Νιλ Γιανγκ: Επιτίθεται στον Τραμπ, χλευάζει τον Πούτιν και ξεκινά περιοδεία στην εμπόλεμη Ουκρανία

Ο Νιλ Γιανγκ, ο θρύλος της φολκ ροκ, πάντα έπαιρνε δημόσια θέση για την πολιτική σκηνή και τα γεωπολιτικά παιχνίδια.

Τώρα, ο θρυλικός ρόκερ ανακοίνωσε δωρεάν συναυλία στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Η δωρεάν συναυλία του Γιανγκ και της νέας του μπάντας Chrome Hearts στην Ουκρανία θα είναι και η πρεμιέρα στην Ευρώπη της παγκόσμιας περιοδείας του Love Εarth World Tour, η οποία ξεκινά τον Ιούνιο.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένας τρελός πόλεμος ενός ηλικιωμένου ετοιμοθάνατου που θέλει να ξαναζήσει τη ζωή του»

Η ανακοίνωση με τίτλο Keep on Rockin in the free world (Συνεχίζω να ροκάρω στον ελεύθερο κόσμο) συνοδεύεται με εικόνα της σημαίας της Ουκρανίας.

Ανάμεσα στις χώρες που θα εμφανιστεί ο Γιανγκ είναι οι Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδάς.

«Η μουσική ενώνει!» έγραψε ο Γιανγκ όταν ανακοίνωσε την περιοδεία. «Θα είμαστε εκεί μαζί σας! Ελάτε μαζί μας καθώς γιορτάζουμε το Καλοκαίρι της Δημοκρατίας. Παλιά τραγούδια και νέα τραγούδια. Παλιές λέξεις και νέες λέξεις. Αυτό το καλοκαίρι θα μας βρει μαζί. Οι Chrome Hearts και εγώ είμαστε έτοιμοι για εσάς! Η ΑΓΑΠΗ και η Δημοκρατία βασιλεύουν στις ΗΠΑ και στον κόσμο» έγραψε.

Σε πρόσφατη ανάρτηση του στο ιστολόγιο του, ο Γιανγκ επιτέθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπό την ηγεσία του 47ου προέδρου, οι ΗΠΑ έχουν χάσει τη θέση τους. Οι Πιστοί δεν θα είναι ποτέ πιο δυνατοί από τους Πατριώτες, και οι Πατριώτες αποτελούν την πλειοψηφία εδώ στις ΗΠΑ» σημείωσε.

«Οι Πατριώτες μας θα βγουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ειρηνικά. Θα υπάρξει μια στιγμή αλήθειας στη χώρα μας και θα δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είμαστε. Οι ΗΠΑ θα είναι και πάλι ο ηγέτης του Ελεύθερου Κόσμου» γράφει ο Γιανγκ.

Η μουσική ως ακτιβισμός

Ο πολιτικός ακτιβισμός του Γιανγκ χρονολογείται από το 1970, όταν κατακεραύνωσε τον Ρίτσαρντ Νίξον στον ύμνο διαμαρτυρίας του Ohio.

Υποστήριξε για λίγο τον Ρόναλντ Ρίγκαν στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, αλλά μετά ορκίστηκε ότι θα είναι πάντα με τους Δημοκρατικούς.

Το 1989, επιτέθηκε στον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο και το το 2006, επιτέθηκε ακόμη πιο σκληρά στον γιο του με το κομμάτι Let’s Impeach the President.

Η διάψευση του Γιανγκ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιανγκ επιτίθεται στον Πούτιν. Το 2022 ο Γιανγκ είχε πει ότι ανησυχεί περισσότερο για την κρίση της κλιματικής αλλαγής παρά για τις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στους Times ο ακτιβιστής δημιουργός είπε:

«Με ανησυχεί περισσότερο η εξαφάνιση του Αμαζονίου παρά ο πόλεμος του Πούτιν. Ό,τι κι αν συμβεί στην Ουκρανία, είναι ένας τρελός πόλεμος ενός ηλικιωμένου ετοιμοθάνατου που θέλει να ξαναζήσει τη ζωή του και να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον εαυτό του εξαιτίας των λαθών που πιστεύει ότι έγιναν πριν από 50 χρόνια. . . Αυτό είναι ένα μπερδεμένο μυαλό. Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο καθώς πεθαίνει».

Παρά τις ανησυχίες του για τον πλανήτη, ο μουσικός πιστεύει ότι όλα μπορούν να αναχαιτιστούν από καταστροφή, αρκεί οι άνθρωποι να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

«Θυμάστε πότε χτύπησε ο Covid; Σε όλο τον κόσμο, όλα σταμάτησαν. Οι πόλεις σταμάτησαν και μετά από μια εβδομάδα περίπου οι άνθρωποι έλεγαν: Ουάου, κοίτα αυτό το μέρος. Από πού προέρχονται όλα αυτά τα πουλιά;

Όταν κοιτάζεις τα άκρα της αριστεράς και της δεξιάς και όλες τις συνωμοσίες που καλλιεργούνται αντιλαμβάνεσαι ότι όλα είναι προίόντα από τον φόβο των ανθρώπων.

Όταν έχεις το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στην ιστορία και δεν κάνεις τίποτα γι’ αυτό, θα υπάρχει ψυχική επιβάρυνση. Πιστεύω ότι αν μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να το λύσουμε» είχε πει.

Τότε ο Γιανγκ, που μήνυσε τον Τραμπ το 2020 επειδή χρησιμοποίησε τραγούδι του κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του συγκεντρώσεων, πίστευε ότι δεν θα είχε τύχη για δεύτερη θητεία.

«Υπάρχει ένα νέο κύμα παιδιών ηλικίας 15, 16, 17 ετών που βλέπουν τον κόσμο όπως είναι στην πραγματικότητα, κατανοούν την επιστήμη, στέκονται με τους αδελφούς και τις αδερφές τους, είτε είναι κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι, άσπροι, πορτοκαλί, οτιδήποτε. Ακούγομαι σαν γέρος χίπης, σωστά; Λοιπόν, αυτός είμαι!»

Τα γεγονότα τον διέψευσαν.