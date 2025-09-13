magazin
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Spotlight

Η Paramount Pictures προκάλεσε αίσθηση στον χώρο του Χόλιγουντ, καθώς έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που πήρε δημόσια θέση εναντίον της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, που προωθεί η συλλογικότητα Film Workers for Palestine, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η ομάδα, με πάνω από 1.200 υποστηρικτές από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ, η Έιβα ΝτιΒερνέι, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμα Στόουν, ο Χοακίν Φίνιξ, η Ρούνεϊ Μάρα, η Ολίβια Κόλμαν και ο Μαρκ Ράφαλο, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή ζητώντας τη διακοπή συνεργασιών με ισραηλινά φεστιβάλ, εταιρείες παραγωγής, αίθουσες και οργανισμούς. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι αυτοί οι θεσμοί είναι «εμπλεκόμενοι σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά των Παλαιστινίων» και δηλώνουν πως το κίνημα εμπνέεται από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ κατά της Νότιας Αφρικής στη διάρκεια του απαρτχάιντ.

«Ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες του κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του σινεμά να διαμορφώνει συνειδήσεις», σημειώνεται στην επιστολή. «Σε μια στιγμή που πολλές κυβερνήσεις νομιμοποιούν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να δράσουμε για να τερματιστεί η συνενοχή». Η συλλογικότητα δεσμεύεται να μην προβάλει ταινίες ούτε να συμμετάσχει σε διοργανώσεις που σχετίζονται με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι η πολιτιστική απομόνωση είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πίεσης.

«Αναγνωρίζουμε τη δύναμη του σινεμά να διαμορφώνει συνειδήσεις.»

Η απάντηση της Paramount

Η απάντηση της Paramount υπήρξε άμεση και κατηγορηματική. Σε γραπτή δήλωση, το στούντιο, το οποίο εξαγοράστηκε πρόσφατα από την οικογένεια του Λάρι Έλισον και την επενδυτική RedBird Capital Partners, τόνισε ότι «η φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε εξυπηρετεί την ειρήνη». Η ανακοίνωση επισημαίνει πως ο κινηματογράφος έχει αποστολή να ενώνει, να εμπνέει και να καλλιεργεί τον διάλογο, και πως η διεθνής βιομηχανία οφείλει να ενθαρρύνει περισσότερες ανταλλαγές, όχι να τις περιορίζει. Σύμφωνα με πηγές, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον και η ηγετική ομάδα του στούντιο έκριναν απαραίτητο να τοποθετηθούν δημοσίως, εκτιμώντας ότι τα άτομα δεν πρέπει να γίνονται στόχος λόγω της εθνικότητάς τους.

«H φίμωση δημιουργών βάσει εθνικότητας δεν προάγει την κατανόηση ούτε εξυπηρετεί την ειρήνη.»

Η συλλογικότητα Film Workers for Palestine αντέδρασε κατηγορώντας την Paramount ότι παρερμήνευσε την πρωτοβουλία της. Σε δική της δήλωση ξεκαθάρισε ότι ο όρκος δεν αφορά άτομα, αλλά θεσμούς και εταιρείες που «συνεπικουρούν στις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων». «Ελπίζουμε η Paramount να μην προσπαθεί σκόπιμα να φιμώσει τις φωνές των συναδέλφων μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργούσε μόνο ως «προστασία ενός γενοκτονικού καθεστώτος» σε μια περίοδο που η διεθνής αγανάκτηση εντείνεται.

inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς
Premier League 13.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Γουλβς, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
Premier League 13.09.25

Νίκησε και «έπιασε» κορυφή η Άρσεναλ (3-0)

Με πρωταγωνιστή τον Θουμπιμέντι η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και έπιασε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος
Ποιος ήταν 13.09.25

Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Ο νεαρός εργαζόταν σε καφετέρια της περιοχής. Έπεσε με το όχημά του σε χαράδρα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στον Πόρο, στην Κεφαλονιά έπειτα από την εργασία του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

«Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις» λέει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι «εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά»

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Άλλα Αθλήματα 13.09.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.

Σύνταξη
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;
AI 13.09.25

Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;

Είναι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο ίντερνετ ψεύτικο; Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
