Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Η υπόθεση των αρχείων Έπσταϊν έφτασε και στην πόρτα της αμερικανικής κυβέρνησης. Μέλη του Κογκρέσου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, υποστηρίζουν λένε ότι ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, δεν ήταν ειλικρινής αναφορικά με τους δεσμούς του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Συνεπώς, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την παραίτησή του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χάουαρτν Λάτνικ ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Cantor Fitzgerald επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Αποχώρησε το 2025, καθώς εντάχθηκε στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ, με το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου.

Πρώην Δημοκρατικός, ο Λάτνικ ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές της προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ για το 2024. Επίσης, ήταν συμπρόεδρος της ομάδας μετάβασης μετά την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Τραμπ και Λάτνικ γνωρίζονται κοινωνικά εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου δέχεται αυξανόμενη πολιτική πίεση τις τελευταίες εβδομάδες. Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Είπε ψέματα στον αμερικανικό λαό»

Η κριτική που δέχεται επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο Λάτνικ δεν είπε την αλήθεια για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άνταμ Σιφ, Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι ο Λάτνικ «είπε ψέματα στον αμερικανικό λαό» σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη παιδιών.

«Τα ψέματα του Λάτνικ σχετικά με τις επιχειρηματικές του συναλλαγές με έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την κρίση και την ηθική του», σημείωσε ο Σιφ. «Ο Λάτνικ δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο υπουργός Εμπορίου μας και θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», τόνισε.

Secretary Howard Lutnick lied to the country about his ties to Epstein. Now we learned that they were in business together. He has no business being our Commerce Secretary. He should resign. — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) February 9, 2026



Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Κεντάκι, Τόμας Μάσι, σημείωσε: «Θα έπρεπε απλώς να παραιτηθεί. [Ο Λάτνικ] έχει πολλά για τα οποία πρέπει να λογοδοτήσει. Αλλά στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να κάνει τη ζωή ευκολότερη για τον πρόεδρο, ειλικρινά, και απλώς να παραιτηθεί».

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγραψε στο Χ: «Έχει πει ψέματα για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Είπε ότι δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με τον Έπσταϊν μετά το 2005, όμως τώρα γνωρίζουμε ότι συνεργάζονταν», είπε ο Γκαρσία.

Και κατέληξε: «Ο Λάτνικ πρέπει να παραιτηθεί ή να απολυθεί».

Η παραδοχή Λάτνικ

Σήμερα, Τρίτη, πάντως, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία για άλλο ζήτημα, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει κι άλλες φορές τον Έπσταϊν. Αφού πιέστηκε από τους γερουσιαστές και ρωτήθηκε επανειλημμένα για τις προηγούμενες επαφές του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, παραδέχθηκε ότι πήγε στο νησί του. Ο Λάτνικ είπε ότι βρέθηκε εκεί για ένα γεύμα μαζί με την οικογένειά του, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχε τίποτα «ανεπιθύμητο» στη συνάντηση.

VAN HOLLEN: Did you in fact make the visit to Epstein’s private island? LUTNICK: I did have lunch with him as I was on a boat going across on a family vacation. My wife was with me as were my 4 children and nannies. I had another couple with their children. And we had lunch on… pic.twitter.com/o6GGyNsr5M — Aaron Rupar (@atrupar) February 10, 2026

«Να κληθεί να καταθέσει»

Η Μέλανι Στάνσμπερι, επίσης Δημοκρατική της Επιτροπής Εποπτείας, ζήτησε να κληθεί ο Λάτνικ να καταθέσει ο Λούτνικ ενώπιον της επιτροπής, που ενέτεινε την έρευνά της για τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν από την κυβέρνηση.

«Η επιτροπή διατηρεί μια ανανεούμενη λίστα ατόμων που θα θέλαμε να κλητεύσουμε», δήλωσε η Στάνσμπερι στους δημοσιογράφους. «Φυσικά και θα θέλαμε να μιλήσουμε με τον Υπουργό Λάτνικ. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο κ. Λούτνικ πρέπει να παραιτηθεί αμέσως».

Ο Τζέιμς Κόμερ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας, ρωτήθηκε εάν ο υπουργός Εμπορίου θα έπρεπε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου. Ο Κόμερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κλήτευσης του υπουργού Εμπορίου.

«Έχουμε πολλά πολύ σημαντικά άτομα που προσπαθούμε να καλέσουμε για να απαντήσουν σε ερωτήσεις… Ενδιαφερόμαστε να μιλήσουμε με οποιονδήποτε έχει πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους επιζώντες».

Έξοδοι, τραπέζια και επενδύσεις από κοινού

Σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2025, ο Χάουαρντ Λάτνικ περιέγραψε μια συνάντηση του 2005 με τον Έπσταϊν, ο οποίος τότε ήταν γείτονάς του στην Άνω Ιστ Σάιντ του Μανχάταν. Είπε ότι διέκοψε τους δεσμούς με τον χρηματοδότη λίγο αφότου ο Έπσταϊν του έδειξε ένα δωμάτιο με τραπέζι μασάζ.

«Η σύζυγός μου κι εγώ αποφασίσαμε ότι δεν θα ξαναμπώ ποτέ στο ίδιο δωμάτιο με αυτό το αηδιαστικό άτομο», δήλωσε ο Λάτνικ στην εφημερίδα The New York Post. «Δεν ήμουν ποτέ μαζί του στο ίδιο δωμάτιο για κοινωνικές συναναστροφές, για επαγγελματικές ή ακόμα και για φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Αν αυτός ο τύπος ήταν εκεί, δεν θα πήγαινα, επειδή είναι αηδιαστικός».

🚨HOLY SHIT: Vanhollen just confronted Lutnick over his Epstein lies and proved he LIED when he said he cut off all contact. Lutnick ADMITS: “I did have lunch with him… on the island.” That was AFTER Epstein’s conviction. Lutnick is disgusting and needs to go. pic.twitter.com/DFMupkukMB — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 10, 2026



Τα έγγραφα όμως που ήρθαν στο φως τον διέψευσαν πανηγυρικά. Και απέδειξαν ότι Λάτνικ και Έπσταϊν παρέμειναν σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια. Ηλεκτρονικά μηνύματα τους δείχνουν να κάνουν σχέδια για κοινωνικές επαφές στη Νέα Υόρκη και τις Παρθένες Νήσους. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση εμφανίζονται να κάνουν από κοινού επένδυση σε ιδιωτική εταιρεία. Επίσης, αλληλογραφούσαν για ζητήματα γειτονιάς, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν μια αίτηση πολεοδομίας απέναντι από τον δρόμο τους το 2018.

Επίσης, σε ηλεκτρονικό μήνυμα του 2011, ο βοηθός του Έπσταϊν σημείωσε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για ποτά με τον Λάτνικ. Άλλα email από τον Δεκέμβριο του 2012 δείχνουν ότι ο Λούτνικ σχεδίαζε να συναντήσει τον Έπσταϊν για μεσημεριανό γεύμα στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς, το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Μέρες αργότερα, η βοηθός του Έπσταϊν έστειλε ένα email στον Λούτνικ, λέγοντας ότι διαβίβαζε ένα μήνυμα από τον Έπσταϊν: «Χαίρομαι που σας βλέπω».

Τον στηρίζει ο Λευκός Οίκος

Παρά τον σάλο, ο Λευκός Οίκος φάνηκε να υπερασπίζεται τον Χάουαρντ Λάτνικ τη Δευτέρα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει συγκροτήσει το καλύτερο και πιο μετασχηματιστικό υπουργικό συμβούλιο στη σύγχρονη ιστορία. Ολόκληρη η κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Λάτνικ και του Υπουργείου Εμπορίου, παραμένει επικεντρωμένη στην επίτευξη στόχων για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι.

Το υπουργείο Εμπορίου, σε ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για παραίτηση του Λάτνικ δεν ήταν «τίποτα περισσότερο από μια αποτυχημένη προσπάθεια των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις, της επίτευξης ιστορικών εμπορικών συμφωνιών και της πάλης για τον Αμερικανό εργαζόμενο».

Και πρόσθεσε ότι «ο κ. και η κα Λάτνικ συναντήθηκαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2005 και είχαν πολύ περιορισμένες αλληλεπιδράσεις μαζί του τα επόμενα 14 χρόνια».