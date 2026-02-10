newspaper
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν ένα δίκτυο σχέσεων που λειτουργούσε μέσα από κολακεία, ανταλλαγή χάρων και μια έντονα ανδροκρατούμενη κουλτούρα.

Μέσα από εκατομμύρια emails και σημειώσεις, σκιαγραφείται ένας κόσμος όπου οι ισχυροί άνδρες καλλιεργούν τις μεταξύ τους σχέσεις, ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται κυρίως ως περιφερειακές φιγούρες – βοηθοί, διοργανώτριες ή πρόσωπα που καλούνται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ισχυρών.

Τα emails δείχνουν έναν ιδιωτικό κόσμο όπου ισχυροί άνδρες επικοινωνούν διαρκώς μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, επαφές και προσκλήσεις.

Οι συνομιλίες αυτές δεν περιορίζονται σε επαγγελματικά θέματα, αλλά αποτελούν και μέσο επιβεβαίωσης κοινωνικής θέσης.

Συχνά περιλαμβάνουν ενημερώσεις για ταξίδια, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή κοινωνικές εκδηλώσεις, λειτουργώντας ως σήματα εγγύτητας προς τα κέντρα εξουσίας.

Σε ένα τυπικό μήνυμα, ο Έπσταϊν ενημερώνει κάποιον συνεργάτη του ότι ένας υψηλόβαθμος διεθνής αξιωματούχος θα μείνει μαζί του, υπονοώντας ότι η γνωριμία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη.

Οι γυναίκες ως διοργανώτριες

Οι άνδρες φροντίζονται από ομάδες γυναικών βοηθών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Λέσλι Γκροφ, μακροχρόνια εκτελεστική βοηθός του Έπσταϊν, φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των προγραμμάτων, των σνακ και του σεξ.

Είναι σε φιλικούς όρους με μια παγκόσμια ομάδα γυναικών προσωπικών βοηθών – τη Μέρι Μπεθ και την Αν του Έλον Μασκ, την Χέλεν του Μπράνσον και συμβουλεύονται η μία την άλλη σχετικά με τις διατροφικές προτιμήσεις των εργοδοτών τους.

Η Γκροφ παρέχει μια ακούραστη διπλή υπηρεσία, οργανώνοντας ημερολόγια και ταξίδια, ώστε ο εργοδότης της να μπορεί να συναντά ισχυρούς άνδρες, καθώς ταξιδεύουν ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ Παρισιού, Λος Άντζελες, Νέας Υόρκης και Λονδίνου, παρευρισκόμενοι σε συνόδους κορυφής και δείπνα.

Διευκολύνει την κουραστική διαδικασία της προετοιμασίας των αποσκευών και της κράτησης ελικοπτέρων με καθησυχαστικά μηνύματα: «Αφήστε το σε μένα» και «Θα το φροντίσω».

Οι δικηγόροι της Γκροφ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η πελάτισσά τους «ποτέ δεν έχει δει κάτι ανάρμοστο ή παράνομο».

Παράλληλα, οργανώνει τη μετακίνηση των γυναικών που ο Έπσταϊν θέλει να ταξιδεύουν μαζί του σε όλο τον κόσμο – αγοράζει αεροπορικά εισιτήρια, τακτοποιεί τις βίζες, κανονίζει τα αυτοκίνητα.

Χειρίζεται αμέτρητα αιτήματα για την μεταφορά γυναικών από πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης: «Οργανώστε την άφιξη της [διαγραμμένο] από τη Μόσχα στο Παρίσι στις 2.40 το Σάββατο, αναχώρηση αργά το βράδυ της Κυριακής, θα στείλει το διαβατήριό της».

Στέλνει λεπτομέρειες για τις διευθύνσεις από τις οποίες πρέπει να παραληφθούν οι γυναίκες («Τα κορίτσια θα συναντηθούν στην 71η Οδό με τα δελτία ταυτότητάς τους. Ελικόπτερο για το East Hampton»).

Διαβεβαιώνει τις γυναίκες ότι τα εισιτήρια έχουν «αγοραστεί με την Black Amex του JE!!».

Φροντίζει για τις σάουνες, τα χαμάμ, και βεβαιώνεται ότι το μόντεμ λειτουργεί στο υπνοδωμάτιο.

Ο εργοδότης της δεν της εκφράζει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη.

Άνδρες που στέλνουν μηνύματα σε άνδρες

Χωρίς τις γυναίκες να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους, οι άντρες είναι ανεμπόδιστοι στον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους, με τον τόνο των φρατ-μποϊς να είναι ανεξέλεγκτος.

«Παρεμπιπτόντως», ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σούλταν Άχμεντ Μπιν Σουλάγιεμ στέλνει μήνυμα στον Έπσταϊν νωρίς ένα πρωί της Τρίτης του Νοεμβρίου 2013, «η Ουκρανή και η Μολδαβή έφτασαν. Μεγάλη απογοήτευση που η Μολδαβή δεν είναι τόσο ελκυστική όσο στη φωτογραφία».

«Φώτοσοπ», προτείνει ο Έπσταϊν.

«Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν πολύ κοντή και αδύνατη», απαντά ο Μπιν Σουλάιμ.

Για πολλούς είναι απλά «αντρικό χιούμορ».

Υπάρχουν 525 μηνύματα που αναφέρονται στο γυναικείο γεννητικό όργανο (pussy), αλλά πολύ περισσότερα με την λέξη σε συντομογραφία.

Οι άνδρες υπογράφουν τα μηνύματά τους προς τον Έπσταϊν ευχόμενοι του «πολλά p». «Καλή χρονιά με πολλά P» ή «Χρόνια πολλά και μια χρονιά γεμάτη υγεία, χρήματα και πολλά P».

Οι φίλοι του Έπσταϊν του στέλνουν email με ενημερώσεις για τα οφέλη του σεξ στην υγεία.

«Το μ**ν* είναι, πράγματι, χαμηλό σε υδατάνθρακες. Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα για την περιεκτικότητα σε γλουτένη», γράφει ο καναδός γιατρός μακροζωίας Πίτερ Άτια.

Η συντροφιά του Έπσταϊν επιτρέπει σε διακεκριμένους διανοούμενου;, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, καθηγητής γλωσσολογίας, να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους σκέψεις για τις γυναίκες.

Το 2019, μήνες πριν ο Έπσταϊν πεθάνει στη φυλακή, ο Τσόμσκι τον συμβούλευε για το πώς να χειριστεί όλη την κακή δημοσιότητα που είχε, συμβουλεύοντάς τον να την αγνοήσει, δεδομένης της «υστερίας που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών».

Αυτό επιτρέπει στον παντρεμένο πατέρα έξι παιδιών και πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ, Σάμμερς, να συνεχίσει να στέλνει μηνύματα στον Έπσταϊν – έναν άνδρα που είχε ομολογήσει την ενοχή του για προσέλκυση ανηλίκου κοριτσιού σε πορνεία μια δεκαετία νωρίτερα – ζητώντας του συμβουλές για τις ερωτικές του σχέσεις, μέχρι και την ημέρα πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα περιφρονητικής συμπεριφοράς προς τις γυναίκες (ο Πίτερ Μάντελσον και ο Έπσταϊν αστειεύονται για το ότι θα γιορτάσουν την αποφυλάκισή του με στριπτιζέζ).

Κάποιοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να απορρίψουν τα αρχεία του Έπσταϊν ως απλή απόδειξη της ακραίας συμπεριφοράς ενός πάμπλουτου σεξουαλικού εγκληματία.

Αλλά αν αφαιρέσουμε το άσεμνο και χυδαίο περιεχόμενο, αποκαλύπτουν επίσης πολλά για το πώς λειτουργεί η πατριαρχία στην καθημερινότητα.

Ταξίδια εξουσίας

Οι άνδρες ανταλλάσσουν ατελείωτα μηνύματα, ρωτώντας ο ένας τον άλλον για την τοποθεσία του, απαντώντας με ελαφρές επιδείξεις υπεροχής, ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον για τα πυκνά προγράμματά τους.

Τα μηνύματά τους λένε πράγματα όπως: «Είσαι στη Νέα Υόρκη; Θα ήταν υπέροχο να τα πούμε. Είμαι στο Σαν Φρανσίσκο/Λος Άντζελες μέχρι την Τετάρτη».

Τον ένα μήνα, ο Μάντελσον στέλνει μηνύματα από τη Σαγκάη, όπου «παρευρίσκεται ολόκληρη η κινεζική τραπεζική αδελφότητα».

Τον επόμενο μήνα στέλνει μηνύματα από το Centre Court στο Wimbledon («Αλλά όχι στο βασιλικό θεωρείο όπως ο Άντριου»).

Εκφράζει την ανησυχία του ότι ο φίλος του βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και δεν είναι σε διακοπές:

«Δεν πας στη Μύκονο;».

Μόλις καθοριστεί η γεωγραφική τους θέση, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν πληροφορίες.

«Τι γνώμη έχεις για τα θέματα της JPMorgan;» ρωτά ο Σάμερς τον Έπσταϊν το 2012.

Οι απαντήσεις δεν είναι πάντα ιδιαίτερα διορατικές. Αυτές οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν περισσότερο ως στόχο να επιδείξουν την εγγύτητά τους στο κέντρο της εξουσίας.

Χάρες και εξυπηρετήσεις

Ταυτόχρονα, ανταλλάσσονται χάρες.

Ζητείται από τον Έπσταϊν να βοηθήσει να βρει δουλειά στον γιο κάποιου, να φιλοξενήσει κάποιον στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Οι γνωριμίες ανταλλάσσονται ανοιχτά.

Το 2019, ο Έπσταϊν ζητά συμβουλές από τον Στιβ Μπάνον σχετικά με το ποιοι δημοσιογράφοι θα του δώσουν εύκολα ακρόαση, πριν προσφέρει ως αντάλλαγμα μια γνωριμία με τον Τσόμσκι – ο οποίος είναι «μια εμβληματική προσωπικότητα και δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να συζητήσεις για ιστορία και πολιτική. Θα σε συνδέσω μέσω email».

Η αμοιβαία ενίσχυση της φήμης είναι συνήθης πρακτική. Ένας από τους φίλους του Έπσταϊν του λέει ότι έχει επεξεργαστεί τη σελίδα του στη Wikipedia.

«Παρεμπιπτόντως, σε βγάλαμε και από την κατηγορία των σεξουαλικών παραβατών… Και τώρα αναγράφεται απλώς επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος».

Όταν οι γυναίκες εισβάλλουν σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο κόσμο, είναι συχνά επειδή εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η φιλανθρωπία χρησιμοποιείται κυνικά από πολλούς άνδρες για να επεκτείνουν τα δίκτυα επιρροής τους και να αποσπάσουν την προσοχή από τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Σε αυτόν τον κόσμο, όπου οι γυναίκες είναι σχεδόν ανύπαρκτες, η Σάρα Φέργκιουσον και η Μέτε-Μάριτ αποτελούν μια ιδιότυπη παραφωνία· ωστόσο, η παρουσία τους δεν αναιρεί την ανδροκρατούμενη φύση του περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για γαλαζοαίματες φιγούρες που εντάσσονται στο δίκτυο κυρίως μέσω του τίτλου και του συμβολικού τους κύρους.

Εν τέλει, στο σύμπαν του Έπσταϊν, οι γυναίκες δεν βρίσκονται εκτός ευθύνης για την αμέλεια ή τη διευκόλυνση εγκλημάτων. Κι όμως, η συμμετοχή τους εκτυλίσσεται μέσα σε μια βαθιά άνιση ιεραρχία, όπου η πραγματική εξουσία ανήκει αλλού. Δεν είναι αθώες, αλλά παραμένουν δομικά ανίσχυρες, εγκλωβισμένες σε έναν κόσμο που τους επιτρέπει ρόλους χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

World
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Χωρίς επιζώντες 10.02.26

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Κυβερνητικές ευθύνες 09.02.26

Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
