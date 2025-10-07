magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 14:42
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07 Οκτωβρίου 2025 | 13:50

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Στις 17 Σεπτεμβρίου, περίπου τριάντα εργαζόμενοι της Paramount Skydance απέστειλαν επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον και σε κορυφαία στελέχη του ομίλου, καταγγέλλοντας την εταιρεία για «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα και εις βάρος του παλαιστινιακού λαού».

Ύστερα από δύο εβδομάδες χωρίς ανταπόκριση, η ομάδα επανήλθε την 1η Οκτωβρίου με λίστα αιτημάτων, στην οποία ζητά από την Paramount να διαθέσει 1 εκατομμύριο δολάρια στο Palestine Children’s Relief Fund, ώστε να εξισορροπήσει τη δωρεά του ίδιου ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Όταν ένας ισχυρός όμιλος μέσων ενημέρωσης επιχειρεί να εκφοβίσει κινηματογραφιστές επειδή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης για να καταδικάσουν εγκλήματα πολέμου, ποιος είναι πραγματικά αυτός που φιμώνει;»

Η ομάδα, που υπογράφει ως «Paramount Employees of Conscience» και «Paramount Employees for Human Rights», λειτουργεί ανώνυμα «λόγω φόβου αντιποίνων και επικείμενων περικοπών». Όπως διευκρινίζουν, αποτελείται από εργαζομένους «όλων των τμημάτων και βαθμίδων», ακόμη και στελέχη. Εκπρόσωπος της Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ σύμφωνα με το Variety, η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει ούτε την παραλαβή των επιστολών.

Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση της δέσμευσης Film Workers for Palestine, που καλεί τους επαγγελματίες του κινηματογράφου να μην συνεργάζονται με ισραηλινά ιδρύματα «που εμπλέκονται σε απαρτχάιντ και γενοκτονία». Τη δέσμευση έχουν υπογράψει πάνω από 5.000 άτομα του χώρου, ανάμεσά τους οι Γιώργος Λάνθιμος,Έμα Στόουν και Χοακίν Φίνιξ.

Η Paramount αντέδρασε τότε, χαρακτηρίζοντας τη δέσμευση ως «προσπάθεια φίμωσης καλλιτεχνών βάσει εθνικότητας» — δήλωση που οι εργαζόμενοι χαρακτήρισαν «επικίνδυνη παραπληροφόρηση». Στην επιστολή τους σημειώνουν πως η εταιρεία «διαστρεβλώνει σκοπίμως το περιεχόμενο του μποϊκοτάζ» και «προωθεί μόνο φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» μέσω παραγωγών όπως τα We Will Dance Again, The Children of October 7 και As1One.

Οι εργαζόμενοι κατηγορούν την εταιρεία ότι «σιωπά» ενώ δημοσιογράφοι δολοφονούνται στη Γάζα και ότι «αποσιωπά εσωτερικές προτάσεις» για την απόκτηση έργων Παλαιστινίων δημιουργών, όπως το βραβευμένο ντοκιμαντέρ No Other Land και τη σειρά It’s Bisan From Gaza and I’m Still Alive.

«Αρνούμαστε η εργασία μας να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα και τη διαγραφή ενός ολόκληρου πληθυσμού. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαζόμαστε για μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με την προπαγάνδα μιας ξένης κυβέρνησης.»

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης:

  • Εγγύηση μη αντιποίνων για όσους εκφράζονται δημόσια κατά της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ,
  • Δέσμευση για παραγωγή και διανομή περιεχομένου που αναδεικνύει παλαιστινιακές και εβραϊκές αντιπολεμικές φωνές,
  • Ανθρωπιστική συνεισφορά ύψους 1 εκατ. δολαρίων στο Palestine Children’s Relief Fund.

Απόσπασμα από την επιστολή των «Paramount Employees for Human Rights»

«Ως εργαζόμενοι της Paramount, απορρίπτουμε κατηγορηματικά την καταδίκη του Film Workers for Palestine Pledge από τη διοίκηση. Με αυτήν τη δήλωση, η ηγεσία της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με συστήματα απαρτχάιντ, κατοχής και, όπως έχουν αναγνωρίσει η Amnesty International, η Human Rights Watch, ειδικοί του ΟΗΕ και ισραηλινές οργανώσεις όπως η B’Tselem, με μια γενοκτονία στη Γάζα και εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

»Αρνούμαστε η εργασία μας να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα και τη διαγραφή ενός ολόκληρου πληθυσμού. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαζόμαστε για μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με την προπαγάνδα μιας ξένης κυβέρνησης.»

Η επιστολή κατηγορεί επίσης την εταιρεία ότι, ως ιδιοκτήτρια του CBS News, «παραμένει σιωπηλή ενώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι δολοφονούνται με ατιμωρησία στη Γάζα», ενώ «επικρίνει επαγγελματίες του κινηματογράφου που επιλέγουν με ποιους συνεργάζονται βάσει αξιών».

«Όταν ένας ισχυρός όμιλος μέσων ενημέρωσης επιχειρεί να εκφοβίσει κινηματογραφιστές επειδή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης για να καταδικάσουν εγκλήματα πολέμου, ποιος είναι πραγματικά αυτός που φιμώνει;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25

«Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο -

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel
Εξέλιξη 07.10.25

«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel

Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα λαμπερό ηλιακό σύστημα, η πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy βασίστηκε σε ιδέες μοντερνισμού και ελευθερίας, σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για την Chanel

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο