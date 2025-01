Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και «πρώτος φίλος» Έλον Μασκ ξεσήκωσε έναν τόνο οργής στο διαδίκτυο και στις ειδήσεις αφού έκανε έναν περίεργο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Capitol One Arena τη Δευτέρα για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει ο Independent.

Αφού ενθουσιάστηκε υπερβολικά με την προοπτική της προσεδάφισης ενός ανθρώπου στον Άρη και της τοποθέτησης μιας αμερικανικής σημαίας, ο ιδιοκτήτης του X χτύπησε το στήθος του και εκτόξευσε το δεξί του χέρι με μια γωνιακή κίνηση προς τον ουρανό. Γύρισε επίσης την πλάτη του στο κοινό και επανέλαβε τη χειρονομία προς το πίσω μέρος της σκηνής.

«Χειροκροτήστε όρθιοι τον Έλον Μασκ. Μακράν η μεγαλύτερη υποδοχή της ημέρας», σημείωσε η παρουσιάστρια του CNN Έριν Μπερνέτ. «Τον είδατε να βγαίνει με αυτόν τον περίεργο χαιρετισμό».

«Ήταν περίεργο», επανέλαβε η Μπερνέτ, επισημαίνοντας ότι θα έδειχναν στους τηλεθεατές ένα στιγμιότυπο της στιγμής.

Λαμβάνοντας υπόψη το περίεργο θέαμα και τις ομοιότητες με μια συγκεκριμένη άλλη αμφιλεγόμενη κίνηση του χεριού, δεν άργησαν οι επικριτές του δισεκατομμυριούχου που υποστηρίζει τον Τραμπ και επικεφαλής του DOGE να αναφωνήσουν στο διαδίκτυο τι νόμιζαν ότι έκανε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εκείνη τη στιγμή.

«Ναι, ο Έλον έκανε Sieg Heil», έγραψε ένας χρήστης στο Bluesky, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν με νόημα ότι έκανε «ναζιστικό χαιρετισμό». Με το ίντερνετ να το σχολιάζει με καυστικό τρόπο όπως τον παρακάτω.

Peelon Musk hitting the nazi salute on live TV is very fitting and not at all surprising pic.twitter.com/WBf3tfZU5M

