20 χρόνια YouTube: Η Tζάνετ Τζάκσον, ο ζωολογικός κήπος και 20 ιστορικά βίντεο της πλατφόρμας των 20 τρισ.

Σαν σήμερα, 20 χρόνια πριν, ο ο συνιδρυτής του YouTube, Τζαουέντ Καρίμ, ανέβασε στην πλατφόρμα ένα βίντεο μόλις 19 δευτερολέπτων με τίτλο Εγώ Στο Ζωολογικό Κήπο (Me Αt Τhe Ζoo). Ίσως ο ίδιος δεν το γνώριζε αλλά εκείνη τη στιγμή, σε λίγα μόλις δεύτερα, η ψηφιακή επανάσταση στην ψυχαγωγία είχε πατήσει play.

Με αφορμή την 20η επέτειο της, η πλατφόρμα συμφερόντων Alphabet (βλ. Google) ανακοίνωσε επανασχεδιασμό στη λειτουργία τηλεόρασης και δυνατότητα πολλαπλών προβολών για συνδρομητές της TV υπηρεσίας του.

Ο κολοσσός της ψηφιακής οικονομίας και διασκέδασης παρουσίασε μια σειρά από εντυπωσιακά στατιστικά την Τετάρτη, μαζί με σημαντικές ενημερώσεις στις λειτουργίες του -μια στρατηγική προτεραιότητα για την πλατφόρμα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι ότι από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν ανέβει περισσότερα από 20 τρισεκατομμύρια βίντεο στην πλατφόρμα βίντεο που έχει γίνει η τηλεόραση της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, από τον Μάρτιο του 2025 ανεβαίνουν καθημερινά περισσότερα από 20 εκατομμύρια βίντεο ενώ το 2024 οι χρήστες δημοσίευσαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια σχόλια σε βίντεο, κατά μέσο όρο -κάθε μέρα.

Η τηλεοπτική εμπειρία θα βελτιωθεί από το καλοκαίρι του 2025 όταν και η πλατφόρμα θα λανσάρει έναν επανασχεδιασμό της τηλεοπτικής εφαρμογής του με «ευκολότερη πλοήγηση, αναπαραγωγής, προσαρμογές ποιότητας, καθώς και βελτιωμένης πρόσβασης σε σχόλια, πληροφορίες καναλιού και εγγραφή», σύμφωνα με ανάρτηση στο ιστολόγιο της εταιρείας.

Επιπλέον το YouTube TV, θα ικανοποιήσει ένα αίτημα των συνδρομητών του από καιρό. Πλέον οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τη δική τους λίστα multiview, με έως και τέσσερα κανάλια να παίζουν ταυτόχρονα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας, Νιλ Μόχαν, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η προβολή στις οθόνες τηλεόρασης ξεπέρασε το κινητό ως την «κύρια συσκευή» προβολής στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον βαθμό στον οποίο έχουν αλλάξει οι συνήθειες των χρηστών και ο βαθμός στον οποίο έχει μετατοπιστεί η στρατηγική που καθοδηγείται από τους δημιουργούς του.

Όπως μαρτυρούν τα δεδομένα, το μεγαλύτερο όπλο στην κυριαρχία του YT απέναντι στον ανταγωνισμό είναι η κλίμακα του και το «βάθος» εμπειρίας που μπορεί να δώσει σε κάθε χρήστη και επισκέπτη του πατώντας απλά ένα play.

Τα πάντα όλα, ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου του 2005 στις 8.27μμ (ώρα Καλιφόρνιας) όταν ο Καρίμ σύστησε τον θαυμαστό, καινούργιο κόσμο του με μια επίσκεψη του στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο.

Ένα χρόνο μόλις μετά η ιδέα τους εξαγοράστηκε από τη Google για 1,65 δισ. δολάρια, oι ιδρυτές του (Καρίμ, Στιβ Τσεν και Τσαντ Χάρλεϊ) έγιναν εκατομμυριούχοι και όλα όσα ξέραμε για την οθόνη άλλαξαν ανεπιστρεπτί.

Σήμερα η σελίδα είναι ο δεύτερος ιστότοπος με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, σύμφωνα με το Similarweb, πίσω μόνο από την Google και είναι ο «αδιαφιλονίκητος ηγέτης του streaming» σύμφωνα με το CNBC.

Μαζί με το Google Cloud, το YT είναι κύριος πυλώνας και μοχλός ανάπτυξης και κυριαρχίας της Alphabet (συνδυαστικά συνεισφέρουν περισσότερο από το 30% των συνολικών εσόδων) και είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κλιμακούμενες επιχειρήσεις του τεχνολογικού κολοσσού.

Σε παράλληλο χρόνο το YT Premium και το YT Music έχουν περίπου 107 εκατ. συνδρομητές επί πληρωμή (ο αριθμός αναμένεται να εκτοξευθεί σε 145 εκατ. μέχρι το τέλος του 2027) και το YT TV συνεχίζει την επέλαση του (υπολογίζεται ότι θα μετρά περίπου 11,5 εκατ. συνδρομητές μέχρι το τέλος του 2027).

Η πλατφόρμα έχει πλέον 122 εκατομμύρια χρήστες ημερησίως που καταναλώνουν με μανία ένα δισεκατομμύριο ώρες περιεχομένου κάθε 24ωρο.

Αν δεν υπήρχε το σοκαριστικό στιγμιότυπο του Nipplegate (το περιστατικό που κατέστρεψε σε μια στιγμή τη φήμη και την καριέρα της Τζάνετ Τζάκσον στο Super Bowl), η πλατφόρμα των βίντεο που όρισε ψυχαγωγία και την ψηφιακή creators economy δεν θα υπήρχε.

Όταν ο προγραμματιστής υπολογιστών Καρίμ (ο ίδιος που επισκέφθηκε το ζωολογικό κήπο) προσπάθησε να δει το βίντεο από τη στιγμή που ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τράβηξε το μπούστο της Τζάκσον στη σκηνή του SB το 2004, απογοητεύτηκε.

Η άτυχη στιγμή που αποκάλυψε το στήθος της Τζάνετ Τζάκσον σε εκατομμύρια τηλεθεατές θεωρείται ως μια από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία των τηλεοπτικών χρονικών αποκαλύπτοντας πολλά layers σεξισμού και κακοποίησης εις βάρος της αλλά δεν ήταν διαθέσιμη για θέαση παρά μόνο σε συνδρομητές της υπηρεσίας προβολής on demand, ΤiVo.

O Kαρίμ συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν είχε δημιουργήσει μια μεγάλης κλίμακας ιστοσελίδα στην οποία οι χρήστες θα μπορούσαν να ανεβάζουν βίντεο που δημιουργούσαν οι ίδιοι, οπότε και συνεργάστηκε με δύο άλλους επιχειρηματίες της Silicon Valley για αλλάξουν για πάντα, χμ, τα πάντα.

Αν δεν υπήρχε το YouTube δεν θα υπήρχαν οι influencers και οι δημιουργοί περιεχομένου και η οικονομία των creators δεν θα είχε κατακτήσει τα πάντα.

Aντί επιλόγου, αυτά είναι τα 20 βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία του ιστότοπου που άλλαξε τα πάντα*

Wheels on the Bus – Cocomelon – Nursery Rhymes: 7,17 δις views

Johny Johny Yes Papa – LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs: 7,02 δις views

See You Again – Wiz Khalifa: 6,58 δις views

Shape of You – Ed Sheeran: 6,42 δις views

Phonics Song with Two Words – ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs: 6,32 δις views

Masha and the Bear, Recipe for Disaster – Get Movies: 4,63 δις views