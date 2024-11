Υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: Τα πέντε K-pop video clips που «έσπασαν» το YouTube χωρίς οίκτο

Το νέο σήμερα είναι αυτό: To μουσικό βίντεο για το τραγούδι του supergroup της K-pop του 2017, «DNA», των BTS έχει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το video clip έφτασε το ορόσημο χθες και έγινε η τρίτη επιτυχία του γκρουπ που το έχει καταφέρει μετά τα τραγούδια «Dynamite» και «Boy With Luv», σύμφωνα με το πρακτορείο του γκρουπ, BigHit Music.

Το κεντρικό τραγούδι του «Love Yourself: Her» του πέμπτου EP του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017 το «DNA» αποτυπώνει την ιστορία τους με στίχους όπως «ήμασταν μοιραία συνδεδεμένοι από την αρχή και ήμασταν ένα από το DNA μας».

Συμπεριλαμβανομένου του «DNA» το συγκρότημα έχει τώρα συνολικά 39 μουσικά βίντεο που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το κορεάτικο K-pop boy band των BTS είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά σχήματα όλων των εποχών και έχει καθιερώσει τα μέλη του ως global υπερδυνάμεις.

Ο Jimin των BTS κέρδισε πρόσφατα το βραβείο του Καλύτερου Κ-Pop καλλιτέχνη της χρονιάς, στην 30η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων του MTV EMAs στο Μάντσεστερ.

Με αφορμή το νέο ορόσημο των BTS κάνουμε μια επική αναδορμή στα 10 μουσικά video clip της K-pop με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών.

Κ-pop σημαίνει υπερπαραγωγή

Μεγαλύτερα σκηνικά, εντυπωσιακοί καλλιτέχνες που ερμηνεύουν εκθαμβωτικές χορογραφίες και εθιστικοί ρυθμοί – τα μουσικά βίντεο της K-pop είναι φτιαγμένα για να σπάσουν κοντέρ και ρεκόρ. Το καταφέρνουν.

Λειτουργώντας συχνά και ως όχημα για να καθιερώσουν συγκροτήματα ή καλλιτέχνες της υπερδύναμης της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής που έρχεται από την Κορέα, την K-Pop, τα video clip της λίστας οφείλουν πολλά στον άντρα που τα ξεκίνησε όλα με μια διθυραμβική και στα όρια του παράλογου επίθεση στις αισθήσεις.

Το Gangnam Style του Psy έγινε το video που καθιέρωσε στον παγκόσμιο χάρτη την K-Pop έθεσε και τις βάσεις για την επέλαση της μουσικής κορεάτικης σκηνής αλλά και κάτι ακόμη. Aυτό:

ΥοuTube Billion Views Club

Πριν το νέο αίμα των BTS και BLACKPINK κυριαρχήσει στα charts των ΗΠΑ, υπήρχε το Psy. O καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το video του Gangnam Style στις 15 Ιουλίου 2012 με το κομμάτι να αλλάζει την καριέρα του Psy, ανεβάζοντάς τον στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 όλων των ειδών και βάζοντας τα θεμέλια για Billion Views Club του YouTube.

Το Gangnam Style κατέκτησε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών τον Δεκέμβριο του 2012, 159 ημέρες μετά την πρεμιέρα του στην πλατφόρμα. Το video φαινόμενο έφτασε τα 14,9 εκατομμύρια προβολές την ημέρα και δέκα χρόνια μετά, το 2022 εξακολουθούσε να έχει κατά μέσο όρο 900.000 προβολές την ημέρα.

Η πορεία του Gangnam Style παρέμεινε ανέγγιχτη για περισσότερο από ένα χρόνο έως ότου κυκλοφόρησε το video για το ντεμπούτο κομμάτι του Tζάστιν Μπίμπερ, Baby, που εμφανίστηκε στην πλατφόρμα τον Φεβρουάριο του 2010.

Τρία χρόνια μετά την καθιέρωση του από τον Psy, το 2015, το Billion Το Views Club καλωσόρισε νέα μέλη. Τέιλορ Σουίφτ (με τα Shake It Off και Blank Space), Kέιτι Πέρι (με τα Roar και Dark Horse), Sia (με το Chandelier), Adele (με το Hello) και άλλους.

Αν και άλλοι καλλιτέχνες κατάφεραν να σπάσουν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube, το Gangnam Style κατείχε τελικά τον τίτλο του πιο δημοφιλούς μουσικού βίντεο στην πλατφόρμα μέχρι το 2017 όταν και εκθρονίστηκε από τον Luis Fonsi και το Despacito του. ρτησης.

«Όταν το Gangnam Style του Psy έφτασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, ήταν μια ιστορική νίκη», δήλωσε ο Sun Lee, σκηνοθέτης μουσικών videos σε Κορέα και Κίνα στο Billboard.

«Ο συνδυασμός του τραγουδιού στα Κορεάτικα με χαρακτηριστικές χορογραφίες έφεραν παγκόσμια απήχηση μέσω του YouTube και οδήγησαν στην επίτευξη αυτού του απίστευτου ορόσημου που εξακολουθεί να αγαπιέται από πολλούς σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Η σκοτεινή πλευρά της K-Pop δεν διακρίνεται στα φώτα

Σήμερα με οχήματα τα γκρουπ των BTS και BLACKPINK που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε προβολές και streaming πλατφόρμες είναι ασφαλές να πούμε ότι η K-pop έχει καθιερωθεί ως μια υπερδύναμη της παγκόσμιας pop culture που ευδοκιμεί σε νούμερα και μετράει πολλές απώλειες.

Η εξουθενωτική K-Pop βιομηχανία έχει δει πολλούς star της νεκρούς -αρκετοί αυτοκτονούν λυγίζοντας από το βάρος της απόδοσης που οφείλουν να φέρουν στο μαραθώνιο της επιτυχίας.

Παρακάτω ωστόσο δεν θα αναφερθούμε στο τραγικό κομμάτι της βιομηχανίας. Μένουμε στο αλγοριθμικό κομμάτι της K-Pop απαριθμώντας τα δέκα video clips που «έσπασαν« το YouTube και γράφουν ιστορία σε νούμερα και προβολές.

Από το 2012 όταν και ο Psy κήρυξε το Gangnam Style του ως εναρκτήριο λάκτισμα στους BTS και ΒLACKPINK πάρτε pop corn με γεύση καραμέλα και παραδοθείτε στη φωτεινή παράνοια των κορυφαίων μουσικών videos της K-pop -όταν δεν πεθαίνει.

1. Psy λέει Gangnam Style και φέρνει 5.351.034.029 δισ. προβολές

Η μεγάλη επιτυχία του Psy αποθέωσε την κορεατική μουσικήυ κουλτούρα σε παγκόσμια κλίμακα με σύνθημα το «Oppan Gangnam style» σε όλο του το μεγαλείο. Μπαίνοντας στην παγκόσμια μουσική σκηνή με ορμή και φωτεινό μπλε σμόκιν χορεύοντας με ένα εθιστικό βηματισμό ιππασίας και προσπερνώντας όλα τα τζαμαρίσματα με groovy beats, το Gangnam Style του Psy παραμένει εμβληματικό περισσότερο από μια δεκαετία από την κυκλοφορία του.

Ο Psy έγινε κάτι που δεν φανταζόταν ποτέ και έσπασε τρία παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες ενώ η καθιέρωση του είχε συμμάχους τη Μαντόνα που εμφανίστηκε μαζί του στο περίφημο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

2. BLACKPINK λένε DDU-DU DDU-DU και φέρνουν 2.2 δισ. προβολές

DDU-DU DDU-DU ή απλά μια υπενθύμιση του πόσο ισχυρές είναι οι BLACKPINK! Μια από τις πρώτες επιτυχίες του γκρουπ κοριτσιών, το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2018 και έγινε το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο διαδίκτυο τις πρώτες 24 ώρες της πρεμιέρας του. Επιπλέον, είναι επίσης το δεύτερο μουσικό βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών μέσα σε 24 ώρες. Συνδυάζοντας pop και rap το κομμάτι καθιέρωσε την ταυτότητα των BLACKPINK παγκοσμίως σε μια εποχή που θεωρούνταν ακόμα αδιάφορες, δείχνοντας τις δυνατότητες και προθέσεις τους να γίνουν ένα από τα πιο ισχυρά μουσικά σχήματα που υπήρξαν ποτέ.

3. BLACKPINK λένε Kill This Love και φέρνουν 2.025.355.224 δισ. προβολές

Το Kill This Love είναι εκεί που η trap συνάντησε την pop με τις BLACKPINK να είναι οι super villains της γυναικείας μουσικής σκηνής -πάνω κάτω ότι κατάφερε να κάνει και η Τείλορ Σουίφτ με το δικό της Bad Blood. Το τραγούδι ακούγεται σαν ύμνος επέλασης μιας πανίσυρης λεγεώνας γυναικών και μιλάει για την προσπάθειά ενός κοριτσιού να τερματίσει μια τοξική σχέση σαν να πρόκειται για υπόθεση ζωής ή θανάτου.

Εντυπωσιακά γραφικά και σκηνικά, οι BLACKPINK είναι ντυμένες με κοστούμια εμνευσμένα από το Tomb Raider και το Suicide Squad και καθιερώνονται ως το μουσικό γκρουπ που θα τα βάλει με την πατριαρχία όσο και αν πρέπει να παλέψει για αυτό. Μετά την κυκλοφορία του το 2019, το Kill This Love έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες, συγκεντρώνοντας 56,7 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μια ημέρα.

4. BTS λένε Dynamite και φέρνουν 1.892.119.662 δισ. προβολές

Απλό, διασκεδαστικό και καθαρή, ανόθευτη pop το Dynamite έγινε ο απόλυτος καλοκαιρινός ύμνος του boy band ΒΤS που θέλει να ξεσηκώσει και να προσκαλέσει σε έναν χορευτικό βηματισμό μιας χαρούμενης, μακριά από έγνοιες, ζωής. Από το σκηνικό και τις ενδυματολογικές επιλογές μέχρι τη χορογραφία, το μουσικό βίντεο είναι καλαίσθητο και ευχάριστο ενώ κουβαλάει μια νότα νοσταλγίας στο εφηβικό παρελθόν.

Έχοντας χαρακτηριστεί ως μια «ελκυστική, διασκεδαστική καλοκαιρινή μουσική ανάσα» από το Billboard, το Dynamite των BTS αναγγέλει ότι μπορείς να δυναμιτίσεις τους σκοτεινούς καιρούς με μικρούς θριάμβους της καθημερινότητας και λίγο χορό. Το video καθιέρωσε ακόμη περισσότερο τους πολυβραβευμένους BTS και έσπασε τα δικά του ρεκόρ όταν έκανε πρεμιέρα. Όπως όλα.

5. BTS και Halsey λένε Boy With Luv και φέρνουν 1.812.250.600 δισ. προβολές

Ένα ακόμη τραγούδι που θέλει να γεμίσει την οθόνη με πασπαλισμένη με pop ευτυχία, το Boy With Luv των BTS είναι funky και οι χορογραφίες του είναι ακραία καλές. Στο κομμάτι συμμετέχει η Halsey που συμμαχεί με τα αγόρια από την Κορέα σε μια cross-country συνεργασία cross-country που σέβεται την K-pop σχολή.

Μετά την κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2019, το μουσικό βίντεο του Boy With Luv έγινε το video που έφτασε τα 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, σε μόλις μία μέρα και 10 ώρες. Το τραγούδι έχει περιγραφεί ως «φάρος της pop γλυκύτητας» -και ποιοί είμαστε εμείς για να το ακυρώσουμε;