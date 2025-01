Η ραχοκοκαλιά από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα: Άδικο το ban του X, εν μέσω αναστολής του TikTok για τον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ επιδιώκει εδώ και καιρό να διατηρεί στενούς δεσμούς με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα με τις δηλώσεις του για το Πεκίνο να είναι ιδιαιτέρως λεπτές και προσεκτικές. Η χώρα είναι η βασική αγορά και κέντρο παραγωγής για την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος τώρα διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη αμοιβαιότητας στις τεχνολογικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την αναστολή της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ.

Παρότι, όμως όπως είπαμε παραπάνω, ο Έλον Μασκ φροντίζει αν είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του για το Πεκίνο, δήλωσε την Κυριακή ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει» αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιθανότατα» θα παρατείνει την προθεσμία για τον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο ByteDance να αποεπενδύσει από το TikTok, το οποίο αντιμετώπισε απαγόρευση βάσει αμερικανικού νόμου που το ανάγκασε για λίγο να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι, αν και αντιτίθεται στην απαγόρευση της εφαρμογής βίντεο μικρής διάρκειας για λόγους ελευθερίας του λόγου, «η τρέχουσα κατάσταση όπου το TikTok επιτρέπεται να λειτουργεί στην Αμερική, αλλά το X δεν επιτρέπεται να λειτουργεί στην Κίνα είναι ανισόρροπη».

«Κάτι πρέπει να αλλάξει», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X.

I have been against a TikTok ban for a long time, because it goes against freedom of speech.

That said, the current situation where TikTok is allowed to operate in America, but 𝕏 is not allowed to operate in China is unbalanced.

Something needs to change. https://t.co/YVu2hkZEVZ

— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2025