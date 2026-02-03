«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε τι θέση της μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων σελίδων από την προσωπική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν που έχει αναστατώσει την ελίτ και κάθε βασιλικό οίκο της Ευρώπης, ανάμεσα σε αυτούς και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς.

Σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή παρέμβαση στο podcast Wild Card του NPR, η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να γίνει η ασπίδα του πρώην συζύγου της απέναντι στις νέες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Στη συνέντευξή της η Γκέιτς τοποθετείται για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια απέναντι στις νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρώην συζύγου της με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή ξεκαθαρίζοντας πως το βάρος των απαντήσεων ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.

Στη δημόσια εξομολόγηση της η Γκέιτς μιλάει για «αβάσταχτο πένθος» και τις τραυματικές μνήμες που επιστρέφουν.

«Όποια και αν είναι τα ερωτήματα αφορούν εκείνους τους ανθρώπους [που είχαν επαφή με τον Έπσταϊν], ακόμα και τον πρώην σύζυγό μου» είπε κατηγορηματικά ως προς την ευθύνη των απαντήσεων. «Αυτοί οφείλουν να απαντήσουν για αυτά τα πράγματα, όχι εγώ».

Οι νέες αποκαλύψεις έχουν κοστίσει στη Μελίντα Γκέιτς που κάνει λόγο για προσωπικό πόνο. «Για μένα, είναι δύσκολο κάθε φορά που ανακύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες, σωστά; Επειδή φέρνουν πίσω αναμνήσεις από μερικές πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου», εξομολογήθηκε αναφερόμενη στις σκοτεινές περιόδους που οδήγησαν τελικά στον χωρισμό τους.

Η Μελίντα μίλησε για μια «απίστευτη θλίψη» που την πλημμυρίζει με κάθε νέα αποκάλυψη, καθώς η σκιά του Έπσταϊν συνεχίζει να πλανάται πάνω από την κληρονομιά της οικογένειας Γκέιτς.

Τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιέχουν σοκαριστικούς ισχυρισμούς του Έπσταϊν για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας και πρώην σύζυγο της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

«Εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου, αλλά ελπίζω να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια που σήμερα είναι πλέον γυναίκες»

Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να ζητούσε τη βοήθεια του Επστάιν για να οργανώσει συναντήσεις με γυναίκες, ενώ υπάρχουν αναφορές για θεραπείες σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων που ο Γκέιτς φέρεται να ήθελε να χορηγήσει κρυφά στη Μελίντα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απολύτως παράλογους και εντελώς ψευδείς», προσθέτοντας πως τα έγγραφα αποδεικνύουν μόνο την «απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε μια συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τις ακραίες μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να τον παγιδεύσει».

Παρά την άρνηση της πλευράς του πρώην συζύγου της, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς στρέφει την προσοχή της στα πραγματικά θύματα αυτής της υπόθεσης.

«Δεν μπορώ καν να γνωρίζω όλη την έκταση της αλήθειας», δήλωσε, στρέφοντας παράλληλα τη σκέψη της στα θύματα του Επστάιν. «Εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου, αλλά ελπίζω να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια που σήμερα είναι πλέον γυναίκες», κατέληξε, υπογραμμίζοντας το ηθικό βάρος της υπόθεσης.

«Aποτρόπαιος»

Η συνέντευξη της υπενθυμίζει όσα είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν για το πολύκροτο και αναπάντεχο διαζύγιο της. Μιλώντας στην Γκέιλ Κινγκ του CBS για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος ενός γάμου 27 ετών το 2022 η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε πως η σχέση του συζύγού της με τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματίας ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που κλόνισαν την πίστη της.

«Δεν ήταν ένα μόνο πράγμα, ήταν πολλά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου που είχε συναντήσεις με τον Έπσταϊν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είχε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις της στον τότε σύζυγό της.

Η Μελίντα αποκάλυψε πως θέλησε να γνωρίσει η ίδια τον Έπσταϊν για να καταλάβει ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε εισβάλει στον κύκλο τους, όμως το μετάνιωσε «από το δευτερόλεπτο που πέρασε το κατώφλι της πόρτας».

Η περιγραφή της είναι ανατριχιαστική. «Ήταν το κακό προσωποποιημένο. Είχα εφιάλτες μετά από αυτό. Θεέ μου, ένιωσα απαίσια για εκείνες τις νεαρές γυναίκες, ήταν φρικτό» είπε.

Μετά τη συνάντησή τους η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είπε στον Μπιλ Γκέιτς πως ο Έπσταϊν ήταν «αποτρόπαιος» και «περιφρονητέος».

«Ο Έπσταϊν ήταν το κακό προσωποποιημένο. Είχα εφιάλτες μετά από τη συνάντηση μας. Ήταν φρικτό»

Ραγισμένη εμπιστοσύνη

Το διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μόνο στιγμής. Η Μελίντα εξήγησε πως η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου «συνειδητοποίησα ότι απλώς δεν ήταν υγιές και δεν μπορούσα να εμπιστευτώ αυτό που είχαμε».

Αν και ο Μπιλ Γκέιτς σε δική του δήλωση χαρακτήρισε τις συναντήσεις με τον Έπσταϊν ως ένα «μεγάλο σφάλμα κρίσης» για το οποίο μετανιώνει βαθύτατα, η Μελίντα είπε ό,τι επανέλαβε και τώρα. «Όποιες ερωτήσεις παραμένουν για τη σχέση του Μπιλ εκεί, αυτές αφορούν τον Μπιλ και εκείνος πρέπει να τις απαντήσει».

Καθώς το όνομα του Μπιλ Γκέιτς φιγουράρει ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες προσωπικότητες της παγκόσμιας ελίτ στα αρχεία του Έπσταϊν, η πίεση για σαφείς εξηγήσεις μεγαλώνει.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε πως αρνείται να επωμιστεί το βάρος των επιλογών του πρώην συζύγου της, αφήνοντάς τον μόνο του απέναντι στις ερωτήσεις που ο κόσμος απαιτεί πλέον να απαντηθούν.