Ο Νέιθαν Φίλντερ επιτίθεται στην Paramount+ για αφαίρεση επεισοδίου με αναφορά στο Ολοκαύτωμα

Ο Νέιθαν Φίλντερ δεν φαίνεται να είναι και πολύ ευχαριστημένος με την συνεργασία του με την Paramount+.

Στο επεισόδιο της 27ης Απριλίου της σειράς του HBO The Rehearsal, ο Φίλντερ εκτόξευσε πυρά κατά του streamer αφού έμαθε ότι ένα επεισόδιο του Nathan for You, μια αμερικανική σατιρική τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον Καναδό κωμικό, αφαιρέθηκε από τον ιστότοπό τους εξαιτίας μιας αναφοράς σε καμπάνια ευαισθητοποίησης για το Ολοκαύτωμα.

«Οτιδήποτε αγγίζει τον αντισημιτισμό»

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε στο διαγραμμένο επεισόδιο ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του είναι η δημιουργία της μάρκας Summit Ice Apparel, την οποία λάνσαρε κατά τη διάρκεια της σεζόν του Nathan for You το 2015 για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση για το Ολοκαύτωμα.

Σε ένα voiceover, ο Φίλντερ ανέφερε ότι ανακάλυψε ότι το επεισόδιο της 3ης σεζόν δεν μεταδίδεται πλέον και επικοινώνησε με την Paramount για να διαλευκανθεί το ζήτημα.

«Ξέρω ότι εσείς, πιθανόν να νιώθετε μεγάλη ντροπή για όσα κάνατε στο παρελθόν και τώρα προσπαθείτε να αντισταθμίσετε υπερβολικά το γεγονός ότι είστε οι παγκόσμιοι ηγέτες της καταπολέμησης του αντισημιτισμού, αλλά όταν πρόκειται για τέχνη, νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε τη θέση σας»

«Το δίκτυο επιβεβαίωσε ότι το κατέβασαν σκόπιμα και μου έδωσε μια μονολεκτική εξήγηση για τον λόγο: ευαισθησίες», είπε.

Η συνδρομητική υπηρεσία μήνυμα ενημέρωσε τον Φίλντερ ότι «αποφασίστηκε από την Paramount+ Germany να αφαιρεθεί το επεισόδιο στην περιοχή τους, αφού ένιωσαν άβολα με αυτό που αποκάλεσαν ‘οτιδήποτε αγγίζει τον αντισημιτισμό μετά τις επιθέσεις Ισραήλ-Χαμάς’ ».

Στη συνέχεια, ο Φίλντερ προχώρησε σε συγκρίσεις με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς είπε ότι η κίνηση της Paramount+ Γερμανίας «τράβηξε την προσοχή των άλλων ευρωπαϊκών παραρτημάτων της Paramount και απέσυραν κι εκείνοι το επεισόδιο».

Δείχνοντας μάλιστα έναν χάρτι, σημείωσε: « Σύντομα, η ιδεολογία του Paramount+ Germany εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη, εξαλείφοντας όλο το εβραϊκό περιεχόμενο που τους έκανε να νιώθουν άβολα».

«Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι αληθινό», πρόσθεσε.

«Μας έχουν διαγράψει»

Ο κωμικός δεν σταμάτησε εκεί: έδειξε σε πραγματικό χρόνο πλάνα από την ιστοσελίδα του streamer και αποκάλυψε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα όταν αναζητάς «Ιουδαϊσμός», αλλά υπάρχουν «πενήντα αποτελέσματα για τους Ναζί και δέκα για τον Χίτλερ».

«Μας έχουν διαγράψει», συμπλήρωσε.

Για να καυτηριάσει περαιτέρω την κατάσταση -όπως άλλωστε προστάζει και το είδος της εκπομπής που παρουσιάζει- ο Φίλντερ δημιούργησε μια προσομοίωση των γραφείων της Paramount+ στη Γερμανία, όπου πήγε να συναντήσει τους υπεύθυνους.

Μόλις έφτασε εκεί, είπε στον ηθοποιό που προσλήφθηκε για να υποδυθεί τον επικεφαλής του γραφείου πώς αισθάνεται. «Ξέρω ότι εσείς, πιθανόν να νιώθετε μεγάλη ντροπή για όσα κάνατε στο παρελθόν και τώρα προσπαθείτε να αντισταθμίσετε υπερβολικά το γεγονός ότι είστε οι παγκόσμιοι ηγέτες της καταπολέμησης του αντισημιτισμού, αλλά όταν πρόκειται για τέχνη, νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε τη θέση σας», είπε. «Και πρέπει να αφήσετε εμάς τους Εβραίους να εκφραστούμε, γιατί ειλικρινά, με τον τρόπο που προσεγγίζετε όλο αυτό το θέμα, ο κόσμος μπορεί να έχει εσφαλμένη εικόνα για το τι πραγματικά πρεσβεύετε».

Αφού δίνει την άδεια στον ηθοποιό να αυτοσχεδιάσει, ο ψεύτικος διευθυντής επικρίνει την τεχνική του Φίλντερ.

«Σχεδιάσατε αυτό το γραφείο να μοιάζει με δωμάτιο πολέμου, με ντύσατε να μοιάζω με Ναζί», λέει, «προσποιούμενος ότι θέλετε να σας δοθούν απαντήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλετε να πάρετε την οπτική γωνία της Paramount+ ή τη γερμανική οπτική γωνία. Κοίτα πώς είσαι, προσποιείσαι ότι είσαι σοβαρός! Αυτό δεν είναι ειλικρινές, είναι απλώς ένας άνθρωπος με την μνησικακία του, που χρησιμοποιεί την τηλεοπτική του εκπομπή για να μας συκοφαντήσει αντί να προσπαθήσει να μας καταλάβει».

*Με πληροφορίες από: People | Entertainment Weekly