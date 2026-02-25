science
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Η Google λέει ότι εξουδετέρωσε κινεζική ομάδα κυβερνοκατασκοπείας και υποκλοπών
Τεχνολογία 25 Φεβρουαρίου 2026

Η Google λέει ότι εξουδετέρωσε κινεζική ομάδα κυβερνοκατασκοπείας και υποκλοπών

Η κινεζική ομάδα UNC2814 παραβίασε τα δεκάδων οργανισμών και παρακολουθούσε συγκεκριμένα πρόσωπα μέσω εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ανέφερε η Google.

Σύνταξη
Η Google ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εντόπισε και εξουδετέρωσε ομάδα χάκερ που συνδέεται με την Κίνα και πραγματοποιούσε επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας και υποκλοπών σε βάρος στόχων που δεν κατονομάστηκαν.

Η κινεζική ομάδα UNC2814, γνωστή και ως Gallium, παραβίασε τα δίκτυα τουλάχιστον 53 οργανισμών σε 42 χώρες, ανέφερε η Google.

Εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, οι χάκερ έβαζαν στο στόχαστρο κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες τηλεφωνίας, μέσω των οποίων κατασκόπευαν συγκεκριμένα πρόσωπα, πρόσθεσε η εταιρεία.

«Ήταν ένας τεράστιος μηχανισμός παρακολούθησης για κατασκοπεία σε βάρος ανθρώπων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Τζον Χούλτγκουιστ, επικεφαλής αναλυτής της Google Threat Intelligence Group.

Η Google σταμάτησαν δραστηριότητες των χάκερ στο Google Cloud, απενεργοποίησε διαδικτυακές υποδομές που χρησιμοποιούνταν σε επιθέσεις και κατάργησε λογαριασμούς μέσω των οποίων η ομάδα είχε πρόσβαση στο Google Sheets.

Η χρήση των λογιστικών φύλλων επέτρεπε στην ομάδα να μην γίνεται αντιληπτή, ανέφερε η Google, τονίζοντας ωστόσο ότι οι χάκερ δεν παραβίασαν τις υπηρεσίες της.

Ο Τσάρλι Σνάιντερ, ανώτερος διευθυντής της Google Threat Intelligence Group, αρνήθηκε να κατονομάσει τα θύματα μιλώντας στο Reuters.

Ανέφερε πάντως ότι σε ένα περιστατικό η ομάδα UNC2814 εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό σε σύστημα που περιείχε ονοματεπώνυμα, τηλεφωνικούς αριθμούς, ημερομηνίες γέννησης, εθνικές ταυτότητες και ταυτότητες ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία αυτά πιθανότατα επέτρεπαν στους χάκερ να επιλέγουν και να εντοπίζουν τους στόχους τους, είπε.

«Παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων, για την παρακολούθηση μηνυμάτων SMS, ακόμα και για την παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων μέσω της δυνατότητας νόμιμης παρακολούθησης που προσφέρουν οι εταιρείες επικοινωνίας» δήλωσε.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι «η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω διαλόγου και συνεργασίας».

«Η Κίνα αντιτίθεται σταθερά και καταπολεμά τις δραστηριότητες χάκινγκ σύμφωνα με τον νόμο, και ταυτόχρονα απορρίπτει κατηγορηματικά τις προσπάθειες να χρησιμοποιούνται ζητήματα κυβερνοασφάλειας για τη δυσφήμιση ή τη συκοφάντηση της Κίνας».

Όπως διευκρίνισε η Google, η ομάδα UNC2814 είναι διαφορετική από την ομάδα Salt Typhoon που παρακολουθούσε εκατοντάδες οργανισμούς και πολιτικούς στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η ομάδα Salt Typhoon δρούσε για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

