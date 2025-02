20 χρόνια YouTube και ο Τσάρλι δεν θα δαγκώσει ξανά τον αδελφό του

Τι κοινό έχουν τα Baby Shark, Harlem Shake και Gangnam Style; Είναι πολυπαιγμένα; Ενοχλητικά; Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του αλλά το κοινό σημείο συνάντησης είναι ότι όλα τα παραπάνω είναι κομμάτια της ιστορίας του YouTube που πλέον ορίζει το διαδίκτυο είκοσι ολόκληρα χρόνια.

Η πλατφόρμα είναι η ιστοσελίδα που μαζεύει 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα μπροστά στις οθόνες τους για να περάσουν τον χρόνο τους, για να να ψυχαγωγηθούν και, μερικές φορές τουλάχιστον, να ενημερωθούν ή να μάθουν κάτι.

Το YouTube έχει επίσης αλλάξει δραστικά τις ζωές κάποιων από τους πρωταγωνιστές των viral βίντεο που το ανέδειξαν στον αλγόριθμο.

Το BBC έψαξε και βρήκε έναν από αυτούς. Σίγουρα κάποιος δεν θα τον αναγνώριζε πια καθώς τον γνώρισαν ως μωρό να δαγκώνει τα δάχτυλα του μεγάλου αδερφού του.

Δαγκωνιά αξίας 1.204.100 ευρώ

«Δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου, ήταν πάντα εκεί», λέει ο Τσάρλι, που είναι τώρα 18 ετών, στο BBC Newsbeat.

Το κλιπ των 55 δευτερολέπτων έχει σχεδόν 900 εκατομμύρια προβολές από τότε που ανέβηκε το 2007.

Ο Τσάρλι λέει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τη στιγμή που γυρίστηκε γιατί ήταν «περίπου ενός» και καθόταν στην αγκαλιά του Χάρι.

Η επιτυχία του κλιπ έκανε τη ζωή του Τσάρλι πιο «εύκολη» και τον βοήθησε να σπουδάσει νομικά στο πανεπιστήμιο του λέει.

Ο πατέρας του Χάουαρντ Ντέιβις-Καρ είπε στο Newsbeat ότι η οικογένεια έχει κερδίσει περίπου 1.204.100 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια.

Το βίντεο πουλήθηκε ως μη ανταλλάξιμο κουπόνι, ή NFT, για 602.020 ευρώ το 2021.

Αλλά ο πατέρας των αγοριών είπε ότι ήθελε να κρατήσει τα παιδιά «πολύ προσγειωμένα» στον τρόπο που ζουν τη ζωή τους.

Ο Τσάρλι συμφωνεί. Δεν έχει παίξει ποτέ το χαρτί του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» λέει στο BBC.

«Δεν επιστρέφω ποτέ εκεί» προσθέτει.

«Αλλά οι φίλοι μου αρέσει να το λένε στους ανθρώπους [μερικές φορές], οπότε είναι δύσκολο να το κρατήσω μυστικό πάντα», λέει.

«Μια στο τόσο κάποιος το μαθαίνει. Και οι άνθρωποι λένε: ‘Ω, αυτό έχει πλάκα’, για λίγο. Ή λένε: ‘Δεν ξέρω τι μου λες αλήθεια’.

Η μεγάλη ιστορία των viral επιτυχιών

Το YouTube ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2005 από τρεις φίλους – τον Steve Chen, τον Chad Hurley και τον Jawed Karim – όλοι πρώην υπάλληλοι του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών PayPal.

Ο τελευταίος έχει πει ότι η ιδέα του για μια πλατφόρμα on demand αναπαραγωγής βίντεο προέκυψε μετά το περιώνυμο Νipplegate που κατέστρεψε την καριέρα της Τζάνετ Τζάκσον στο Super Bowl.

Aν και το πρώτο βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2005 δεν ήταν κάτι σαν το Baby Shark, είχε θέμα του τα ζώα.

Ήταν ένα κλιπ 19 δευτερολέπτων με το όνομα Εγώ στο Ζωολογικό (Me at the zoo), που δημοσιεύτηκε από τον συνιδρυτή της πλατφόρμας Jawed.

Οι ιδρυτές άνοιξαν τα πρώτα κεντρικά γραφεία του YouTube σε ένα γραφείο πάνω από μια πιτσαρία στην Καλιφόρνια.

Τώρα το YouTube ανήκει στην Google και έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 82% των ενηλίκων χρηστών του διαδικτύου είναι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας του YouTube.

To χρησιμοποιούν περισσότερο από το WhatsApp (80%), το Facebook (76%) και το Instagram (57%).

Τώρα το YouTube είναι ένας προορισμός που επιλέγουν πολλοί για τα πάντα. Από τα τελευταία τρέιλερ, σε κριτικές και νέα.

Ωστόσο τα μουσικά βίντεο εξακολουθούν να κυριαρχούν στη λίστα με τις περισσότερες προβολές, με το Baby Shark Dance να έχει περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια προβολές.

Το Despacito του Luis Fonsi έχει περισσότερα από οκτώ δισεκατομμύρια, το Shape of You του Ed Sheeran έχει περισσότερες από έξι δισεκατομμύρια προβολές και το Gangnam Style του PSY μετρά 5.4 δισεκατομμύρια.

Και ενώ η οικογένεια του Τσάρλι έχει βοηθηθεί από έσοδα από το YouTube, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του έχουν κάνει μια περιουσία.

Ο Αμερικανός YouTuber MrBeast, με πραγματικό όνομα Τζίμι Ντόναλντσον, είναι ο πιο δημοφιλής YouTuber με περισσότερους από 360 εκατομμύρια συνδρομητές.

Το επιχειρηματικό περιοδικό Forbes υπολογίζει ότι η περιουσία του MrBeast έχει αυξηθεί κατά 85 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα το 2024, καθιστώντας τον ως τον πιο ακριβοπληρωμένο δημιουργό της πλατφόρμας.

Η επιδημία της παραπληροφόρησης

Ωστόσο η ιστορία του YouTube δεν είναι χωρίς μελανά σημεία.

Οργανισμοί ελέγχου δεδομένων σε όλο τον κόσμο έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι το YouTube δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει την παραπληροφόρηση στην πλατφόρμα και ο ιστότοπος έχει τιμωρηθεί για παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, με πρόστιμο 170 εκατομμυρίων δολαρίων από ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ για παραβίαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των παιδιών.

Επιπλέον το 2023, κατηγορήθηκε ότι συνέλεξε τα δεδομένα παρακολούθησης παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών, κατά παράβαση του κώδικα απορρήτου δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι επικριτές του επισημαίνουν ότι το YouTube (όπως και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες) καλλιεργούν εν γνώση τους τη βία, τον εξτρεμισμό, τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση με βίντεο που είναι διαθέσιμα για προβολή παρά τις κυβερνητικές εκκλήσεις για κατάργησή τους.

Ο δημοσιογράφος Tamzin Kraftman, ο οποίος καλύπτει την τεχνολογία, είπε στο BBC ότι αν και η πλατφόρμα έχει καταφέρει να είναι ισχυρή απέναντι στον ανταγωνισμό του TikTok και του Instagram, δεν έχει καταφέρει πολλά όσον αφορά την καταπολέμηση των πολλών παθογενειών της όπως η παραπληροφόρηση.

«Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσει ότι όλα όσα είναι ανεβασμένα στην πατφόρμα είναι σωστά και εντός των κανονισμών» λέει ο Tamzin.

Για τον συνάκτη τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να παίξει μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, αλλά «μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα αν δεν το φροντίσουν οι άνθρωποι πίσω από την πλατφόρμα».

Ο Τσάρλι είναι σίγουρος ότι το YouTube θα συνεχίσει να είναι ένα ισχυρό κομμάτι του διαδικτύου. Επίσης είναι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα δαγκώσει ξανά το δάχτυλο του αδελφού του.

«Δεν το έχω κάνει από πολύ μικρός. Νιώθω ότι έχασα αυτό το ταλέντο μου πια», είπε.