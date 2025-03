Μιλήστε! Ντέιβιντ Σουίμερ και Γκαλ Γκαντότ επιτίθενται στο Χόλιγουντ για τον αντισημιτισμό

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ρος από τα Φιλαράκια, επέκρινε τους αστέρες του Χόλιγουντ επειδή αρνήθηκαν να μιλήσουν εναντίον του αντισημιτισμού.

Ο 58χρονος ηθοποιός μίλησε στο συνέδριο της Anti-Defamation League’s Never is Now στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Aπό το βήμα του επιτέθηκε σε αυτούς που αποκάλεσε «ήρωές του» στη βιομηχανία του θεάματος για τη σιωπή τους εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης στη Γάζα.

«Πολλοί άνθρωποι που σέβομαι, ακόμη και ορισμένοι από τους ήρωές μου στην ψυχαγωγία, τη μουσική και τον αθλητισμό, επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων των οποίων η καριέρα έγινε με την εβραϊκή τους ταυτότητα και άλλων που έχουν κερδίσει την αναγνώριση παίζοντας Εβραίους στην οθόνη» είπε ο Σουίμερ.

NY-born actor and director David Schwimmer took the stage at the @ADL ’s annual conference in NYC with a powerful message: The fight against hate—whether antisemitism, bigotry, or intolerance—requires all of us.

«Μερικοί από αυτούς κάνουν πολλά στα παρασκήνια, ιδιωτικά και με τον δικό τους τρόπο, αλλά τόσοι πολλοί επέλεξαν να μην πουν τίποτα δημόσια. Και αν μου επιτρέπεται να τους πω κάτι, είναι αυτό: Μακάρι να το κάνατε!» σχολίασε ο Ρος από τα Φιλαράκια.

«Μακάρι να σηκωνόσασταν όρθιοι. Μακάρι να μιλούσατε, γιατί η φωνή σας θα είχε τόσο νόημα για τους θαυμαστές σας που σας αγαπούν, για τα μέλη της κοινότητάς σου που σας χρειάζονται, για τους ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν λίγη αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

«Κανείς δεν σας ζητά να λύσετε τη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής. Απλώς πείτε ότι στέκεστε με τους Εβραίους φίλους, συναδέλφους και γείτονές σας ενάντια στο μίσος. Αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις και στα σχολεία μας και σε επιχειρήσεις εβραίων είναι εντελώς απαράδεκτο» πρόσθεσε ο Εβραίος Ντέβιντ Σουίμερ.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή η Γκαλ Γκαντότ, 39, που ζήτησε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα.

«Με κάθε απελευθέρωση ομήρων ακούμε νέες μαρτυρίες για τη φρίκη που έχουν περάσει. Κάθε λεπτό γι ‘αυτούς είναι κόλαση. Η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο και τους χρειαζόμαστε να επιστρέψουν σπίτι» είπε.

«Κανείς από εμάς δεν μπορεί πια να αγνοήσει την έκρηξη του εβραϊκού μίσους σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βαρεθεί με το μίσος των Εβραίων, θα αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό. Θα τον φωνάξουμε, αλλά δεν θα τον αφήσουμε ποτέ, όχι μόνο, να μας νικήσει αλλά και να μας καθορίσει γιατί η αγάπη μας είναι ισχυρότερη από το μίσος τους» πρόσθεσε η Ισραηλινή μοντέλο και ηθοποιός.

Όσα είπε ο Ντέιβιντ Σουίμερ είναι συνέχεια της έκκλησης του στον Έλον Μασκ να «καθαιρέσει» τον Κάνιε Γουέστ από το Χ μετά το φιλοναζιστικό και αντισημιτικό ξέσπασμα του.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει επικριθεί για το ναζιστικό χαιρετισμό του -η χειρονομία του δίχασε, αλλά ο γερμανικός Τύπος δεν άφησε περιθώρια άλλης ερμηνείας.

Μετά τον χαιρετισμό του Μασκ, η Anti-Defamation League (ADL), η μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού αλλά έχει κατηγορηθεί από την ΜΚΟ, Jewish Voice for Peace, ότι «υπό το πρόσχημα της υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, το ADL χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα τη δύναμή του για να βλάψει άτομα και κινήματα που εργάζονται για τη δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους», υπερασπίστηκε τη χειρονομία του Έλον Μασκ χαρακτηρίζοντας την ως «αδέξια».

«Πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή. Είναι μια νέα μέρα και όμως τόσοι πολλοί είναι σε εγρήγορση. Η πολιτική μας έχει φουντώσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνουν το άγχος», έγραψε η ADL σε ανάρτηση της στην κοινωνική πλατφόρμα X.

«Φαίνεται ότι ο Έλον Μασκ έκανε μια αδέξια χειρονομία σε μια στιγμή ενθουσιασμού, όχι ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά και πάλι, εκτιμούμε ότι οι άνθρωποι είναι σε εγρήγορση».

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι πλευρές θα πρέπει να δώσουν ο ένας στον άλλον λίγη χάρη, ίσως ακόμη και το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, και να πάρουν μια ανάσα», δήλωσε η ADL. «Πρόκειται για μια νέα αρχή. Ας ελπίσουμε σε επούλωση και ας εργαστούμε προς την κατεύθυνση της ενότητας τους επόμενους μήνες και χρόνια».

Just to be clear, you are defending a Heil Hitler salute that was performed and repeated for emphasis and clarity.

People can officially stop listening to you as any sort of reputable source of information now. You work for them. Thank you for making that crystal clear to all. https://t.co/0gLdMCU3UV

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 21, 2025