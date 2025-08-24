Έρχονται απολύσεις 2.000-3.000 εργαζομένων στην Paramount μετά τη συγχώνευση με τη Skydance

Η Paramount σχεδιάζει την περικοπή 2.000 έως 3.000 θέσεων εργασίας έως τις αρχές Νοεμβρίου, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσής της με το στούντιο παραγωγής Skydance, όπως μετέδωσε το Variety .

Η Paramount Global και η Skydance Media ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή τους, ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, και η νέα, ενοποιημένη εταιρεία μετονομάστηκε σε Paramount Skydance Corp.

Οι απολύσεις

Οι απολύσεις θα επηρεάσουν το προσωπικό σε διάφορα τμήματα και ο τελικός αριθμός ενδέχεται να διαφέρει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety. Τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 18.600 υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και 3.500 εργαζόμενους σε προγράμματα με συγκεκριμένη διάρκεια. Η Paramount Skydance αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Την περασμένη Δευτέρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την οριστικοποίηση της συγχώνευσης, η Paramount ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια για τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Ultimate Fighting Championship στις ΗΠΑ για επτά χρόνια. Αυτή αποτελεί την πρώτη σημαντική στρατηγική κίνηση της νέας, ενοποιημένης εταιρείας.

Πηγή: ΟΤ