Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο
Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο

Η πελώρια αποικία κοραλλιών του είδους Pavona clavus έχει έκταση 3,9 στρεμμάτων.

Πολίτες σε ρόλο επιστημόνων, ένα δίδυμο μητέρας και κόρης ανακάλυψε τη μεγαλύτερη γνωστή αποικία κοραλλιών στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα έξω από τις ακτές της Αυστραλίας.

Η αποικία έχει μήκος 111 μέτρων, περίπου όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, και καταλαμβάνει επιφάνεια 3.973 τετραγωνικών μέτρων, ανακοίνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση  Citizens of the Reef.

Αυτό σημαίνει ότι είναι «μια από τις σημαντικότερες δομές κοραλλιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα» και «η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη και χαρτογραφημένη αποικία κοραλλιών στον κόσμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πελώρια αποικία, του είδους Pavona clavus, ανακαλύφθηκε στα τέλη του 2025 από την Σόφι Καλκόφσκι-Πόουπ, συντονίστρια θαλάσσιων επιχειρήσεων στην Citizens of the Reef, και τη μητέρα της, Τζαν Πόουπ, έμπειρη δύτρια και υποβρύχια φωτογράφο.

YouTube thumbnail

Η Καλκόφσκι-Πόουπ ήταν η πρώτη που παρατήρησε τα κοράλλια. Μια εβδομάδα αργότερα, επέστρεψε στην περιοχή με τη μητέρα της και εξοπλισμό μέτρησης.

«Με το που πήδηξα στο νερό κατάλαβα αμέσως τη σημασία αυτού που αντικρύσαμε» δήλωσε η Καλκόφσκι-Πόουπ, η οποία βιντεοσκόπησε με τη μητέρα της την αποικία, η οποία έχει το σχήμα του γράμματος «J».

«Χρειάστηκα ένα βίντεο τριών λεπτών για να κολυμπήσω από τη μια άκρη στην άλλη» είπε η Καλκόφσκι-Πόουπ.

Οι υποβρύχιες μετρήσεις επιβεβαιώθηκαν αργότερα με εικόνες υψηλής ανάλυσης που λήφθηκαν από πλωτές πλατφόρμες. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την παραγωγή ενός τρισδιάστατου μοντέλου.

Το μοντέλο θα είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση τυχόν μεταβολών τα επόμενα χρόνια.

Η Τζαν Πόουπ και η κόρη της Σόφι Καλκόφσκι-Πόουπ στο οικογενειακό σκάφος τους (Citizens of the Reef)

Η Τζαν Πόουπ και η κόρη της Σόφι Καλκόφσκι-Πόουπ στο οικογενειακό σκάφος τους (Citizens of the Reef)

Η ακριβής θέση των κοραλλιών δεν αποκαλύφθηκε προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών», ανέφερε η Citizens of the Reef.

Από το 2024, ο Μεγάλος Κοραλλογενές Φράγμα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες που έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Αιτία ήταν η ζέστη.

Οι πολύποδες που παράγουν τον λευκό ασβεστολιθικό σκελετό των κοραλλιών συμβιώνουν με μονοκύτταρα φύκη που ονομάζονται ζωοξανθέλες. Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, τα πολύχρωμα φύκη εγκαταλείπουν την αποικία, η οποία έτσι αποχρωματίζεται και μένει άσπρη σαν φάντασμα. Αν οι ζωοξανθέλες δεν επιστρέψουν σύντομα, τα κοράλλια πεθαίνουν.

Το φαινόμενο του αποχρωματισμού δεν περιορίστηκε στην Αυστραλία. Πέρυσι, ο διεθνής οργανισμός ICRI (Διεθνής Πρωτοβουλία τους Κοραλλιογενείς Υφάλους) προειδοποίησε ότι περισσότερο από τα τέσσερα πέμπτα των κοραλλιογενών υφάλων σε όλο τον κόσμο βρίσκονταν σε κατάσταση θερμικού στρες από την οποία κινδυνεύουν να μην αναρρώσουν ποτέ.

Η γιγάντια αποικία Pavona clavus ίσως έχει γλιτώσει λόγω της θέσης της. Όπως επισήμανε η Citizens of the Reef, η συγκεκριμένη τοποθεσία δέχεται ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα και είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους τροπικούς κυκλώνες σε σχέση με άλλες περιοχές του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος.

