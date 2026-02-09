newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 16:53

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Spotlight

Το σκάνδαλο των σχέσεων του πρώην πρεσβευτή και υπουργού Πίτερ Μάντελσον έχει προκαλέσει βαθιά κυβερνητική κρίση στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αντιστέκεται στις πιέσεις να παραιτηθεί.

Τα πλήγματα στο περιβάλλον του είναι πολλά. Μετά τον προσωπάρχη του, Μόργκαν Μακ Σουίνι, το μεσημέρι της Δευτέρας παραιτήθηκε και ο επικεφαλής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ, Τιμ Άλαν. Ο Άλαν δήλωσε ότι παραιτείται για να ανοίξει δρόμο για μια νέα ομάδα που θα υποστηρίξει τον Βρετανό ηγέτη. Ωστόσο, το σκάνδαλο, που συνδέεται με τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, δεν καταλαγιάζει παρά τις παραιτήσεις και έχουν αυξηθεί οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του ίδιου του Στάρμερ.

«Δεν θα τους εισακούσω»

Ο Κιρ Στάρμερ ωστόσο εξέδωσε έκκληση προς το προσωπικό του, με το οποίο ξεκαθάριζε ότι δεν προτίθεται να εισακούσει τις εκκλήσεις για παραίτηση. Εξέφρασε για ακόμη μία φορά «τη λύπη του» για τον διορισμό του Μάντελσον, που αποκαλύφθηκε ότι κατά το παρελθόν ενημέρωνε τον Έπσταϊν για κυβερνητικές αποφάσεις και για θέματα της ΕΕ.

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό», είπε ο Στάρμερ. Επαίνεσε τον Μόργκαν ΜακΣούινι ως «φίλο» που βοήθησε να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα και να κερδίσει τις εθνικές εκλογές του 2024 με μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

«Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι. Προχωράμε από εδώ και πέρα. Προχωράμε με αυτοπεποίθηση καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», δήλωσε.

Ο Στάρμερ έχει υπερασπιστεί τις δικές του ενέργειες, κατηγορώντας τον Μάντελσον ότι δημιούργησε μια «λιτανεία απάτης» σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και έχει υποσχεθεί να δημοσιεύσει έγγραφα για τον τρόπο διορισμού του.

«Αυτό που με θυμώνει περισσότερο είναι η υπονόμευση της πεποίθησης ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό και μπορεί να αλλάξει ζωές», είπε στο προσωπικό του.

«Ήμουν απολύτως σαφής ότι μετανιώνω για την απόφαση που πήρα να διορίσω τον Πίτερ Μάντελσον. Και έχω ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα, κάτι που είναι το σωστό».

Αργότερα, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στο να συνεχίσει τη δουλειά του. «Δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι η παραίτηση του Άλαν έγινε έπειτα από συνάντηση του πρωθυπουργού με το προσωπικό.

«Παραιτήσου»

Ωστόσο, η πίεση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Ο ηγέτης των Εργατικών της Σκωτίας, Άνας Σάρβαρ, κάποτε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιρ Στάρμερ, ζήτησε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Γλασκώβη, δήλωσε ότι ο Στάρμερ πρέπει να παραιτηθεί. Τόνισε ότι πάνω από όλα είναι αφοσιωμένος στη Σκωτία. Και πως δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τα σχολεία και τα νοσοκομεία της Σκωτίας για μια τρίτη δεκαετία διακυβέρνησης του συντηρητικού SNP.

«Η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει. Είναι τόσο προφανές ότι χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή στη Σκωτία και σε τρεις μήνες, η ευκαιρία να απαλλαγούμε από μια αποτυχημένη κυβέρνηση του SNP είναι πολύ σημαντική για να χαθεί», είπε.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αποτυχίες στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης να σημαίνουν ότι οι αποτυχίες θα συνεχιστούν εδώ στη Σκωτία, επειδή οι εκλογές του Μαΐου δεν είναι χωρίς συνέπειες για τη ζωή των Σκωτσέζων», τόνισε.

Είπε επίσης ότι ίσως ο Στάρμερ θα μπορούσε να παραμείνει πρωθυπουργός, αλλά θα πρέπει να δώσει «σοβαρές εξηγήσεις».

Οι Εργατικοί στη Σκωτία έχουν δει την υποστήριξή τους να μειώνεται από τις εκλογές του 2024. Ορισμένες δημοσκοπήσεις να τους κατατάσσουν στην τρίτη θέση πίσω από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και το λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Σάρβαρ εμφανίζεται εξοργισμένος που τα επαναλαμβανόμενα λάθη του πρωθυπουργού έχουν βλάψει σοβαρά την υποστήριξη προς τους Σκωτσέζους Εργατικούς ενόψει των κρίσιμων εκλογών του σκωτσέζικού κοινοβουλίου τον Μάιο.

Πλήγμα στην οικονομία

Το σκάνδαλο Μάντελσον έχει πλήξει τη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, αλλά και την οικονομία.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης αυξήθηκε, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ένας πιο αριστερός ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος ήταν πρόθυμος να δανειστεί και να ξοδέψει περισσότερα, θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία.

«Είναι επώδυνο», δήλωσε ένας βουλευτής των Εργατικών υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Είναι σαν να παρακολουθείς ένα θανατηφόρο τροχαίο σε αργή κίνηση».

Μετά την παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο Στάρμερ ήλπιζε να επαναφέρει την αφήγηση και να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα. Υπόσχεται να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής και την τόνωση της βρετανικής οικονομίας.

Αλλά τα πράγματα δεν ηρεμούν.

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δεν είναι σε θέση να διευθύνει την κυβέρνησή του. «Είναι σαν μια πλαστική σακούλα που την πέρνει ο άνεμος. Τον χρειαζόμαστε για να ελέγξει τον άνεμο. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε κάποιος άλλος στο Εργατικό Κόμμα πρέπει να το κάνει, αλλιώς θα πρέπει να κάνουν εκλογές», είπε η Μπάντενοχ στο Sky News.

Ο Στάρμερ θα συναντηθεί με βουλευτέςτων Εργατικών εντός της ημέρας. Εκεί θα προσπαθήσει να μετριάσει την οργή για τον χειρισμό του διορισμού του Μάντελσον και να κατευνάσει τις φωνές που λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil, ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο