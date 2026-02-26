science
26.02.2026 | 14:01
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26 Φεβρουαρίου 2026, 13:52

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει αυτή την εβδομάδα μια φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και τον δείχνει ανάμεσα σε δύο κοπέλες που φορούν μπικίνι και κρατούν κοκτέιλ.

Απαντώντας στη φημολογία, η οικογένεια του εκλιπόντος φυσικού δήλωσε ότι οι δύο γυναίκες ήταν στην πραγματικότητα φροντιστές που τον συνόδευαν παντού λόγω της ασθένειάς του. Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε σε ξενοδοχείο στη διάρκεια διαλείμματος σε συνέδριο φυσικής.

«Ο καθηγητής Χόκινγκ προσέφερε κάποιες από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη φυσική τον 20ό αιώνα, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ο μακροβιότερος γνωστός επιζών της νόσου του κινητικού νευρώνα, μιας εξουθενωτικής πάθησης που τον άφησε εξαρτημένο από αναπνευστήρα, συνθεσάιζερ φωνής, αναπηρικό αμαξίδιο και ιατρική φροντίδα όλο το 24ωρο» ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειας του Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 76 ετών.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι λανθασμένος και εντελώς αβάσιμος» τόνισε ο εκπρόσωπος.

Το όνομα του Χόκινγκ εμφανίζεται τουλάχιστον 250 φορές στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των αρχείων Έπσταϊν που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο.

To 2006 o Χόκινγκ επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς του Έπσταϊν στην Καραϊβική (Reuters)

To 2006 o Χόκινγκ επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς του Έπσταϊν στην Καραϊβική (Reuters)

Όμως ο Έπσταϊν είναι γνωστό ότι έτρεφε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη φυσική, είχε επαφές με εκατοντάδες επιστήμονες και χρηματοδοτούσε ερευνητικά προγράμματα. Η εμφάνιση του ονόματος του Χόκινγκ στα αρχεία δεν αποδεικνύει κανένα παράπτωμα.

Συνέδριο στην Καραϊβική

Η επίμαχη φωτογραφία, ανέφερε η οικογένεια, τραβήχτηκε το 2006 στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton του νησιού Σεντ Τόμας στην Καραϊβική.

Εκείνες τις ημέρες –δύο χρόνια πριν καταδικαστεί ο Έπσταϊν για κύκλωμα παιδοφιλίας- ο Χόκινγκ και ακόμα 23 διακεκριμένοι φυσικοί συμμετείχαν σε συνέδριο φυσικής που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στη διάρκεια διαλείμματος, αφότου ο Χόκινγκ είχε δώσει ομιλία στο συνέδριο με θέμα την κβαντική κοσμολοβία. Το συνέδριο εστίασε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της φυσικής, την ασυμβατότητα της Γενικής Σχετικότητας του Αϊνστάιν με την κβαντομηχανική.

Οι καλεσμένοι ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στο Σεντ Τόμας και το γειτονικό νησί του Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ιδιόκτητο θέρετρο του Έπσταϊν.

Ο Χόκινγκ εμφανίζεται και σε δύο ακόμα φωτογραφίες από το συνέδριο. Η πρώτη τον δείχνει να συμμετέχει σε μπάρμπεκιου και η δεύτερη ως επιβάτη ιδιωτικού υποβρυχίου με το οποίο ξεναγήθηκε στον βυθό γύρω από το νησί του Έπσταϊν –ο έκπτωτος χρηματιστής φέρεται μάλιστα να τροποποίησε το σκάφος ώστε να μπορεί να υποδεχθεί τον Χόκινγκ.

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε μπάρμπεκιου στο νησί του Έπσταϊν το 2006 (Tim Stewart)

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε μπάρμπεκιου στο νησί του Έπσταϊν το 2006 (Tim Stewart)

Το περίεργο με το συνέδριο ήταν η ξαφνική «ξαφνική εμφάνιση» νεαρών κοριτσιών, όπως δήλωσε στους Times του Λονδίνου ο Φίλιπ Πεμπλς, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 2019.

«Μεταξύ των ομιλιών και των συζητήσεων, μαζευόμασταν για καφέ και περιφερόμασταν, κάτι απολύτως συνηθισμένο», είπε. «Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν όμορφες νεαρές γυναίκες που στέκονταν τριγύρω χωρίς να λένε τίποτα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι έκαναν εκεί» είπε.

Εκείνη την εποχή ο Πεμπλς δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Μόνο με την απαγγελία κατηγοριών άρχισε να υποψιάζεται ότι οι γυναίκες ήταν πιθανότατα θύματα του παιδόφιλου χρηματιστή, είπε.

O Χόκινγκ σε ιδιωτικό υποβρύχιο του Έπσταϊν το 2006

O Χόκινγκ σε ιδιωτικό υποβρύχιο του Έπσταϊν το 2006

Σύμφωνα με άλλα μηνύματα που έστειλε ο Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Τζιούφρι, ένα από τα γνωστότερα θύματα του κυκλώματός μαστρωπείας, είχε ισχυριστεί ότι ο Χόκινγκ συμμετείχε σε «όργιο με ανήλικες».

Το 2015,  Έπσταϊν έγραψε email στην καταδικασμένη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ προσφέροντας αμοιβή για όποιον μπορούσε να διαψεύσει την κατηγορία.

Σε μια αντιφατική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν, το FBI δέχτηκε μια αστήρικτη καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Έπσταϊν και ο Χόκινγκ επισκέφθηκαν κλαμπ για γκέι άνδρες το 2011.

Όπως έχει δηλώσει το αμερικανικό υπουργείο, τα έγγραφα Επστάιν «ενδέχεται να περιλαμβάνουν ψεύτικες ή ψευδώς υποβληθείσες εικόνες, έγγραφα ή βίντεο, καθώς όλα όσα εστάλησαν στο FBI από το κοινό συμπεριλήφθηκαν στο υλικό που παρασχέθηκε σε συμμόρφωση με τον νόμο».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τον Χόκινγκ σε email που έστειλε το 2015 σε έναν φίλο του, τον μεγαλομεσίτη Άντριου Φάρκας,

«Δεν σου κάνω πλάκα, οι τοπικές εφημερίδες υπονοούν ότι ο Στίβεν Χόκινγκ έκανε σεξ με ανήλικα κορίτσια στο νησί!» έγραφε.

Ο Φάρκας απάντησε αστειευόμενος: «Αν ήταν αλήθεια θα κέρδιζες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής».

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
