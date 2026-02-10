Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν ένα δίκτυο σχέσεων που λειτουργούσε μέσα από κολακεία, ανταλλαγή χάρων και μια έντονα ανδροκρατούμενη κουλτούρα.

Μέσα από εκατομμύρια emails και σημειώσεις, σκιαγραφείται ένας κόσμος όπου οι ισχυροί άνδρες καλλιεργούν τις μεταξύ τους σχέσεις, ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται κυρίως ως περιφερειακές φιγούρες – βοηθοί, διοργανώτριες ή πρόσωπα που καλούνται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ισχυρών.

Τα emails δείχνουν έναν ιδιωτικό κόσμο όπου ισχυροί άνδρες επικοινωνούν διαρκώς μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, επαφές και προσκλήσεις.

Οι συνομιλίες αυτές δεν περιορίζονται σε επαγγελματικά θέματα, αλλά αποτελούν και μέσο επιβεβαίωσης κοινωνικής θέσης.

Συχνά περιλαμβάνουν ενημερώσεις για ταξίδια, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή κοινωνικές εκδηλώσεις, λειτουργώντας ως σήματα εγγύτητας προς τα κέντρα εξουσίας.

Σε ένα τυπικό μήνυμα, ο Έπσταϊν ενημερώνει κάποιον συνεργάτη του ότι ένας υψηλόβαθμος διεθνής αξιωματούχος θα μείνει μαζί του, υπονοώντας ότι η γνωριμία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη.

Οι γυναίκες ως διοργανώτριες

Οι άνδρες φροντίζονται από ομάδες γυναικών βοηθών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Λέσλι Γκροφ, μακροχρόνια εκτελεστική βοηθός του Έπσταϊν, φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των προγραμμάτων, των σνακ και του σεξ.

Είναι σε φιλικούς όρους με μια παγκόσμια ομάδα γυναικών προσωπικών βοηθών – τη Μέρι Μπεθ και την Αν του Έλον Μασκ, την Χέλεν του Μπράνσον και συμβουλεύονται η μία την άλλη σχετικά με τις διατροφικές προτιμήσεις των εργοδοτών τους.

Η Γκροφ παρέχει μια ακούραστη διπλή υπηρεσία, οργανώνοντας ημερολόγια και ταξίδια, ώστε ο εργοδότης της να μπορεί να συναντά ισχυρούς άνδρες, καθώς ταξιδεύουν ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ Παρισιού, Λος Άντζελες, Νέας Υόρκης και Λονδίνου, παρευρισκόμενοι σε συνόδους κορυφής και δείπνα.

Διευκολύνει την κουραστική διαδικασία της προετοιμασίας των αποσκευών και της κράτησης ελικοπτέρων με καθησυχαστικά μηνύματα: «Αφήστε το σε μένα» και «Θα το φροντίσω».

Οι δικηγόροι της Γκροφ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η πελάτισσά τους «ποτέ δεν έχει δει κάτι ανάρμοστο ή παράνομο».

Lesley Groff, who worked for JE for 20 yrs, should be arrested. Claims she knows nothing about sex trafficking, but helps solve problems including “very hairy bikini line.” #Epstein @ohreallytruly pic.twitter.com/HbaevLDLRr — Lisa Tait (@lisapodcasts) February 4, 2026

Παράλληλα, οργανώνει τη μετακίνηση των γυναικών που ο Έπσταϊν θέλει να ταξιδεύουν μαζί του σε όλο τον κόσμο – αγοράζει αεροπορικά εισιτήρια, τακτοποιεί τις βίζες, κανονίζει τα αυτοκίνητα.

Χειρίζεται αμέτρητα αιτήματα για την μεταφορά γυναικών από πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης: «Οργανώστε την άφιξη της [διαγραμμένο] από τη Μόσχα στο Παρίσι στις 2.40 το Σάββατο, αναχώρηση αργά το βράδυ της Κυριακής, θα στείλει το διαβατήριό της».

Στέλνει λεπτομέρειες για τις διευθύνσεις από τις οποίες πρέπει να παραληφθούν οι γυναίκες («Τα κορίτσια θα συναντηθούν στην 71η Οδό με τα δελτία ταυτότητάς τους. Ελικόπτερο για το East Hampton»).

Διαβεβαιώνει τις γυναίκες ότι τα εισιτήρια έχουν «αγοραστεί με την Black Amex του JE!!».

Φροντίζει για τις σάουνες, τα χαμάμ, και βεβαιώνεται ότι το μόντεμ λειτουργεί στο υπνοδωμάτιο.

Ο εργοδότης της δεν της εκφράζει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη.

Epstein assistant Lesley Groff pictured in the Justice Dept. diagram of his inner circle. As I reported in my book ‘The Spider,’ she was 1 of the 4 alleged “coconspirators” who received immunity at the time of his 2007 NPA.The others:Sarah Kellen, Adriana Ross & Nadia Marcinkova. pic.twitter.com/4f2nzIuUhp — barry levine (@barryscoopking) January 31, 2026

Άνδρες που στέλνουν μηνύματα σε άνδρες

Χωρίς τις γυναίκες να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους, οι άντρες είναι ανεμπόδιστοι στον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους, με τον τόνο των φρατ-μποϊς να είναι ανεξέλεγκτος.

«Παρεμπιπτόντως», ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σούλταν Άχμεντ Μπιν Σουλάγιεμ στέλνει μήνυμα στον Έπσταϊν νωρίς ένα πρωί της Τρίτης του Νοεμβρίου 2013, «η Ουκρανή και η Μολδαβή έφτασαν. Μεγάλη απογοήτευση που η Μολδαβή δεν είναι τόσο ελκυστική όσο στη φωτογραφία».

«Φώτοσοπ», προτείνει ο Έπσταϊν.

«Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν πολύ κοντή και αδύνατη», απαντά ο Μπιν Σουλάιμ.

Για πολλούς είναι απλά «αντρικό χιούμορ».

Υπάρχουν 525 μηνύματα που αναφέρονται στο γυναικείο γεννητικό όργανο (pussy), αλλά πολύ περισσότερα με την λέξη σε συντομογραφία.

Οι άνδρες υπογράφουν τα μηνύματά τους προς τον Έπσταϊν ευχόμενοι του «πολλά p». «Καλή χρονιά με πολλά P» ή «Χρόνια πολλά και μια χρονιά γεμάτη υγεία, χρήματα και πολλά P».

Οι φίλοι του Έπσταϊν του στέλνουν email με ενημερώσεις για τα οφέλη του σεξ στην υγεία.

«Το μ**ν* είναι, πράγματι, χαμηλό σε υδατάνθρακες. Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα για την περιεκτικότητα σε γλουτένη», γράφει ο καναδός γιατρός μακροζωίας Πίτερ Άτια.

Η συντροφιά του Έπσταϊν επιτρέπει σε διακεκριμένους διανοούμενου;, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, καθηγητής γλωσσολογίας, να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους σκέψεις για τις γυναίκες.

Το 2019, μήνες πριν ο Έπσταϊν πεθάνει στη φυλακή, ο Τσόμσκι τον συμβούλευε για το πώς να χειριστεί όλη την κακή δημοσιότητα που είχε, συμβουλεύοντάς τον να την αγνοήσει, δεδομένης της «υστερίας που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών».

Αυτό επιτρέπει στον παντρεμένο πατέρα έξι παιδιών και πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ, Σάμμερς, να συνεχίσει να στέλνει μηνύματα στον Έπσταϊν – έναν άνδρα που είχε ομολογήσει την ενοχή του για προσέλκυση ανηλίκου κοριτσιού σε πορνεία μια δεκαετία νωρίτερα – ζητώντας του συμβουλές για τις ερωτικές του σχέσεις, μέχρι και την ημέρα πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα περιφρονητικής συμπεριφοράς προς τις γυναίκες (ο Πίτερ Μάντελσον και ο Έπσταϊν αστειεύονται για το ότι θα γιορτάσουν την αποφυλάκισή του με στριπτιζέζ).

Κάποιοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να απορρίψουν τα αρχεία του Έπσταϊν ως απλή απόδειξη της ακραίας συμπεριφοράς ενός πάμπλουτου σεξουαλικού εγκληματία.

Αλλά αν αφαιρέσουμε το άσεμνο και χυδαίο περιεχόμενο, αποκαλύπτουν επίσης πολλά για το πώς λειτουργεί η πατριαρχία στην καθημερινότητα.

Ταξίδια εξουσίας

Οι άνδρες ανταλλάσσουν ατελείωτα μηνύματα, ρωτώντας ο ένας τον άλλον για την τοποθεσία του, απαντώντας με ελαφρές επιδείξεις υπεροχής, ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον για τα πυκνά προγράμματά τους.

Τα μηνύματά τους λένε πράγματα όπως: «Είσαι στη Νέα Υόρκη; Θα ήταν υπέροχο να τα πούμε. Είμαι στο Σαν Φρανσίσκο/Λος Άντζελες μέχρι την Τετάρτη».

Τον ένα μήνα, ο Μάντελσον στέλνει μηνύματα από τη Σαγκάη, όπου «παρευρίσκεται ολόκληρη η κινεζική τραπεζική αδελφότητα».

Τον επόμενο μήνα στέλνει μηνύματα από το Centre Court στο Wimbledon («Αλλά όχι στο βασιλικό θεωρείο όπως ο Άντριου»).

Εκφράζει την ανησυχία του ότι ο φίλος του βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και δεν είναι σε διακοπές:

«Δεν πας στη Μύκονο;».

Μόλις καθοριστεί η γεωγραφική τους θέση, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν πληροφορίες.

«Τι γνώμη έχεις για τα θέματα της JPMorgan;» ρωτά ο Σάμερς τον Έπσταϊν το 2012.

Οι απαντήσεις δεν είναι πάντα ιδιαίτερα διορατικές. Αυτές οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν περισσότερο ως στόχο να επιδείξουν την εγγύτητά τους στο κέντρο της εξουσίας.

Χάρες και εξυπηρετήσεις

Ταυτόχρονα, ανταλλάσσονται χάρες.

Ζητείται από τον Έπσταϊν να βοηθήσει να βρει δουλειά στον γιο κάποιου, να φιλοξενήσει κάποιον στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Οι γνωριμίες ανταλλάσσονται ανοιχτά.

Το 2019, ο Έπσταϊν ζητά συμβουλές από τον Στιβ Μπάνον σχετικά με το ποιοι δημοσιογράφοι θα του δώσουν εύκολα ακρόαση, πριν προσφέρει ως αντάλλαγμα μια γνωριμία με τον Τσόμσκι – ο οποίος είναι «μια εμβληματική προσωπικότητα και δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να συζητήσεις για ιστορία και πολιτική. Θα σε συνδέσω μέσω email».

Η αμοιβαία ενίσχυση της φήμης είναι συνήθης πρακτική. Ένας από τους φίλους του Έπσταϊν του λέει ότι έχει επεξεργαστεί τη σελίδα του στη Wikipedia.

«Παρεμπιπτόντως, σε βγάλαμε και από την κατηγορία των σεξουαλικών παραβατών… Και τώρα αναγράφεται απλώς επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος».

Όταν οι γυναίκες εισβάλλουν σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο κόσμο, είναι συχνά επειδή εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η φιλανθρωπία χρησιμοποιείται κυνικά από πολλούς άνδρες για να επεκτείνουν τα δίκτυα επιρροής τους και να αποσπάσουν την προσοχή από τις οικονομικές τους συναλλαγές.

– #SarahFerguson called Jeffrey Epstein ‘brother’ and asked him to marry her. – She offered Epstein VIP tours of Buckingham Palace. – She invited Epstein to Andrew’s 50th birthday. – She took her daughters to NYC to celebrate Epstein’s release from prison…#EpsteinFiles https://t.co/dSTRHrAQ3A pic.twitter.com/AxKHqAwD1S — 🍉🍋🍓 Murielle 🇫🇷 🇬🇦 💛🖤+💜 (@Mu_Ri_Elle) February 1, 2026

Σε αυτόν τον κόσμο, όπου οι γυναίκες είναι σχεδόν ανύπαρκτες, η Σάρα Φέργκιουσον και η Μέτε-Μάριτ αποτελούν μια ιδιότυπη παραφωνία· ωστόσο, η παρουσία τους δεν αναιρεί την ανδροκρατούμενη φύση του περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για γαλαζοαίματες φιγούρες που εντάσσονται στο δίκτυο κυρίως μέσω του τίτλου και του συμβολικού τους κύρους.

Εν τέλει, στο σύμπαν του Έπσταϊν, οι γυναίκες δεν βρίσκονται εκτός ευθύνης για την αμέλεια ή τη διευκόλυνση εγκλημάτων. Κι όμως, η συμμετοχή τους εκτυλίσσεται μέσα σε μια βαθιά άνιση ιεραρχία, όπου η πραγματική εξουσία ανήκει αλλού. Δεν είναι αθώες, αλλά παραμένουν δομικά ανίσχυρες, εγκλωβισμένες σε έναν κόσμο που τους επιτρέπει ρόλους χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.