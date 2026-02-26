Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει αυτή την εβδομάδα μια φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και τον δείχνει ανάμεσα σε δύο κοπέλες που φορούν μπικίνι και κρατούν κοκτέιλ.

Απαντώντας στη φημολογία, η οικογένεια του εκλιπόντος φυσικού δήλωσε ότι οι δύο γυναίκες ήταν στην πραγματικότητα φροντιστές που τον συνόδευαν παντού λόγω της ασθένειάς του. Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε σε ξενοδοχείο στη διάρκεια διαλείμματος σε συνέδριο φυσικής.

«Ο καθηγητής Χόκινγκ προσέφερε κάποιες από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη φυσική τον 20ό αιώνα, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ο μακροβιότερος γνωστός επιζών της νόσου του κινητικού νευρώνα, μιας εξουθενωτικής πάθησης που τον άφησε εξαρτημένο από αναπνευστήρα, συνθεσάιζερ φωνής, αναπηρικό αμαξίδιο και ιατρική φροντίδα όλο το 24ωρο» ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειας του Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 76 ετών.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι λανθασμένος και εντελώς αβάσιμος» τόνισε ο εκπρόσωπος.

Το όνομα του Χόκινγκ εμφανίζεται τουλάχιστον 250 φορές στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των αρχείων Έπσταϊν που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο.

Όμως ο Έπσταϊν είναι γνωστό ότι έτρεφε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη φυσική, είχε επαφές με εκατοντάδες επιστήμονες και χρηματοδοτούσε ερευνητικά προγράμματα. Η εμφάνιση του ονόματος του Χόκινγκ στα αρχεία δεν αποδεικνύει κανένα παράπτωμα.

Συνέδριο στην Καραϊβική

Η επίμαχη φωτογραφία, ανέφερε η οικογένεια, τραβήχτηκε το 2006 στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton του νησιού Σεντ Τόμας στην Καραϊβική.

Εκείνες τις ημέρες –δύο χρόνια πριν καταδικαστεί ο Έπσταϊν για κύκλωμα παιδοφιλίας- ο Χόκινγκ και ακόμα 23 διακεκριμένοι φυσικοί συμμετείχαν σε συνέδριο φυσικής που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στη διάρκεια διαλείμματος, αφότου ο Χόκινγκ είχε δώσει ομιλία στο συνέδριο με θέμα την κβαντική κοσμολοβία. Το συνέδριο εστίασε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της φυσικής, την ασυμβατότητα της Γενικής Σχετικότητας του Αϊνστάιν με την κβαντομηχανική.

Οι καλεσμένοι ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στο Σεντ Τόμας και το γειτονικό νησί του Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ιδιόκτητο θέρετρο του Έπσταϊν.

Ο Χόκινγκ εμφανίζεται και σε δύο ακόμα φωτογραφίες από το συνέδριο. Η πρώτη τον δείχνει να συμμετέχει σε μπάρμπεκιου και η δεύτερη ως επιβάτη ιδιωτικού υποβρυχίου με το οποίο ξεναγήθηκε στον βυθό γύρω από το νησί του Έπσταϊν –ο έκπτωτος χρηματιστής φέρεται μάλιστα να τροποποίησε το σκάφος ώστε να μπορεί να υποδεχθεί τον Χόκινγκ.

Το περίεργο με το συνέδριο ήταν η ξαφνική «ξαφνική εμφάνιση» νεαρών κοριτσιών, όπως δήλωσε στους Times του Λονδίνου ο Φίλιπ Πεμπλς, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 2019.

«Μεταξύ των ομιλιών και των συζητήσεων, μαζευόμασταν για καφέ και περιφερόμασταν, κάτι απολύτως συνηθισμένο», είπε. «Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν όμορφες νεαρές γυναίκες που στέκονταν τριγύρω χωρίς να λένε τίποτα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι έκαναν εκεί» είπε.

Εκείνη την εποχή ο Πεμπλς δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Μόνο με την απαγγελία κατηγοριών άρχισε να υποψιάζεται ότι οι γυναίκες ήταν πιθανότατα θύματα του παιδόφιλου χρηματιστή, είπε.

Σύμφωνα με άλλα μηνύματα που έστειλε ο Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Τζιούφρι, ένα από τα γνωστότερα θύματα του κυκλώματός μαστρωπείας, είχε ισχυριστεί ότι ο Χόκινγκ συμμετείχε σε «όργιο με ανήλικες».

Το 2015, Έπσταϊν έγραψε email στην καταδικασμένη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ προσφέροντας αμοιβή για όποιον μπορούσε να διαψεύσει την κατηγορία.

Σε μια αντιφατική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν, το FBI δέχτηκε μια αστήρικτη καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Έπσταϊν και ο Χόκινγκ επισκέφθηκαν κλαμπ για γκέι άνδρες το 2011.

Όπως έχει δηλώσει το αμερικανικό υπουργείο, τα έγγραφα Επστάιν «ενδέχεται να περιλαμβάνουν ψεύτικες ή ψευδώς υποβληθείσες εικόνες, έγγραφα ή βίντεο, καθώς όλα όσα εστάλησαν στο FBI από το κοινό συμπεριλήφθηκαν στο υλικό που παρασχέθηκε σε συμμόρφωση με τον νόμο».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τον Χόκινγκ σε email που έστειλε το 2015 σε έναν φίλο του, τον μεγαλομεσίτη Άντριου Φάρκας,

«Δεν σου κάνω πλάκα, οι τοπικές εφημερίδες υπονοούν ότι ο Στίβεν Χόκινγκ έκανε σεξ με ανήλικα κορίτσια στο νησί!» έγραφε.

Ο Φάρκας απάντησε αστειευόμενος: «Αν ήταν αλήθεια θα κέρδιζες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής».