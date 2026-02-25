«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Από τότε που «άνοιξε» ο φάκελος Έπσταϊν, εκατοντάδες είναι τα διάσημα και μεγάλα ονόματα που συνδέονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και κάποτε ισχυρό άνδρα του χρηματοοικονομικού τομέα. Ένα από αυτά είναι και του Μπιλ Γκέιτς.

Ο δισεκατομμυριούχους και ιδρυτής της Microsoft, μετά από αρκετούς μήνες, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, να αναλάβει τις ευθύνες του και να απολογηθεί στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε συναντηθεί ουκ ολίγες φορές με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποφυλάκιση του τελευταίου, προκειμένου να να συζητήσουν για την επέκταση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του ιδρυτή της Microsoft.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal ο Γκέιτς τόνισε ότι ήταν τεράστιο λάθος να περάσει χρόνο με τον Έπσταϊν, αλλά και έχει μαζί του στις συναντήσεις στελέχη του ιδρύματος. «Ζητώ συγγνώμη σε όσους ανθρώπους μπλέχτηκαν σε όλο αυτό εξαιτίας των δικών μου λαθών» φέρεται να είπε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της WSJ, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με δύο ρωσίδες, ωστόσο τα ονόματά τους δεν βρίσκονται στον φάκελο με τα θύματα του Έπσταϊν.

Bill Gates ‘took responsibility for his actions’ over Epstein links, foundation says#Epsteinfile #BillGates https://t.co/3FiKvZf3Y3 — The Telegraph (@ttindia) February 25, 2026

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο και δεν είχε τίποτα παράνομο» συμπλήρωσε ο γνωστός δισεκατομμυριούχους μιλώντας με τους εργαζόμενους του Gates Fountation, ενώ τόνισε πως «δεν πέρασα χρόνο με κάποιο από τα θύματα του Έπσταϊν».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Denis Balibouse