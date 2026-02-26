science
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για δημιουργία βάσης στη Σελήνη και παράταση ζωής για τον ISS
Διάστημα 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:06

Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για δημιουργία βάσης στη Σελήνη και παράταση ζωής για τον ISS

Η πρόοδος της Κίνας στο Διάστημα αναγκάζει τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τις προσπάθειες για εδραίωση μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βλέποντας την Κίνα να προοδεύει με γρήγορους ρυθμούς στις διαστημικές επιχειρήσεις, το αμερικανικό Κογκρέσο θα εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης ζωής του γερασμένου Διαστημικού Σταθμού (ISS), καθώς και πρόταση για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν στις 4 Μαρτίου από την Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας, με την προοπτική να κατατεθούν σε τροπολογία του νομοσχεδίου για τις επιχειρήσεις της NASA το 2026.

Η παράταση ζωής του ISS, μια πρόταση που σύμφωνα με το Reuters χαίρει διακομματικής υποστήριξης, έχει στόχο να δώσει στις αμερικανικές διαστημικές εταιρείες περισσότερο χρόνο για την εκτόξευση ενός νέου, εμπορικού διαστημικού σταθμού.

Η Κίνα είναι σήμερα η μόνη χώρα με δικό της διαστημικό σταθμό και πρόσφατα ανακοίνωσε πρόγραμμα συνεργασίες με άλλες χώρες. Σχεδιάζει επίσης να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο ISS θα καταστραφεί πέφτοντας στην ατμόσφαιρα το 2032, αντί το 2030 όπως προγραμματίζει μέχρι σήμερα η NASA.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς η ζωή του ISS θα μπορούσε να παραταθεί χωρίς συμφωνία της Ρωσίας, η οποία έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο μέρος του τροχιακού εργαστηρίου. Στο πρόγραμμα του ISS συμμετέχουν επίσης ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.

Σε τροχιά εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, ο ISS έχει αρχίσει να δείχνει την ηλικία του, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει ανησυχητικές ρωγμές και διαρροές αέρα.

Η NASA χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα για τα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός εμπορικού διαστημικού σταθμού, μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και η SpaceX του Έλον Μασκ.

Καμία από τις εταιρείες αυτές δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να υλοποιήσει το σχέδιο το 2030, κάτι που δημιουργία ανησυχία για κενό αρκετών ετών για τις επανδρωμένες αποστολές σε γήινη τροχιά.

Πέρυσι, η NASA ανέθεσε στη SpaceX να κατασκευάσει ένα όχημα που θα συνδεθεί στον ISS και θα τον παρασύρει στην ατμόσφαιρα για την καταστροφή του πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Έλον Μασκ προσέφερε στήριξη στο σχέδιο δημιουργίας βάσης στη Σελήνη, μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό της SpaceX που εστιαζόταν στον Άρη.

Η SpaceX θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης για τη NASA, καθώς το σκάφος της Starship θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία ως σεληνάκατος για το πρόγραμμα Artemis, διάδοχο του προγράμματος Apollo της δεκαετίας του 1960.

