# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαραγμένα σχέδια 40.000 ετών πηγαίνουν πίσω μέχρι τις απαρχές της γραφής
Επιστήμες 25 Φεβρουαρίου 2026, 15:43

Χαραγμένα σχέδια 40.000 ετών πηγαίνουν πίσω μέχρι τις απαρχές της γραφής

Γεωμετρικά σύμβολα σε αντικείμενα της παλαιολιθικής Ευρώπης ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο για την εξέλιξη του γραπτού λόγου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Σταυροί, τελείες, αστέρια και γραμμές: κανείς δεν γνωρίζει τι σήμαιναν τα γεωμετρικά σχέδια που χάραξε σε μια σειρά αντικειμένων ένας από τους πρώτους λαούς της Ευρώπης πριν από περίπου 40.000 χρόνια. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ίσως πρόκειται για σύμβολα που άνοιξαν το δρόμο για την επανάσταση της γραφής.

Η μελέτη εξετάζει 260 αντικείμενα που βρέθηκαν στη νότια Γερμανία και αποδίδονται στον ωριγκνασιανό πολιτισμό, τον οποίο εδραίωσαν πριν από 43.000 χρόνια κάποιοι από τους πρώτους Homo sapiens που έφτασαν από την Αφρική στην Ευρώπη.

Το νόημα των σχεδίων παραμένει άγνωστο, όμως η στατιστική ανάλυση τους αποκάλυψε ιδιότητες που παραπέμπουν σε μια από τις πρώτες μορφές της γραπτής γλώσσας, αναφέρουν γερμανοί ερευνητές στην επιθεώρηση PNAS.

Ο γραπτός λόγος πιστεύεται ότι πρωτοεμφανίστηκε με τη σφηνοειδή γραφή της Μεσοποταμίας πριν από περίπου 5.500 χρόνια. Αργότερα, διαφορετικά συστήματα γραφής αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στην Αίγυπτο, την Κίνα και την Αμερική. Όμως το πώς εμφανίστηκε και εξελίχθηκε η γραφή παραμένει μέχρι σήμερα ένα μυστήριο.

Τα σχέδια του Ωριγκνάσιων ίσως προσφέρουν τώρα μια πολύτιμη ένδειξη. Η ομάδα του Κρίστιαν Μπεντζ, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ, εξέτασε χιλιάδες χαραγμένα σχέδια σε 260 μικρά τέχνεργα από τις Σαουδικές Άλπεις στη Γερμανία, ηλικίας 43 έως 34 χιλιάδων ετών.

Ένα από αυτά είναι ο «Λατρευτής» (κεντρική εικόνα) που βρέθηκε το 1979 σε σπήλαιο της Κοιλάδας του Αχ, μια φιγούρα από χαυλιόδοντα μαμούθ που απεικονίζει ένα υβρίδιο ανθρώπου-λιονταριού. Άλλα τέχνεργα απεικονίζουν λιοντάρια των σπηλαίων και άλλα ζώα που πλέον έχουν εξαφανιστεί.

Φιγούρα μαμούθ από τις Σαουδικές Άλπεις με αλληλουχίες σταυρών και κουκκίδων ( Universität Tübingen / Hildegard Jensen, CC-BY-SA 4.0)

Φιγούρα μαμούθ από τις Σαουδικές Άλπεις με αλληλουχίες σταυρών και κουκκίδων (Universität Tübingen / Hildegard Jensen)

Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές εφάρμοσαν στατιστικές μεθόδους και υπολογιστικά μοντέλα για να αναγνωρίσουν μοτίβα στα χιλιάδες χαραγμένα σχέδια που εξετάστηκαν. Στη συνέχεια, τα στατιστικά μοτίβα συγκρίθηκαν με πήλινες πινακίδες της Μεσοποταμίας με πρωτο-σφηνοειδή σύμβολα, τα οποία θεωρούνται προπομπός της σφηνοειδούς γραφής.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι αλληλουχίες σχεδίων έχουν συγκεκριμένη δομή και ρυθμούς επανάληψης συμβόλων που ταιριάζουν στατιστικά με την πρωτο-σφηνοειδή γραφή.

«Λόγω  της υψηλής συχνότητας των επαναλήψεων και την υψηλή προβλεψιμότητα του επόμενου συμβόλου, δείξαμε ότι η εντροπία –ένα μέτρο της πυκνότητας της πληροφορίας- είναι συγκρίσιμη με αυτή της πρωτο-σφηνοειδούς γραφής» δήλωσε ο Μπεντζ, αναφερόμενος στον όγκο της πληροφορίας που αντιστοιχεί σε κάθε σύμβολο.

«Θα υποστηρίζαμε ότι αυτές οι ακολουθίες σημείων ξεπερνούν τη διακοσμητική χρήση. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι τα σχέδια εφαρμόζονταν επιλεκτικά και με βάση κανόνες» είπε.

Για παράδειγμα, σταυροί βρέθηκαν μόνο σε εργαλεία και σκαλισμένα ζώα, όχι όμως σε ανθρώπινες φιγούρες.

Πήλλινα πινακίδια πρωτο-σφηνοειδούς γραφής από την πόλη Ουρούκ στο σημερινό Ιράκ, ηλικίας περίπου 3.500 ετών (Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Olaf M. Tesmer)

Πήλλινα πινακίδια πρωτο-σφηνοειδούς γραφής από την πόλη Ουρούκ στο σημερινό Ιράκ, ηλικίας περίπου 3.500 ετών (Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Olaf M. Tesmer)

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα σχέδια των Ωριγκνάσιων δεν μοιάζουν με τα σημερινά συστήματα γραφής, τα οποία κωδικοποιούν την προφορική γλώσσα και χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα πληροφορίας.

Οι συχνές επαναλήψεις στα παλαιολιθικά σχέδια «δεν είναι χαρακτηριστικό που απαντά στην προφορική γλώσσα» είπε ο Μπεντζ.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα μαρτυρούν ότι οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες που σκάλισαν τα σχέδια είχαν τις ίδιες νοητικές ικανότητες με τους ανθρώπους που ανέπτυξαν τη γραφή δεκάδες χιλιετίες αργότερα.

Και τα ευρήματα στις Σαουδικές Άλπεις της Γερμανίας δεν είναι μοναδικά. Αναρίθμητα εργαλεία και άλλα αντικείμενα της Παλαιολιθικής έχουν βρεθεί σε πολλές ακόμα περιοχές της Ευρώπης, επισήμανε η Έβα Ντουτκίβιτς, επιμελήτρια των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου και μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Υπάρχουν πολλές ακολουθίες σχεδίων που μπορούν να βρεθούν σε αντικείμενα» είπε. «Μόλις αρχίσαμε να ξύνουμε την επιφάνεια.»

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Business
inWellness
inTown
Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
