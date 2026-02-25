newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 14:55

Δεκάδες φάκελοι του FBI λείπουν από τα αρχεία Έπσταϊν – Ανάμεσα τους οι συνεντεύξεις των κατήγορων του Τραμπ

Μεταξύ των χαμένων αρχείων υπάρχουν τρεις συνεντεύξεις που αφορούν μια γυναίκα η οποία κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε αρχικά την αίσθηση μιας ιστορικής στιγμής διαφάνειας. 

Ωστόσο, νέα στοιχεία και ανασκοπήσεις δημοσιογραφικών οργανισμών δείχνουν ότι δεκάδες κρίσιμες συνεντεύξεις μαρτύρων του FBI ενδέχεται να απουσιάζουν από τον δημόσια διαθέσιμο όγκο εγγράφων. 

Σύμφωνα με ανασκόπηση του CNN, από περίπου 325 αρχεία συνεντεύξεων που καταγράφονται σε υλικό αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης της Γκισλέιν Μάξουελ, περισσότερα από 90 δεν εντοπίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου. 

Πρόκειται για ποσοστό που ξεπερνά το ένα τέταρτο του συνόλου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η δημοσιοποίηση ήταν πλήρης. 

Οι συνεντεύξεις που αφορούν καταγγελίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα αρχεία που φέρονται να λείπουν βρίσκονται τρεις συνεντεύξεις που σχετίζονται με γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει τόσο τον Έπσταϊν όσο και τον  πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση. 

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε στους πράκτορες ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από την ηλικία περίπου των 13 ετών, μετά από απάντηση σε αγγελία για υπηρεσίες babysitting στη Νότια Καρολίνα. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, φέρεται να κατηγόρησε και τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση που, σύμφωνα με έγγραφα, φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ 1983 και 1985. 

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ψευδείς και εντυπωσιοθηρικές», παραπέμποντας σε προηγούμενη τοποθέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς. 

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη νομιμότητα 

Το θέμα ανέδειξε δημόσια ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Ο Γκαρσία έκανε λόγο για σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση συμμορφώθηκε πλήρως με τη νομοθεσία που απαιτεί τη δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων. 

«Υπάρχει επιζώσα που διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του προέδρου. Ωστόσο, σειρά εγγράφων που φαίνεται να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις μαζί της δεν είναι προσβάσιμα», σημείωσε. 

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε ότι διαγράφηκαν αρχεία, υποστηρίζοντας ότι όσα δεν συμπεριλήφθηκαν ήταν είτε διπλότυπα, είτε εμπιστευτικά, είτε αφορούν εν εξελίξει ομοσπονδιακή έρευνα. 

Τα «302» του FBI και η σημασία τους 

Κεντρικό ρόλο στη συζήτηση διαδραματίζουν τα λεγόμενα αρχεία «302» του FBI – υπομνήματα που καταγράφουν τι ανέφεραν οι μάρτυρες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με ομοσπονδιακούς πράκτορες.  

Τα έγγραφα αυτά θεωρούνται θεμελιώδη για την κατανόηση της πορείας και της αξιολόγησης μιας έρευνας. 

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Άντριου Μακέιμπ χαρακτήρισε τα 302 «το πιο βασικό και σημαντικό τούβλο στον τοίχο που αποτελεί την έρευνα». Η απουσία τους, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να αφήνει κενά στην ιστορική και νομική αποτύπωση της υπόθεσης. 

Οι καταγγελίες της «Jane Doe 4» και η δικαστική διαδρομή 

Η γυναίκα που φέρεται να κατήγγειλε τόσο τον Έπσταϊν όσο και τον Τραμπ εμφανίζεται και σε αγωγή κατά της περιουσίας του Έπσταϊν ως «Jane Doe 4».  

Στην αγωγή περιγράφεται ότι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη αρκετές φορές και συμμετείχε σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις με «επιφανείς και πλούσιους άνδρες». 

Ένας από αυτούς φέρεται να την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ, να τη χτύπησε και να τη βίασε. Το όνομα του φερόμενου δράστη δεν αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη αγωγή. 

Το 2021 κρίθηκε «μη επιλέξιμη για αποζημίωση» από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Θυμάτων του Έπσταϊν, χωρίς να αποσαφηνίζονται οι λόγοι. Αργότερα απέσυρε οικειοθελώς την αγωγή της, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Post and Courier φέρεται να έλαβε οικονομικό διακανονισμό. 

Οι φωνές των επιζωσών 

Αρκετά θύματα δήλωσαν ότι αναζήτησαν τις δικές τους καταθέσεις στα δημοσιευμένα αρχεία, χωρίς αποτέλεσμα.  

Η Τζες Μάικλς, η οποία έχει δηλώσει ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν σε ηλικία 22 ετών, υποστήριξε ότι οι εκτενώς επεξεργασμένες και ελλιπείς αναφορές δημιουργούν την εντύπωση παραπλάνησης της κοινής γνώμης. 

Παράλληλα, η Χάρλεϊ Ρόμπινσον κατέθεσε επιστολή σε ομοσπονδιακό δικαστή, καταγγέλλοντας ότι η μη δημοσιοποίηση των συνεντεύξεων –έστω με διαγραφή των ονομάτων– υπονομεύει τη διαφάνεια. Όπως έγραψε, «η παράλειψη αυτή δεν είναι απλώς διαδικαστική, είναι βαθιά προσωπική». 

Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ορισμένα έγγραφα αφαιρέθηκαν προσωρινά από τον ιστότοπο του Υπουργείου και επανήλθαν αργότερα. Εκπρόσωπος του υπουργείου υποστήριξε ότι ορισμένες αφαιρέσεις έγιναν «για λόγους προστασίας των θυμάτων». 

Παράλληλα, δεν αποκλείεται κάποια αρχεία να υπάρχουν αλλού στη βάση δεδομένων χωρίς τους αρχικούς σειριακούς αριθμούς ή με αυτούς διαγραμμένους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους. 

Διαφάνεια, πολιτική και θεσμική εμπιστοσύνη 

Η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Ο θάνατός του το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, άφησε αναπάντητα ερωτήματα που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση. 

Η πιθανή απουσία κρίσιμων εγγράφων από τη δημοσιοποίηση ενισχύει τις ανησυχίες για τη θεσμική διαφάνεια και την πληρότητα της λογοδοσίας. Είτε πρόκειται για τεχνικές παραλείψεις, είτε για νομικούς περιορισμούς, είτε για ζήτημα προστασίας θυμάτων, το διακύβευμα είναι μεγάλο: η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η οποία σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, έχει ήδη χαθεί.

Σε μια υπόθεση όπου εμπλέκονται ισχυρά πρόσωπα, πολιτική εξουσία και ευάλωτα θύματα, κάθε κενό στα αρχεία δεν είναι απλώς γραφειοκρατικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ιστορικής μνήμης. 

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση
Πολιτική 25.02.26

Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση

Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η σημασία της για το κράτος Δικαίου και τη διάσωση της τιμής της Δικαιοσύνης. Τα απίστευτα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
