για να καταδικάσουν εγκλήματα πολέμου, ποιος είναι πραγματικά αυτός που φιμώνει;»

View this post on Instagram A post shared by CODEPINK (@codepinkalert)

Νομικές και πολιτικές προεκτάσεις

Η συζήτηση έχει λάβει και νομικές διαστάσεις. Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, η οργάνωση UK Lawyers for Israel απέστειλε νομική επιστολή στα βρετανικά γραφεία των Disney, Netflix, Warner Bros Discovery και άλλων εταιρειών, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να παραβιάζει τον Νόμο Ισότητας του 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εκθέσει τις εταιρείες σε αγωγές.

Παράλληλα, 1.200 καλλιτέχνες και προσωπικότητες της ψυχαγωγίας, ανάμεσά τους οι Λιβ Σράιμπερ, Ντέμπρα Μέσινγκ και Μέιμ Μπιάλικ, υπέγραψαν αντίθετη ανοιχτή επιστολή, καταδικάζοντας το μποϊκοτάζ ως «έγγραφο παραπληροφόρησης» και χαρακτηρίζοντας την καμπάνια «αντισημιτική προπαγάνδα».

Η εκεχειρία

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που Ισραήλ και Χαμάς επιχειρούν να διατηρήσουν μια εύθραυστη εκεχειρία, έπειτα από δύο χρόνια αιματοχυσίας. Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 90% των κατοικιών στη Γάζα και σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 20.000 είναι παιδιά, από την 7η Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους, στο πλαίσιο ανταλλαγής με περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διεθνείς ηγέτες συναντήθηκαν σε διπλωματικό επίπεδο με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης.

Ωστόσο, οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν τεταμένες καθώς πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, εν μέσω εύθραυστων προσδοκιών για την πορεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου από τους ηγέτες των ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας. Ενώ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιδρομών αργά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Σημειώνεται πως από την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβρη του 2024, το Ισραήλ την έχει παραβιάσει 5.000 φορές σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου.