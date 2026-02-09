Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Το σκάνδαλο των σχέσεων του πρώην πρεσβευτή και υπουργού Πίτερ Μάντελσον έχει προκαλέσει βαθιά κυβερνητική κρίση στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αντιστέκεται στις πιέσεις να παραιτηθεί.

Τα πλήγματα στο περιβάλλον του είναι πολλά. Μετά τον προσωπάρχη του, Μόργκαν Μακ Σουίνι, το μεσημέρι της Δευτέρας παραιτήθηκε και ο επικεφαλής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ, Τιμ Άλαν. Ο Άλαν δήλωσε ότι παραιτείται για να ανοίξει δρόμο για μια νέα ομάδα που θα υποστηρίξει τον Βρετανό ηγέτη. Ωστόσο, το σκάνδαλο, που συνδέεται με τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, δεν καταλαγιάζει παρά τις παραιτήσεις και έχουν αυξηθεί οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του ίδιου του Στάρμερ.

BREAKING: Tim Allan, Downing Street director of communications, has resigned.

@SamCoatesSky has the latest ⬇https://t.co/Ja4G5f1c9j 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wVHyZlwwo5 — Sky News (@SkyNews) February 9, 2026

«Δεν θα τους εισακούσω»

Ο Κιρ Στάρμερ ωστόσο εξέδωσε έκκληση προς το προσωπικό του, με το οποίο ξεκαθάριζε ότι δεν προτίθεται να εισακούσει τις εκκλήσεις για παραίτηση. Εξέφρασε για ακόμη μία φορά «τη λύπη του» για τον διορισμό του Μάντελσον, που αποκαλύφθηκε ότι κατά το παρελθόν ενημέρωνε τον Έπσταϊν για κυβερνητικές αποφάσεις και για θέματα της ΕΕ.

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό», είπε ο Στάρμερ. Επαίνεσε τον Μόργκαν ΜακΣούινι ως «φίλο» που βοήθησε να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα και να κερδίσει τις εθνικές εκλογές του 2024 με μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

«Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι. Προχωράμε από εδώ και πέρα. Προχωράμε με αυτοπεποίθηση καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», δήλωσε.

Ο Στάρμερ έχει υπερασπιστεί τις δικές του ενέργειες, κατηγορώντας τον Μάντελσον ότι δημιούργησε μια «λιτανεία απάτης» σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και έχει υποσχεθεί να δημοσιεύσει έγγραφα για τον τρόπο διορισμού του.

«Αυτό που με θυμώνει περισσότερο είναι η υπονόμευση της πεποίθησης ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό και μπορεί να αλλάξει ζωές», είπε στο προσωπικό του.

«Ήμουν απολύτως σαφής ότι μετανιώνω για την απόφαση που πήρα να διορίσω τον Πίτερ Μάντελσον. Και έχω ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα, κάτι που είναι το σωστό».

Αργότερα, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στο να συνεχίσει τη δουλειά του. «Δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι η παραίτηση του Άλαν έγινε έπειτα από συνάντηση του πρωθυπουργού με το προσωπικό.

«Παραιτήσου»

Ωστόσο, η πίεση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Ο ηγέτης των Εργατικών της Σκωτίας, Άνας Σάρβαρ, κάποτε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιρ Στάρμερ, ζήτησε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Γλασκώβη, δήλωσε ότι ο Στάρμερ πρέπει να παραιτηθεί. Τόνισε ότι πάνω από όλα είναι αφοσιωμένος στη Σκωτία. Και πως δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τα σχολεία και τα νοσοκομεία της Σκωτίας για μια τρίτη δεκαετία διακυβέρνησης του συντηρητικού SNP.

«Η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει. Είναι τόσο προφανές ότι χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή στη Σκωτία και σε τρεις μήνες, η ευκαιρία να απαλλαγούμε από μια αποτυχημένη κυβέρνηση του SNP είναι πολύ σημαντική για να χαθεί», είπε.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αποτυχίες στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης να σημαίνουν ότι οι αποτυχίες θα συνεχιστούν εδώ στη Σκωτία, επειδή οι εκλογές του Μαΐου δεν είναι χωρίς συνέπειες για τη ζωή των Σκωτσέζων», τόνισε.

Είπε επίσης ότι ίσως ο Στάρμερ θα μπορούσε να παραμείνει πρωθυπουργός, αλλά θα πρέπει να δώσει «σοβαρές εξηγήσεις».

Οι Εργατικοί στη Σκωτία έχουν δει την υποστήριξή τους να μειώνεται από τις εκλογές του 2024. Ορισμένες δημοσκοπήσεις να τους κατατάσσουν στην τρίτη θέση πίσω από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και το λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Σάρβαρ εμφανίζεται εξοργισμένος που τα επαναλαμβανόμενα λάθη του πρωθυπουργού έχουν βλάψει σοβαρά την υποστήριξη προς τους Σκωτσέζους Εργατικούς ενόψει των κρίσιμων εκλογών του σκωτσέζικού κοινοβουλίου τον Μάιο.

Πλήγμα στην οικονομία

Το σκάνδαλο Μάντελσον έχει πλήξει τη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, αλλά και την οικονομία.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης αυξήθηκε, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ένας πιο αριστερός ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος ήταν πρόθυμος να δανειστεί και να ξοδέψει περισσότερα, θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία.

«Είναι επώδυνο», δήλωσε ένας βουλευτής των Εργατικών υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Είναι σαν να παρακολουθείς ένα θανατηφόρο τροχαίο σε αργή κίνηση».

Μετά την παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο Στάρμερ ήλπιζε να επαναφέρει την αφήγηση και να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα. Υπόσχεται να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής και την τόνωση της βρετανικής οικονομίας.

Αλλά τα πράγματα δεν ηρεμούν.

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δεν είναι σε θέση να διευθύνει την κυβέρνησή του. «Είναι σαν μια πλαστική σακούλα που την πέρνει ο άνεμος. Τον χρειαζόμαστε για να ελέγξει τον άνεμο. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε κάποιος άλλος στο Εργατικό Κόμμα πρέπει να το κάνει, αλλιώς θα πρέπει να κάνουν εκλογές», είπε η Μπάντενοχ στο Sky News.

Ο Στάρμερ θα συναντηθεί με βουλευτέςτων Εργατικών εντός της ημέρας. Εκεί θα προσπαθήσει να μετριάσει την οργή για τον χειρισμό του διορισμού του Μάντελσον και να κατευνάσει τις φωνές που λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί.