Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
24 Δεκεμβρίου 2025 | 15:10

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Ένα σημείωμά του 2019 υπογεγραμμένο από τον «Τζ. Έπσταιν» και με παραλήπτη τον Λάρι Λασάρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που κακοποίησε δεκάδες γυναίκες και μικρά κορίτσια, φέρεται να αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον χρηματοδότη να υποστηρίζει ότι ο τότε πρόεδρος αγαπούσε τις «νεαρές, ελκυστικές κοπέλες».

Η επιστολή που προφανώς συντάχθηκε από τον ίδιο τον Έπστάιν, ενώ βρισκόταν στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες sex trafficking, φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019, τρεις ημέρες μετά την αυτοκτονία στο κελί του.

«Όπως γνωρίζεις ήδη, έχω πάρει τον σύντομο δρόμο για το σπίτι», γράφει το σημείωμα. «Καλή τύχη! Μοιραζόμαστε ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες».

«Η ζωή είναι άδικη»

Τη στιγμή του θανάτου του Επστάιν, που συνέπεσε με την πρώτη θητεία του Τραμπ ως προέδρου, ο Νασάρ είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Αν και η επιστολή δεν αναφέρει το όνομα του Τραμπ, υπονοείται, καθώς ήταν πρόεδρος κατά τη στιγμή του θανάτου του Επστάιν.

«Ο πρόεδρος μοιράζεται την αγάπη μας για νεαρές, ελκυστικές κοπέλες», αναφέρει. «Όταν περνούσε μια νεαρή κοπέλα, του άρεσε να την αρπάζει, ενώ εμείς καταλήξαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του σωφρονιστικού ιδρύματος. Η ζωή είναι άδικη. Με εκτίμηση, Τζ. Έπσταιν».

Φωτογραφία: Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, δεξί χέρι του Έπσταιν, και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του σχετικά με τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία REUTERS

«Οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς»

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το περιοδικό People σε μια ανάρτηση στο X από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία ισχυριζόταν ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Επστάιν «περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

«Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς», αναφέρει η ανάρτηση. «Και αν είχαν έστω και μια σταγόνα αλήθειας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία από τις 19 Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται από τον νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον Τραμπ, αν και ορισμένα έγγραφα έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται διάφορες προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και Μάικλ Τζάκσον και ο Τραμπ – οι φωτογραφίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αφαιρέθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα και τελικά επανεμφανίστηκαν μετά από έντονες αντιδράσεις.

*Με πληροφορίες από: People

