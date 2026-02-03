magazin
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε τι θέση της μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων σελίδων από την προσωπική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν που έχει αναστατώσει την ελίτ και κάθε βασιλικό οίκο της Ευρώπης, ανάμεσα σε αυτούς και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς.

Σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή παρέμβαση στο podcast Wild Card του NPR, η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να γίνει η ασπίδα του πρώην συζύγου της απέναντι στις νέες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Στη συνέντευξή της η Γκέιτς τοποθετείται για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια απέναντι στις νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρώην συζύγου της με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή ξεκαθαρίζοντας πως το βάρος των απαντήσεων ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.

Στη δημόσια εξομολόγηση της η Γκέιτς μιλάει για «αβάσταχτο πένθος» και τις τραυματικές μνήμες που επιστρέφουν.

«Όποια και αν είναι τα ερωτήματα αφορούν εκείνους τους ανθρώπους [που είχαν επαφή με τον Έπσταϊν], ακόμα και τον πρώην σύζυγό μου» είπε κατηγορηματικά ως προς την ευθύνη των απαντήσεων. «Αυτοί οφείλουν να απαντήσουν για αυτά τα πράγματα, όχι εγώ».

YouTube thumbnail

Οι νέες αποκαλύψεις έχουν κοστίσει στη Μελίντα Γκέιτς που κάνει λόγο για προσωπικό πόνο. «Για μένα, είναι δύσκολο κάθε φορά που ανακύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες, σωστά; Επειδή φέρνουν πίσω αναμνήσεις από μερικές πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου», εξομολογήθηκε αναφερόμενη στις σκοτεινές περιόδους που οδήγησαν τελικά στον χωρισμό τους.

Η Μελίντα μίλησε για μια «απίστευτη θλίψη» που την πλημμυρίζει με κάθε νέα αποκάλυψη, καθώς η σκιά του Έπσταϊν συνεχίζει να πλανάται πάνω από την κληρονομιά της οικογένειας Γκέιτς.

Τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιέχουν σοκαριστικούς ισχυρισμούς του Έπσταϊν για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας και πρώην σύζυγο της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

«Εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου, αλλά ελπίζω να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια που σήμερα είναι πλέον γυναίκες»

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να ζητούσε τη βοήθεια του Επστάιν για να οργανώσει συναντήσεις με γυναίκες, ενώ υπάρχουν αναφορές για θεραπείες σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων που ο Γκέιτς φέρεται να ήθελε να χορηγήσει κρυφά στη Μελίντα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απολύτως παράλογους και εντελώς ψευδείς», προσθέτοντας πως τα έγγραφα αποδεικνύουν μόνο την «απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε μια συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τις ακραίες μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να τον παγιδεύσει».

Παρά την άρνηση της πλευράς του πρώην συζύγου της, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς στρέφει την προσοχή της στα πραγματικά θύματα αυτής της υπόθεσης.

«Δεν μπορώ καν να γνωρίζω όλη την έκταση της αλήθειας», δήλωσε, στρέφοντας παράλληλα τη σκέψη της στα θύματα του Επστάιν. «Εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου, αλλά ελπίζω να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια που σήμερα είναι πλέον γυναίκες», κατέληξε, υπογραμμίζοντας το ηθικό βάρος της υπόθεσης.

«Aποτρόπαιος»

Η συνέντευξη της υπενθυμίζει όσα είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν για το πολύκροτο και αναπάντεχο διαζύγιο της. Μιλώντας στην Γκέιλ Κινγκ του CBS για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος ενός γάμου 27 ετών το 2022 η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε πως η σχέση του συζύγού της με τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματίας ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που κλόνισαν την πίστη της.

«Δεν ήταν ένα μόνο πράγμα, ήταν πολλά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου που είχε συναντήσεις με τον Έπσταϊν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είχε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις της στον τότε σύζυγό της.

Η Μελίντα αποκάλυψε πως θέλησε να γνωρίσει η ίδια τον Έπσταϊν για να καταλάβει ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε εισβάλει στον κύκλο τους, όμως το μετάνιωσε «από το δευτερόλεπτο που πέρασε το κατώφλι της πόρτας».

Η περιγραφή της είναι ανατριχιαστική. «Ήταν το κακό προσωποποιημένο. Είχα εφιάλτες μετά από αυτό. Θεέ μου, ένιωσα απαίσια για εκείνες τις νεαρές γυναίκες, ήταν φρικτό» είπε.

Μετά τη συνάντησή τους η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είπε στον Μπιλ Γκέιτς πως ο Έπσταϊν ήταν «αποτρόπαιος» και «περιφρονητέος».

«Ο Έπσταϊν ήταν το κακό προσωποποιημένο. Είχα εφιάλτες μετά από τη συνάντηση μας. Ήταν φρικτό»

YouTube thumbnail

Ραγισμένη εμπιστοσύνη

Το διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μόνο στιγμής. Η Μελίντα εξήγησε πως η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου «συνειδητοποίησα ότι απλώς δεν ήταν υγιές και δεν μπορούσα να εμπιστευτώ αυτό που είχαμε».

Αν και ο Μπιλ Γκέιτς σε δική του δήλωση χαρακτήρισε τις συναντήσεις με τον Έπσταϊν ως ένα «μεγάλο σφάλμα κρίσης» για το οποίο μετανιώνει βαθύτατα, η Μελίντα είπε ό,τι επανέλαβε και τώρα. «Όποιες ερωτήσεις παραμένουν για τη σχέση του Μπιλ εκεί, αυτές αφορούν τον Μπιλ και εκείνος πρέπει να τις απαντήσει».

Καθώς το όνομα του Μπιλ Γκέιτς φιγουράρει ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες προσωπικότητες της παγκόσμιας ελίτ στα αρχεία του Έπσταϊν, η πίεση για σαφείς εξηγήσεις μεγαλώνει.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ξεκαθάρισε πως αρνείται να επωμιστεί το βάρος των επιλογών του πρώην συζύγου της, αφήνοντάς τον μόνο του απέναντι στις ερωτήσεις που ο κόσμος απαιτεί πλέον να απαντηθούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το «από αλλού φερμένο» – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε όρους στον Στιβ Γουίτκοφ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ρόλο εκεί.

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν
Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών
Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών

Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια οι 14 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 24 άτομα

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

