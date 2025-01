Κάντο δημόσια, δες τι θα συμβεί! Challenge σε ακροατές για τον χαιρετισμό του Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ απασχολεί τα media και τους αρθρογράφους με τη διαμάχη για τον «ναζιστικό χαιρετισμό» να απασχολεί περισσότερο από όλα όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρώτο 24ωρο στην προεδρία του.

Ο χαιρετισμός του Έλον Μασκ είναι και ένα από τα θέματα που σχολιάζουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί της Βρετανίας με το σκωπτικό, ειρωνικό τους πνεύμα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Τζέιμς Ο’ Μπράιεν που είναι από τους πλέον επιδραστικές φωνές στα ερτζιανά της χώρας.

Ο Τζέιμς Ο’ Μπράιεν, παραγωγός του ραδιοφώνου του LBC, ανακοίνωσε ένα σαρκαστικό challenge, μια αστεία πρόκληση, προς όποιους ακροατές του είναι και υποστηρικτές του Έλον Μασκ και της αμφιλεγόμενης «ναζιστικής» χειρονομίας του.

«Όποιος θέλει να μου πει ότι αυτό που έκανε ο Έλον Μασκ είναι κάτι που δεν έχει συμβολισμό και τον ενθαρρύνει ας πάει να το κάνει στη Γερμανία και να δει τι θα συμβεί», είπε.

«Και αλήθεια, αν δεν πιστεύετε ότι ήταν ένας ναζιστικός χαιρετισμός, γιατί δεν το κάνετε στην επόμενη συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων την επόμενη φορά που θα είστε στο σχολείο του παιδιού σας ή στο χώρο εργασία σας και δείτε τι θα συμβεί» πρόσθεσε.

«If you’re at work, do it now and see what happens…»

James O’Brien has a challenge for anyone that doesn’t think Elon Musk performed a Nazi salute at the inauguration. pic.twitter.com/3zIFzQENy9

— LBC (@LBC) January 21, 2025