Ντάριλ Χάνα και Νιλ Γιανγκ: Η σταρ σκηνοθετεί τον σύζυγο της σε ένα ντοκιμαντέρ ωμό και αληθινό

Ο θρύλος της φολκ και η ηθοποιός και ακτιβίστρια παντρεύτηκαν το 2018 σε μια ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια μετά από τέσσερα χρόνια μαζί.

Λίγο πριν ο Νιλ Γιανγκ είχε πάρει διαζύγιο από την κατά 36 χρόνια σύζυγο του.

Μιλώντας τότε στα media, o τραγουδιστής είχε μιλήσει για το πως αντιμετωπίζει την προβολή της σχέσης του με την Ντάριλ Χάνα από τα media.

«Δε δίνουμε καθόλου προσοχή σ’ αυτά. Δεν μας νοιάζει, γιατί δεν ξέρουν για τι μιλάνε. Δεν έχουν σημασία για μας. Αυτό που μας νοιάζει είναι η σχέση μας, όχι ο τύπος» παραδέχτηκε ο Νιλ Γιανγκ.

Σήμερα οι δυό τους μοιράζονται κομμάτια από της κοινής τους ζωής σε ένα ντοκιμαντέρ που αποθεώνει την ταπεινότητα του δημιουργού Γιανγκ. Όμως δεν θα υπάρχουν πλάνα της Ντάριλ Χάνα, αυτή είναι στο πόστο του σκηνοθέτη.

Μέσα σε πενήντα επτά χρόνια δημιουργίας, ο Nιλ Γιανγκ έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές – αλλά κανένας από αυτούς δεν είναι πιο αφοσιωμένος από τους σκύλους του. «Αγαπούν τη μουσική του», λέει η σύζυγος του μουσικού, η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα.

«Πηγαίνουν και ξαπλώνουν κάτω από το πιάνο στη σκηνή. Όποτε ο Nιλ παίζει, οι σκύλοι απλώς πηγαίνουν κοντά του και ξαπλώνουν στα πόδια του».

Δεν είναι μόνο οι σκύλοι. Κατά τη διάρκεια του lockdown το 2020, ο Γιανγκ πραγματοποίησε μια ζωντανή συναυλία από την αποθήκη στο αγρόκτημά του στο Κολοράντο, περιτριγυρισμένος από αλπακά, πάπιες, κοτόπουλα και ένα άλογο.

«Και κάθε ένα από τα ζώα ήρθε και κάθισε δίπλα του, τον παρακολουθούσαν», λέει η Χάνα. «Ήταν τόσο ωραίο. Νομίζω ότι πραγματικά έλκονται από τη μουσική του».

Η Χάνα, γνωστή για τις εμφανίσεις της σε ταινίες όπως το Blade Runner, το Splash και το Kill Bill, σκηνοθέτησε ένα ντοκιμαντέρ απαθανατίζοντας την σόλο περιοδεία του Γιανγκ το 2023.

Γυρισμένο κυρίως με το τηλέφωνό της («και δεν είναι καν το πιο πρόσφατο μοντέλο»), αποτυπώνει την επιστροφή του στη σκηνή, σε ηλικία 75 ετών, μετά από ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών, με τους σκύλους του πάντα δίπλα του.

«Ήταν πολύ νευρικός γι’ αυτό», θυμάται. «Υπάρχει πάντα μια στιγμή που λέει, ‘Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό… Θα δούμε’. Είναι αστείο, γιατί δεν έκανε καμία πρόβα πριν από την περιοδεία. Του αρέσει να είναι όλα αληθινά και αυθόρμητα. Αλλά μόλις βγήκε στη σκηνή, ήταν όλα μια χαρά» προσθέτει στο BBC.

Παίζοντας χωρίς συγκρότημα, οι συναυλίες ήταν χαλαρές και απρόβλεπτες. Η λίστα των κομματιών άλλαζε κάθε βράδυ, και ακόμη και επαναλαμβανόμενα κομμάτια όπως το Heart of Gold και το Like A Hurricane παίζονταν με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, χωρίς προειδοποίηση.

Αυτή η κατάσταση προκάλεσε μερικούς πονοκεφάλους στη σκηνοθέτη του.

«Ήταν πραγματικά τυχαίο, γιατί κάθε μέρα έβγαινε και πειραματιζόταν», λέει η Χάνα. «Έτσι, τοποθετούσαμε μια κάμερα σε αυτό το πιάνο, αλλά, όταν ερχόταν η ώρα της παράστασης, δεν ξέραμε τι θα απαθανατίζαμε. Υπήρχαν αρκετές συναυλίες όπου κυριολεκτικά δεν είχαμε καθόλου υλικό. Πολλές φορές ήμουν απογοητευμένη στο δωμάτιο του μοντάζ, πίστεψέ με» εξομολογείται.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Χάνα κατέγραψε μαγευτικές, απλές εκδόσεις σπάνιων κομματιών του καλλιτέχνη όπως τα Vampire Blues, If You Got Love και Prime Of Life. Πιο αποκαλυπτικό, ωστόσο, ήταν το υλικό που τράβηξε εκτός σκηνής.

Μεγάλα κομμάτια της ταινίας διαδραματίζονται σε ένα λεωφορείο κατά τη διάρκεια της περιοδείας Silver Eagle, όπου ο Γιανγκ κάθεται δίπλα στον μακροχρόνιο οδηγό του, Τζέρι Ντον Μπάρντεν.

Οι συνομιλίες τους είναι γνήσια καθημερινές. Μιλούν για το τοπίο, τα σνακ και το playlist και διακόπτονται από περιόδους συντροφικής σιωπής, όπου ο Γιανγκ χτυπάει τα γόνατά του ή αλληλεπιδρά με τον γιο του, Μπεν, ο οποίος γεννήθηκε με σοβαρή εγκεφαλική παράλυση.

Αργότερα, ο μουσικός βγαίνει από το μπάνιο, κοιτάζει την κάμερα και λέει με σοβαρό ύφος: «Τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να διακόψω τη συναυλία για να πάω για κατούρημα».

Κάτι τέτοιες στιγμές είναι θησαυρός για τη Χάνα. «Τόσοι πολλοί καλλιτέχνες φορούν μια περσόνα, ο Nιλ δεν έχει καθόλου αυτή την ποιότητα. Ό,τι συζητάει με τον οδηγό του, συνεχίζει να το συζητάει και με το κοινό» λέει.

«Οι άνθρωποι τον σκέφτονται ως αυτόν τον επιβλητικό, αινιγματικό άνθρωπο που θα κάνει ένα άλμπουμ που η δισκογραφική εταιρεία αρνείται να κυκλοφορήσει», συνεχίζει, αναφερόμενη στην εποχή που η Geffen Records μήνυσε τον Γιανγκ γιατί τους πρότεινε να κυκλοφορήσουν δύο άλμπουμ που θεωρούσε «ότι δεν είχαν συγκεκριμένο μουσικό χαρακτήρα».

Για τη Χάνα, όσοι κρίνουν τον Γιανγκ με τέτοια κριτήρια είναι απόλυτα λάθος.

«Έχει μια απόλυτη, παράξενη δέσμευση στη δημιουργική του έμπνευση», υποστηρίζει.

«Δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν τον ενδιαφέρει η αυτοπροβολή, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από αυτή τη δημιουργική δύναμη, και είναι πραγματικά απίστευτο να τον παρακολουθείς. Έχοντας περάσει τόσο πολύ χρόνο μαζί του, η αντίληψή μου είναι ότι είναι εντελώς αθώος. Έχει πολλή ζεστασιά και αθωότητα, οπότε και αυτό ήθελα να αποτυπώσω» διευκρινίζει.

Τραμπ εναντίον Γιανγκ;

Ο Γιανγκ ρόσφατα έκανε πρωτοσέλιδα για την απόφασή του να αποσυρθεί από το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, λέγοντας ότιτο BBC του ζήτησε «να κάνει πολλά πράγματα» που δεν τον ενδιέφεραν.

Αργότερα, ανακάλεσε, λέγοντας ότι τον είχαν παραπληροφορήσει και θα είναι επικεφαλής στη σκηνή Pyramid αυτό το Ιούνιο.

Αλλά η ευρωπαϊκή του περιοδεία δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, ο Γιανγκ έχει εκφράσει ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί από τις ΗΠΑ κατά την επιστροφή του, μετά από αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που κρατούνται και απελαύνονται κατά την είσοδό τους στη χώρα.

«Αν μιλήσω για τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να είμαι ένας από αυτούς που επιστρέφουν στην Αμερική και αποκλείονται ή φυλακίζονται για να κοιμηθούν σε τσιμεντένιο πάτωμα», έγραψε.

Ο Γιανγκ, ο οποίος κατέχει διπλή καναδική-αμερικανική υπηκοότητα, έχει εδώ και καιρό εκφράσει δημόσια κριτική κατά του προέδρου Tραμπ, αποκαλώντας τον «ντροπή για τη χώρα» και μηνύοντας τον για τη χρήση του τραγουδιού Rockin’ In the Free World στην προεκλογική εκστρατεία.

Η Χάνα αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της παρενοχλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης διοίκησης του Τραμπ, καθώς περνούσε τη διαδικασία για να γίνει πολίτης των ΗΠΑ ξανά και ξανά.

«Έκαναν τα πάντα για να τον ταλαιπωρήσουν. Τον έκαναν να πηγαίνει ξανά και ξανά στις υπηρεσίες για να του κάνουν ξανά συνέντευξη. Είναι γελοίο [γιατί] ζει στην Αμερική και πληρώνει φόρους εδώ από τα 20 του χρόνια» προσθέτει η Χάνα.

Η Χάνα θα συνοδέψει το σύζυγο της στο βρετανικό φεστιβάλ, πάντα με την κάμερα του κινητού της ενεργή. Πριν από 25 χρόνια ήταν και η πρεμιέρα της στο West End, στη θεατρική μεταφορά του Εφτά Χρόνια Φαγούρα. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να επιστρέψει στον προβολέα, τη ρωτά ο Μαρκ Σάβατζ.

«Ω, Θεέ μου, όχι», φωνάζει. «Αγαπώ πραγματικά τη σκηνοθεσία, γιατί δεν χρειάζεται να είμαι στο επίκεντρο, και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άνετα».

Το Neil Young: Coastal θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 17 Απριλίου.