Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount Pictures προκάλεσε αίσθηση στον χώρο του Χόλιγουντ, καθώς έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που πήρε δημόσια θέση εναντίον της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, που προωθεί η συλλογικότητα Film Workers for Palestine, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η ομάδα, με πάνω από 1.200 υποστηρικτές από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ, η Έιβα ΝτιΒερνέι, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμα Στόουν, ο Χοακίν Φίνιξ, η Ρούνεϊ Μάρα, η Ολίβια Κόλμαν και ο Μαρκ Ράφαλο, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή ζητώντας τη διακοπή συνεργασιών με ισραηλινά φεστιβάλ, εταιρείες παραγωγής, αίθουσες και οργανισμούς. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι αυτοί οι θεσμοί είναι «εμπλεκόμενοι σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά των Παλαιστινίων» και δηλώνουν πως το κίνημα εμπνέεται από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ κατά της Νότιας Αφρικής στη διάρκεια του απαρτχάιντ.

«Ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες του κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του σινεμά να διαμορφώνει συνειδήσεις», σημειώνεται στην επιστολή. «Σε μια στιγμή που πολλές κυβερνήσεις νομιμοποιούν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να δράσουμε για να τερματιστεί η συνενοχή». Η συλλογικότητα δεσμεύεται να μην προβάλει ταινίες ούτε να συμμετάσχει σε διοργανώσεις που σχετίζονται με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι η πολιτιστική απομόνωση είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πίεσης.

«Αναγνωρίζουμε τη δύναμη του σινεμά να διαμορφώνει συνειδήσεις.»

Η απάντηση της Paramount

Η απάντηση της Paramount υπήρξε άμεση και κατηγορηματική. Σε γραπτή δήλωση, το στούντιο, το οποίο εξαγοράστηκε πρόσφατα από την οικογένεια του Λάρι Έλισον και την επενδυτική RedBird Capital Partners, τόνισε ότι «η φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε εξυπηρετεί την ειρήνη». Η ανακοίνωση επισημαίνει πως ο κινηματογράφος έχει αποστολή να ενώνει, να εμπνέει και να καλλιεργεί τον διάλογο, και πως η διεθνής βιομηχανία οφείλει να ενθαρρύνει περισσότερες ανταλλαγές, όχι να τις περιορίζει. Σύμφωνα με πηγές, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον και η ηγετική ομάδα του στούντιο έκριναν απαραίτητο να τοποθετηθούν δημοσίως, εκτιμώντας ότι τα άτομα δεν πρέπει να γίνονται στόχος λόγω της εθνικότητάς τους.

«H φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε εξυπηρετεί την ειρήνη.»

Η συλλογικότητα Film Workers for Palestine αντέδρασε κατηγορώντας την Paramount ότι παρερμήνευσε την πρωτοβουλία της. Σε δική της δήλωση ξεκαθάρισε ότι ο όρκος δεν αφορά άτομα, αλλά θεσμούς και εταιρείες που «συνεπικουρούν στις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων». «Ελπίζουμε η Paramount να μην προσπαθεί σκόπιμα να φιμώσει τις φωνές των συναδέλφων μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργούσε μόνο ως «προστασία ενός γενοκτονικού καθεστώτος» σε μια περίοδο που η διεθνής αγανάκτηση εντείνεται.