Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Στις 17 Σεπτεμβρίου, περίπου τριάντα εργαζόμενοι της Paramount Skydance απέστειλαν επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον και σε κορυφαία στελέχη του ομίλου, καταγγέλλοντας την εταιρεία για «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα και εις βάρος του παλαιστινιακού λαού».

Ύστερα από δύο εβδομάδες χωρίς ανταπόκριση, η ομάδα επανήλθε την 1η Οκτωβρίου με λίστα αιτημάτων, στην οποία ζητά από την Paramount να διαθέσει 1 εκατομμύριο δολάρια στο Palestine Children’s Relief Fund, ώστε να εξισορροπήσει τη δωρεά του ίδιου ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Όταν ένας ισχυρός όμιλος μέσων ενημέρωσης επιχειρεί να εκφοβίσει κινηματογραφιστές επειδή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης για να καταδικάσουν εγκλήματα πολέμου, ποιος είναι πραγματικά αυτός που φιμώνει;»

Η ομάδα, που υπογράφει ως «Paramount Employees of Conscience» και «Paramount Employees for Human Rights», λειτουργεί ανώνυμα «λόγω φόβου αντιποίνων και επικείμενων περικοπών». Όπως διευκρινίζουν, αποτελείται από εργαζομένους «όλων των τμημάτων και βαθμίδων», ακόμη και στελέχη. Εκπρόσωπος της Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ σύμφωνα με το Variety, η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει ούτε την παραλαβή των επιστολών.

Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση της δέσμευσης Film Workers for Palestine, που καλεί τους επαγγελματίες του κινηματογράφου να μην συνεργάζονται με ισραηλινά ιδρύματα «που εμπλέκονται σε απαρτχάιντ και γενοκτονία». Τη δέσμευση έχουν υπογράψει πάνω από 5.000 άτομα του χώρου, ανάμεσά τους οι Γιώργος Λάνθιμος,Έμα Στόουν και Χοακίν Φίνιξ.

Η Paramount αντέδρασε τότε, χαρακτηρίζοντας τη δέσμευση ως «προσπάθεια φίμωσης καλλιτεχνών βάσει εθνικότητας» — δήλωση που οι εργαζόμενοι χαρακτήρισαν «επικίνδυνη παραπληροφόρηση». Στην επιστολή τους σημειώνουν πως η εταιρεία «διαστρεβλώνει σκοπίμως το περιεχόμενο του μποϊκοτάζ» και «προωθεί μόνο φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» μέσω παραγωγών όπως τα We Will Dance Again, The Children of October 7 και As1One.

Οι εργαζόμενοι κατηγορούν την εταιρεία ότι «σιωπά» ενώ δημοσιογράφοι δολοφονούνται στη Γάζα και ότι «αποσιωπά εσωτερικές προτάσεις» για την απόκτηση έργων Παλαιστινίων δημιουργών, όπως το βραβευμένο ντοκιμαντέρ No Other Land και τη σειρά It’s Bisan From Gaza and I’m Still Alive.

«Αρνούμαστε η εργασία μας να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα και τη διαγραφή ενός ολόκληρου πληθυσμού. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαζόμαστε για μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με την προπαγάνδα μιας ξένης κυβέρνησης.»

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης:

Εγγύηση μη αντιποίνων για όσους εκφράζονται δημόσια κατά της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ,

για όσους εκφράζονται δημόσια κατά της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ, Δέσμευση για παραγωγή και διανομή περιεχομένου που αναδεικνύει παλαιστινιακές και εβραϊκές αντιπολεμικές φωνές,

που αναδεικνύει παλαιστινιακές και εβραϊκές αντιπολεμικές φωνές, Ανθρωπιστική συνεισφορά ύψους 1 εκατ. δολαρίων στο Palestine Children’s Relief Fund.

Απόσπασμα από την επιστολή των «Paramount Employees for Human Rights»

«Ως εργαζόμενοι της Paramount, απορρίπτουμε κατηγορηματικά την καταδίκη του Film Workers for Palestine Pledge από τη διοίκηση. Με αυτήν τη δήλωση, η ηγεσία της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με συστήματα απαρτχάιντ, κατοχής και, όπως έχουν αναγνωρίσει η Amnesty International, η Human Rights Watch, ειδικοί του ΟΗΕ και ισραηλινές οργανώσεις όπως η B’Tselem, με μια γενοκτονία στη Γάζα και εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

»Αρνούμαστε η εργασία μας να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα και τη διαγραφή ενός ολόκληρου πληθυσμού. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαζόμαστε για μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με την προπαγάνδα μιας ξένης κυβέρνησης.»

Η επιστολή κατηγορεί επίσης την εταιρεία ότι, ως ιδιοκτήτρια του CBS News, «παραμένει σιωπηλή ενώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι δολοφονούνται με ατιμωρησία στη Γάζα», ενώ «επικρίνει επαγγελματίες του κινηματογράφου που επιλέγουν με ποιους συνεργάζονται βάσει αξιών».

