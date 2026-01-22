science
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Αποτυπώματα χεριών στην Ινδονησία ίσως είναι οι αρχαιότερες βραχογραφίες του κόσμου
Επιστήμες 22 Ιανουαρίου 2026 | 12:31

Οι βραχογραφίες προσφέρουν νέες πληροφορίες για την εξάπλωση του σύγχρονου ανθρώπου από την Ασία στην Αυστραλία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Χρωματισμένα περιγράμματα χεριών που βρέθηκαν σε σπηλιά ενός νησιού στην Ινδονησία είναι σύμφωνα με τους ερευνητές οι αρχαιότερες βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας τουλάχιστον 67.800 ετών.

Η ανακάλυψη ρίχνει φως στην εξέλιξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και επιπλέον προσφέρει νέα στοιχεία για την εξάπλωση του Homo sapiens στην Ωκεανία.

Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις βραχογραφίες πρέπει να ήταν μέλη ενός πληθυσμού που έφτασε στην περιοχή από την Ασία και αργότερα μπορεί να επεκτάθηκε στην Αυστραλία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature.

Τα σχέδια ανακαλύφθηκαν στο ασβεστολιθικό σπήλαιο του Λιάανγκ Μεταντούνο στο νησί του Μούνα, το οποίο βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της μεγαλύτερης νήσου Σουλαουέζι, ανατολικά της Βόρνεο.

Δημιουργήθηκαν φυσώντας φυσική σκόνη ώχρας πάνω από ένα χέρι που ακουμπούσε το τοίχωμα της σπηλιάς και λειτουργούσε ως μάσκα ή «στένσιλ».

Ένα από τα περιγράμματα (κεντρική εικόνα) υποβλήθηκε σε ραδιοχρονολόγηση εξετάζοντας τα ισότοπα ουρανίου στις αποθέσεις πάνω από το σχέδιο, κάτι που έδωσε την ελάχιστη ηλικία του.

Το περίγραμμα που χρονολογήθηκε έχει ξεθωριάσει με τον χρόνο και σήμερα μόλις που διακρίνεται, είναι όμως παρόμοιο με πολυάριθμα άλλα σχέδια που βρέθηκαν στο ίδιο σπήλαιο.

Ο συνεπικεφαλής της μελέτης Μαξίμ Ομπέρ εξετάζει βραχογραφία στο σπήλαιο Λιάνγκ Μεταντούνο στο νησί Μούνα της Ινδονησίας (Ahdi Agus Oktaviana via Reuters)

Ο συνεπικεφαλής της μελέτης Μαξίμ Ομπέρ εξετάζει βραχογραφία στο σπήλαιο Λιάνγκ Μεταντούνο στο νησί Μούνα της Ινδονησίας (Ahdi Agus Oktaviana via Reuters)

Το σχέδιο «είναι ξεχωριστό επειδή ανήκει σε μια τεχνοτροπία που βρίσκουμε μόνο εδώ στο Σουλαουέζ. Άλλαξαν προσεκτικά το σχήμα των ακροδάκτυλων ώστε να μοιάζει μυτερό» δήλωσε στο Reuters o Μαξίμ Ομπέρ του Πανεπιστημίου Γκρίφιθ της Αυστραλίας, συνεπικεφαλής της μελέτης.

«Είναι σαν να προσπάθησαν εσκεμμένα να μεταμορφώσουν αυτή την εικόνα ενός ανθρώπινου χεριού σε κάτι άλλο, ίσως τα νύχια ενός ζώου» πρόσιεσε ο Άνταμ Μπρουμ του Πανεπιστημίου Γκρίφιθ, μέλος της ομάδας.

«Είναι σαφές ότι είχε κάποιο βαθύτερο πολιτιστικό νόημα αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν. Υποψιάζομται ότι έχει σχέση με την περίπλοκη συμβολική σχέση αυτών των ανθρώπων με τον κόσμο των ζώων» είπε.

Το χρονολογημένο αποτύπωμα είναι αρχαιότερο από μια βραχογραφία με μορφές ανθρώπων και ενός χοίρου στο Λεάνγκ Καραπουάνγκ του Σουλουαέζι, ηλικίας 51.200 ετών.

Είναι επίσης αρχαιότερο από ένα παρόμοιο περίγραμμα χεριού στο Μαλτραβιέσο της Ισπανίας  το οποίο χρονολογείται στα τουλάχιστον 64.000 χρόνια πριν και αποδίδεται στους Νεάντερταλ.

Η ίδια ερευνητική ομάδα έχει ανακαλύψει επίσης στο Σουλαουέζι φιγούρες ανθρώπων και ζώων που σχεδιάστηκαν πριν από τουλάχιστον 48.000 χρόνια.

Το σπήλαιο του Λιανγκ Μεταντούνο, ανέφεραν οι ερευνητές, έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο όχι για τα περιγράμματα χεριών αλλά για τις μεγαλύτερες και πιο πρόσφατες βραχογραφίες του, οι οποίες αποδίδονται σε αυστρονήσιους γεωργούς που έφτασαν στην περιοχή πριν από περίπου 4.000 χρόνια.

Η νέα ανακάλυψη ίσως προσφέρει στοιχεία για τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στην Αυστραλία, η οποία εκείνη την εποχή συνδεόταν με το νησί της Νέας Γουινέας μέσω μιας γέφυρας ξηράς που αργότερα βυθίστηκε.

«Οι επιστήμονες διαφωνούν εδώ και πολλά χρόνια πότε έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι» είπε ο Ομπέρ.

Μια θεωρία θέλει την Αυστραλία να αποικίστηκε πριν από 50.000 χρόνια, κάτι που υποστήριζαν και ορισμένες παλαιότερες γενετικές μελέτες στους Αβορίγινες της Αυστραλίας και τους κατοίκους της Παπούα Νέας Γουινέας.

Μια δεύτερη θεωρία θέλουν τον άνθρωπο να έφτασε στην ήπειρο πολύ νωρίτερα, πριν από 60 με 65 χιλιάδες χρόνια.

Η νέα μελέτη ενισχύει το δεύτερο σενάριο, το οποίο στηρίζεται επίσης από νεότερα γενετικά δεδομένα, ανέφερε ο Ομπέρ.

Σε συνδυασμό, οι αρχαιολογικές και γενετικές ενδείξεις ενισχύουν αυτή την υπόθεση και «δείχνουν ότι οι πρόγονοι των αυτοχθόνων της Αυστραλίας πέρασαν από τη Νοτιοανατολική Ασία και δημιουργούσαν συμβολική τέχνη καθώς ταξίδευαν» είπε.

Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
