Το TikTok φαίνεται να επανέρχεται στο διαδίκτυο λίγες ώρες αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Κυριακή ότι θα υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της απαγορευμένης εφαρμογής, σύμφωνα με το CNN.

Περίπου 12 ώρες αφότου έκλεισε για πρώτη φορά, οι χρήστες των ΗΠΑ άρχισαν να έχουν πρόσβαση στο TikTok σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και στην εφαρμογή, αν και η σελίδα εξακολουθούσε να εμφανίζει μια προειδοποίηση σχετικά με το κλείσιμο.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έπεσε για τις ΗΠΑ, οι οποίοι είδαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι η εφαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας και ζητούσε από τους χρήστες να «μείνουν συντονισμένοι».

Η απόφαση της πλατφόρμας να κλείσει εντελώς την εφαρμογή, κάτι που η εταιρεία είχε προειδοποιήσει ότι θα έκανε, επιστέγασε αρκετές εβδομάδες αβεβαιότητας. Και σηματοδοτεί μια σημαντική διαταραχή για τους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες του TikTok, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν την εφαρμογή για ώρες κάθε μέρα για να βρουν ειδήσεις, ψυχαγωγία και κοινότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να βγάλουν τα προς το ζην.

lmao TikTok has literally built sucking up to Trump into the app

i think they just pulled ahead in the “tech leaders prostrate themselves in front of the new administration” race pic.twitter.com/ujnhDwFvTG

— rat king 🐀 (@MikeIsaac) January 19, 2025