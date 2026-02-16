newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία του Τζέφρι Έπσταϊν δεν είναι μόνο αυτή ενός καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, που διηύθυνε ένα κύκλωμα πορνείας ανηλίκων με πλούσια και ισχυρή πελατεία παγκοσμίως.

Είναι επίσης ο «καθρέφτης» ενός σάπιου συστήματος ισχύος, χρήματος και επιρροής, στο φόντο μιας ελιτίστικης έπαρσης περί ατιμωρησίας.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα αρχεία, ο Αμερικανός πρώην χρηματιστής «επένδυε» στις αρρωστημένες διαστροφές των πελατών του για χάρες και εκβιασμούς, πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, επενδυτικές ευκαιρίες κερδοσκοπίας και άσκηση πολιτικής επιρροής εντός και εκτός των ΗΠΑ.

Στο περιβάλλον του Έπσταϊν συνυπήρχαν πολιτικοί, επιχειρηματίες και αριστοκράτες, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, στη Φλόριντα, για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Εξέτισε τότε ποινή-«χάδι», προτού τελικά συλληφθεί εκ νέου το 2019 και βρεθεί νεκρός στο αυστηρά φρουρούμενο κελί του στη Νέα Υόρκη, πριν από τη δίκη του για σωματεμπορία ανηλίκων.

Επισήμως, ως αιτία θανάτου αναφέρεται η αυτοκτονία.

Μέχρι τότε, ο Έπσταϊν κινούνταν ανενόχλητος μεταξύ της Γουόλ Στριτ και τα σαλόνια της εξουσίας.

Τα δημοσιοποιημένα αρχεία φέρνουν στη δημόσια σφαίρα συζήτησης βασανιστικά ερωτήματα περί λογοδοσίας.

Όχι μόνον με την άσκηση ποινικών διώξεων κατά ενόχων, συνεργών και εμπλεκόμενων, αλλά και για το ποιος γνώριζε, τι και πότε.

Ένα έγγραφο του 2006 θέτει εν αμφιβόλω τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν γνώριζε την αρρωστημένη δράση του επί σειρά ετών φίλου του (κατά τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010).

Ο χειρισμός της υπόθεσης τον έχει φέρει εν τω μεταξύ σε ρήξη με μέρος της MAGA εκλογικής του βάσης.

Τώρα οι ρηγματώσεις επεκτείνονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς η σκοτεινή αυτή υπόθεση έχει φθάσει στην «αυλή» του.

Όσο η έρευνα στα αρχεία Έπσταϊν συνεχίζεται, τόσο αποκαλύπτεται η λεπτή γραμμή μεταξύ διαπλοκής και εξουσίας.

Ήδη δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ έχουν γίνει διακομματικά «κόκκινο πανί».

Ίσως, δε, να αρχίσουν να πέφτουν και «κεφάλια».

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είναι ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, την παραίτηση του οποίου ζητούν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι σε σχέση με τα αρχεία Έπσταϊν (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

O «υπουργός των δασμών» του Τραμπ με «τη γίδα στην πλάτη»

Πρώην μεγαλοστέλεχος της Γουόλ Στριτ, εδώ και ένα χρόνο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Χάουαρντ Λάτνικ διατεινόταν μέχρι πρότινος ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2005.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο εξιστορούσε στη New York Post πώς, έπειτα από μια σοκαριστική επίσκεψη εκείνη τη χρονιά στην έπαυλη του χρηματιστή γείτονά τους στη Νέα Υόρκη, είχε αποφασίσει από κοινού με τη σύζυγό του να μην βρεθούν «ποτέ ξανά στο ίδιο δωμάτιο με αυτό το αηδιαστικό άτομο».

Αλλά ήταν.

Τα δημοσιοποιημένα αρχεία δείχνουν ο Λάτνικ είχε τουλάχιστον δύο συναντήσεις με τον Έπσταϊν το 2011, μετά δηλαδή την καταδίκη του τελευταίου ως σεξουαλικού παραβάτη.

Το 2012, επισκέφθηκε οικογενειακώς το ιδιωτικό νησί-κολαστήριο του Έπσταϊν στην Καραϊβική παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο νυν υπουργός Εμπορίου αναγκάστηκε να το παραδεχθεί δημόσια, πιεζόμενος από τους Δημοκρατικούς, μιλώντας τις προάλλες για άσχετη υπόθεση σε υποεπιτροπή της Γερουσίας.

Αν και αποδεδειγμένα ψεύτης, επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα «ανεπιθύμητο» στην επίσκεψη, για την οποία -είπε- δεν θυμόταν καν τον λόγο.

Όπως προκύπτει, ωστόσο, τέσσερις ημέρες μετά είχε γίνει συμμέτοχος με τον Έπσταϊν στην εταιρεία τεχνολογίας διαφήμισης Adfin.

Η επιχειρηματική σχέση τους συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το 2014.

Το 2017, ο Έπσταϊν δώρισε 50.000 δολάρια σε δείπνο προς τιμήν του Λάτνικ.

Το 2018 οι δυό τους συντονίζονταν για να μπλοκάρουν νομικά σχέδιο επέκτασης του μουσείου Frick Collection, ακριβώς απέναντι από τις διπλανές πολυτελείς κατοικίες τους, στο Μανχάταν.

Σημειωτέον ότι η κατοικία του Λάτνικ ανήκε προηγουμένως στον Έπσταϊν.

Τώρα οι φωνές πληθαίνουν διακομματικά για παραίτηση ή απομάκρυνση του υπουργού Εμπορίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κλήτευσης του Λάτνικ, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Έπσταϊν.

Νίπτοντας τας χείρας του, ο Τραμπ δηλώνει τώρα άγνοια για το θέμα.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, κατά την επεισοδιακή ακρόαση στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν, με θύματα του σεξουαλικού εγκληματία στο φόντο (REUTERS/Kent Nishimura)

Στο «κάδρο» η τραμπική υπουργός Δικαιοσύνης

Εκπρόθεσμη -βάσει νόμου- δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν και προσπάθεια συγκάλυψης με το «σφράγισμα» 2,5 εκατομμυρίων δικαστικών εγγράφων των αρχείων.

Καταγγελίες για δεύτερο «βιασμό» των θυμάτων του κυκλώματος Έπσταϊν με την κοινοποίηση στοιχείων τους στα δημοσιοποιημένα έγγραφα ή την αγνόησή τους στις έρευνες.

Ατιμωρησία στενών συνεργατών του σεξουαλικού εγκληματία και ταυτόχρονη «εργαλειοποίηση» της πολύκροτης υπόθεσης κατά πολιτικών αντιπάλων.

Οι καταγγελίες σε βάρος της υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Παμ Μπόντι, έχουν αρχίσει να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Έχουν ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν, τώρα καταγγέλλεται και για «κατασκοπεία» όσων Αμερικανών νομοθετών ερευνούν το δημοσιοποιημένο υλικό της υπόθεσης, μέσα σε έναν «ωκεανό» εγγράφων.

Λογοκριμένο στην κοινή θέα, έχει τεθεί μη επεξεργασμένο στη διάθεση βουλευτών και από τα δύο κόμματα, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, για να τα ελέγξουν.

Μπορούν να το κάνουν συγκεκριμένες ώρες, μόνο σε υπολογιστές στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως καταγγέλλουν, το κάνουν τελώντας υπό εποπτεία.

Αυτή είναι και ηλεκτρονική, όπως αποκάλυψε τις προάλλες φωτογραφία του πρακτορείου Reuters κατά την ακρόαση της Παμ Μπόντι στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στα χέρια της κρατούσε ένα έγγραφο με το ιστορικό ηλεκτρονικής αναζήτησης στα αρχεία από τη Δημοκρατική βουλευτή και μέλος της εν λόγω επιτροπής, Πραμίλα Τζαγιαπάλ.

Πρόκειται για ένα νέο και έντονο σκάνδαλο για την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί πλέον αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών προσφυγών σε βάρος της, πιέζοντας για τη διενέργεια έρευνας για τους χειρισμούς της σε μια από τις πιο πολύκροτες και σκοτεινές υποθέσεις στην σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ήταν κατηγορηματικός σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους: «Δεν υπάρχει πάτος για την κυβέρνηση Τραμπ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με φόντο το Air Force One, πριν αναχωρήσει για το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στις 13 Φεβρουαρίου (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ο Τραμπ, οι ενδιάμεσες εκλογές και η βαριά «σκιά» Έπσταϊν

Στα λογοκριμένα αρχεία Έπσταϊν που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται χιλιάδες φορές, χωρίς να έχει προκύψει κάτι επιλήψιμο σε βάρος του.

Δυσκολεύεται ωστόσο να εξηγήσει τη δική του παρελθούσα φιλία του με τον Έπσταϊν και την χειρόγραφη ευχετήρια γενέθλια κάρτα του 2003 με την υπογραφή του Αμερικανού νυν προέδρου να αναπαριστά το εφηβαίο μιας γυμνής γυναικείας σιλουέτας.

Ο ίδιος, έχοντας χαρακτηρίσει την υπόθεση πολλάκις ως «απάτη των Δημοκρατικών», υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να την αφήσουν πίσω τους, προχωρώντας παρακάτω.

Όμως πλέον σκοντάφτει πάνω της η δημοκρατικά αμφιλεγόμενη και προσωποπαγής -απαρτιζόμενη από πειθήνιους αυλοκόλακες- δεύτερη διακυβέρνησή του, ενόσω ο δρόμος «κονταίνει» προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για τους Ρεπουμπλικανούς.

Αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων -και στο λιγότερο πιθανό σενάριο και της Γερουσίας- η ατζέντα του Τραμπ θα πέσει σε νομοθετικό «τοίχο» για το υπόλοιπο μισό της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Ο ίδιος θα καταλήξει σε αυτό που στις ΗΠΑ αποκαλούν «κουτσή πάπια».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ήδη προειδοποιεί ότι η υπόθεση Έπσταϊν δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Στην ίδια λίστα προστίθενται πλείστα όσα άνομα «κακώς κείμενα» της εποχής Τραμπ 2.0, εντός και εκτός των ΗΠΑ.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να στηθούν οι κάλπες του Νοεμβρίου και να κριθούν οι νέες πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο, η υπόθεση Έπσταϊν αναμένεται να εξελιχθεί σε διαρκή πόλεμο πολιτικής φθοράς για την κυβέρνηση Τραμπ, στο φόντο της διογκούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας για την πολιτική της.

Κυμαίνεται από την οικονομία και το πληθωριστικό μπούμερανγκ των δασμών -ενόσω ο πρόεδρος και η ελίτ των ΗΠΑ αυξάνουν την περιουσία τους- έως την στρατοκρατία με πρόσχημα την αντιμεταναστευτική πολιτική και την κατάχρηση της εκτελεστικής εξουσίας ως εργαλείο πολιτικής αντεκδίκησης και εκφοβισμού των επικριτών της.

