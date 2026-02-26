Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για δημιουργία βάσης στη Σελήνη και παράταση ζωής για τον ISS
Η πρόοδος της Κίνας στο Διάστημα αναγκάζει τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τις προσπάθειες για εδραίωση μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη.
- Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
- Οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink για κινητά έρχονται στην Ευρώπη
- Συνελήφθη ζευγάρι με μαχαίρια στα δικαστήρια Ευελπίδων
- Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για «δωρεές» άνω του 1,3 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Βλέποντας την Κίνα να προοδεύει με γρήγορους ρυθμούς στις διαστημικές επιχειρήσεις, το αμερικανικό Κογκρέσο θα εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης ζωής του γερασμένου Διαστημικού Σταθμού (ISS), καθώς και πρόταση για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη.
Οι προτάσεις θα εξεταστούν στις 4 Μαρτίου από την Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας, με την προοπτική να κατατεθούν σε τροπολογία του νομοσχεδίου για τις επιχειρήσεις της NASA το 2026.
Η παράταση ζωής του ISS, μια πρόταση που σύμφωνα με το Reuters χαίρει διακομματικής υποστήριξης, έχει στόχο να δώσει στις αμερικανικές διαστημικές εταιρείες περισσότερο χρόνο για την εκτόξευση ενός νέου, εμπορικού διαστημικού σταθμού.
Η Κίνα είναι σήμερα η μόνη χώρα με δικό της διαστημικό σταθμό και πρόσφατα ανακοίνωσε πρόγραμμα συνεργασίες με άλλες χώρες. Σχεδιάζει επίσης να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030.
Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο ISS θα καταστραφεί πέφτοντας στην ατμόσφαιρα το 2032, αντί το 2030 όπως προγραμματίζει μέχρι σήμερα η NASA.
Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς η ζωή του ISS θα μπορούσε να παραταθεί χωρίς συμφωνία της Ρωσίας, η οποία έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο μέρος του τροχιακού εργαστηρίου. Στο πρόγραμμα του ISS συμμετέχουν επίσης ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.
Σε τροχιά εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, ο ISS έχει αρχίσει να δείχνει την ηλικία του, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει ανησυχητικές ρωγμές και διαρροές αέρα.
Η NASA χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα για τα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός εμπορικού διαστημικού σταθμού, μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και η SpaceX του Έλον Μασκ.
Καμία από τις εταιρείες αυτές δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να υλοποιήσει το σχέδιο το 2030, κάτι που δημιουργία ανησυχία για κενό αρκετών ετών για τις επανδρωμένες αποστολές σε γήινη τροχιά.
Πέρυσι, η NASA ανέθεσε στη SpaceX να κατασκευάσει ένα όχημα που θα συνδεθεί στον ISS και θα τον παρασύρει στην ατμόσφαιρα για την καταστροφή του πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Έλον Μασκ προσέφερε στήριξη στο σχέδιο δημιουργίας βάσης στη Σελήνη, μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό της SpaceX που εστιαζόταν στον Άρη.
Η SpaceX θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης για τη NASA, καθώς το σκάφος της Starship θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία ως σεληνάκατος για το πρόγραμμα Artemis, διάδοχο του προγράμματος Apollo της δεκαετίας του 1960.
- Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς
- Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
- Γιουβέντους: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις… (pic+vids)
- Δουδωνής για υποκλοπές: «Δικαίωση απέναντι στην κυβερνητική ενορχήστρωση»
- Betsson: Bullying στον αθλητισμό – ένα πρόβλημα που δύσκολα αναγνωρίζεται
- «Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
- Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις