Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο
Η πελώρια αποικία κοραλλιών του είδους Pavona clavus έχει έκταση 3,9 στρεμμάτων.
- Χαραγμένα σχέδια 40.000 ετών πηγαίνουν πίσω μέχρι τις απαρχές της γραφής
- Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ
- Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν
- Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο
Πολίτες σε ρόλο επιστημόνων, ένα δίδυμο μητέρας και κόρης ανακάλυψε τη μεγαλύτερη γνωστή αποικία κοραλλιών στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα έξω από τις ακτές της Αυστραλίας.
Η αποικία έχει μήκος 111 μέτρων, περίπου όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, και καταλαμβάνει επιφάνεια 3.973 τετραγωνικών μέτρων, ανακοίνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση Citizens of the Reef.
Αυτό σημαίνει ότι είναι «μια από τις σημαντικότερες δομές κοραλλιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα» και «η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη και χαρτογραφημένη αποικία κοραλλιών στον κόσμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η πελώρια αποικία, του είδους Pavona clavus, ανακαλύφθηκε στα τέλη του 2025 από την Σόφι Καλκόφσκι-Πόουπ, συντονίστρια θαλάσσιων επιχειρήσεων στην Citizens of the Reef, και τη μητέρα της, Τζαν Πόουπ, έμπειρη δύτρια και υποβρύχια φωτογράφο.
Η Καλκόφσκι-Πόουπ ήταν η πρώτη που παρατήρησε τα κοράλλια. Μια εβδομάδα αργότερα, επέστρεψε στην περιοχή με τη μητέρα της και εξοπλισμό μέτρησης.
«Με το που πήδηξα στο νερό κατάλαβα αμέσως τη σημασία αυτού που αντικρύσαμε» δήλωσε η Καλκόφσκι-Πόουπ, η οποία βιντεοσκόπησε με τη μητέρα της την αποικία, η οποία έχει το σχήμα του γράμματος «J».
«Χρειάστηκα ένα βίντεο τριών λεπτών για να κολυμπήσω από τη μια άκρη στην άλλη» είπε η Καλκόφσκι-Πόουπ.
Οι υποβρύχιες μετρήσεις επιβεβαιώθηκαν αργότερα με εικόνες υψηλής ανάλυσης που λήφθηκαν από πλωτές πλατφόρμες. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την παραγωγή ενός τρισδιάστατου μοντέλου.
Το μοντέλο θα είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση τυχόν μεταβολών τα επόμενα χρόνια.
Η ακριβής θέση των κοραλλιών δεν αποκαλύφθηκε προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών», ανέφερε η Citizens of the Reef.
Από το 2024, ο Μεγάλος Κοραλλογενές Φράγμα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες που έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις πριν από τέσσερις δεκαετίες.
Αιτία ήταν η ζέστη.
Οι πολύποδες που παράγουν τον λευκό ασβεστολιθικό σκελετό των κοραλλιών συμβιώνουν με μονοκύτταρα φύκη που ονομάζονται ζωοξανθέλες. Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, τα πολύχρωμα φύκη εγκαταλείπουν την αποικία, η οποία έτσι αποχρωματίζεται και μένει άσπρη σαν φάντασμα. Αν οι ζωοξανθέλες δεν επιστρέψουν σύντομα, τα κοράλλια πεθαίνουν.
Το φαινόμενο του αποχρωματισμού δεν περιορίστηκε στην Αυστραλία. Πέρυσι, ο διεθνής οργανισμός ICRI (Διεθνής Πρωτοβουλία τους Κοραλλιογενείς Υφάλους) προειδοποίησε ότι περισσότερο από τα τέσσερα πέμπτα των κοραλλιογενών υφάλων σε όλο τον κόσμο βρίσκονταν σε κατάσταση θερμικού στρες από την οποία κινδυνεύουν να μην αναρρώσουν ποτέ.
Η γιγάντια αποικία Pavona clavus ίσως έχει γλιτώσει λόγω της θέσης της. Όπως επισήμανε η Citizens of the Reef, η συγκεκριμένη τοποθεσία δέχεται ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα και είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους τροπικούς κυκλώνες σε σχέση με άλλες περιοχές του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος.
- Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
- LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
- «Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
- Οριστικό: Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στο Μπερναμπέου
- Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
- POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
- Βρέθηκε η συνταγή για τον «μαγικό ζωμό» του Πανοραμίξ – Η Ρεάλ Μαδρίτης, το τένις κι ένα βάζο πίκλες
- Φάμελλος: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ – Η διαφθορά θα παταχθεί μόνο αν παραιτηθούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις