Από τον Έλον Μασκ στο Dr Strangelove, ένας σαρδόνιος χαιρετισμός δρόμος

Έλον Μασκ καλεί Πεντάγωνο; Το διαδίκτυο οργιάζει για τον πρόσφατο χαιρετισμό του μεγιστάνα της τεχνολογίας και μέσα σε όλα, ένα ευφυές κινηματογραφικό αριστούργημα έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του.

Ο κεντρικός ήρωας στη σκοτεινή κωμωδία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Dr Strangelove, Or How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb (SOS Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα), είναι ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τυχαίνει να είναι ένας πρώην Ναζί που αναφέρεται στο αφεντικό του ως Mein Führer. Ο ήρωας που υποδύθηκε με μαεστρία ο Πίτερ Σέλερς είχε μόνιμα δεμένο το δεξί του χέρι ώστε να μην επιδίδεται σε ναζιστικούς χαιρετισμούς.

Ο Dr Strangelove ήταν ένας χαρακτήρας απίθανα σκοτεινός όσο και ξεκαρδιστικός. Ήταν αστείος γιατί ανήκε στη σφαίρα της μυθοπλασίας.

Αν δεν ήταν ένας φανταστικός ήρωας, το κοινό μπορεί να μην είχε βρει ευχάριστο το τέλος της ταινίας. Το φινάλε κορυφώνεται με έναν αναπόφευκτο πυρηνικό αρμαγεδδώνα.

Fast forward περισσότερα από 60 χρόνια μετά και το διαδίκτυο έχει γεμίσει από ένα χαιρετισμό που δίχασε. Ήταν ή όχι ναζιστικός ο χαιρετισμός του Έλον Μασκ. Ίσως ήταν ρωμαϊκός; Μήπως ήταν απλά η αντίδραση ενός ανθρώπου που είναι στα φάσμα του αυτισμού και ήθελε να χαιρετήσει έτσι γιατί «χαρίζει την καρδιά στο κοινό;».

Es gibt wirklich nur zwei Optionen. 1. Elon Musk, der angeblich ganz genau weiß, was er tut, hat den Hitlergruß gemacht. 2. Musk ist ein Trottel, der sich nicht zu benehmen und bewegen weiß. Für Option 1 spricht: Er ist ein Rassist. Für Option 2 spricht: Er ist ein Vollidiot. pic.twitter.com/OXONKeSS7z — Tarek Baé (@Tarek_Bae) January 20, 2025

Ο ανώτερος σύμβουλος του νέου προέδρου των ΗΠΑ Έλον Μασκ μίλησε σε συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον DC, μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των ΗΠΑ. Πριν την ομιλία του χαιρέτισε, δίχασε και θύμησε τον χαρακτήρα του Σέλερς στην παρωδία του Κιούμπρικ που δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της κουβαλά μύθους.

«Ο Έλον Μασκ έχει προκαλέσει οργή για μια χειρονομία με το ένα χέρι που έκανε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ ευχαρίστησε το πλήθος προτού τοποθετήσει το δεξί του χέρι πάνω από την καρδιά του και στη συνέχεια το σηκώσει στον αέρα ευθεία μπροστά. Στη συνέχεια γύρισε και επανέλαβε το χαιρετισμό για όσους κάθονταν πίσω του» σχολίασε το BBC.

Λίγες ώρες αργότερα, μετά από πολλά σχόλια που βρήκαν το χαιρετισμό του να παραπέμπει σε αυτόν που έκαναν οι Ναζί προς τον Χίτλερ, ο Μασκ έγραψε στο Χ:

«Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους Ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό».

«Ο Dr.Strangelove του Κιούμπρικ ζει ανάμεσα μας» έγραψαν χρήστες στο διαδίκτυο.

Τον φόβο του να έχεις

Εξήντα χρόνια πριν, η Columbia Pictures κυκλοφόρησε δύο ασπρόμαυρες ταινίες με την ίδια ακριβώς αρχή: τι θα γινόταν αν τα αμερικανικά αεροπλάνα με βόμβες υδρογόνου έριχναν το ωφέλιμο φορτίο τους σε στόχους στη Σοβιετική Ένωση, προκαλώντας πιθανώς μια ολοκληρωτική πυρηνική σύρραξη που αφανίζει την ανθρωπότητα;

Γυρισμένες στον απόηχο της πυρηνικής κρίσης της Κούβας του 1962, οι δύο ταινίες ήταν παραπάνω από πρόθυμες να σχολιάσουν τους εφιάλτες του ψυχρού πολέμου κατάματα.

Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας έμοιαζαν να ακολουθούν την περίφημη ατάκα του Καρλ Μαρξ, «Η ιστορία επαναλαμβάνεται, πρώτα ως τραγωδία, μετά ως φάρσα», αλλά αντίστροφα. Γιατί η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε στις αίθουσες ήταν το Dr Strangelove του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Το ακολούθησε το τραγικό Fail Safe του Σίντνεϊ Λιούμετ.

Οι ταινίες είχαν κοινές θεματικές και μια ειδοποιό διαφορά. Το μήνυμα του Fail Safe ήταν ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Το μήνυμα του Dr Strangelove ήταν ότι οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι.

Συνολικά, το μήνυμα της ταινίας του Κιούμπρικ μοιάζει πιο πειστικό σχολιάζει ο Scott Tobias στον The Guardian.

To Dr Strangelove παραμένει η σπουδαιότερη από τις κινηματογραφικές σάτιρες για πολλούς λόγους, κυρίως επειδή προσεγγίζει τόσο τους παραλογισμούς του Ψυχρού Πολέμου, με δύο υπερδυνάμεις να κλιμακώνουν μια κούρσα εξοπλισμών που θα μπορούσε να καταλήξει μόνο σε αμοιβαία εκμηδένιση.

Μέρος της ιδιοφυΐας του Dr Strangelove είναι το πόσο επιδέξια εναλλάσσεται μεταξύ του σατιρικού και του ανόητου χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμή του και κομμάτι της υπεροχής της ταινίας που μοιάζει επίκαιρη όσο ποτέ είναι ότι ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ δεν είχε καμία διάθεση να κάνει πίσω στο τραγικό τέλος μιας πανηλίθιας ανθρωπότητας που είναι δεμένη σε άρματα τρελών.

Πολλές ταυτότητες, πολλά παιδιά

Στην ταινία ο Πίτερ Σέλερς ξεδιπλώνει το ταλέντο του υποδυόμενος τρεις ρόλους -μια ακόμη αναλογία με την ταυτόιτητα του Έλον Μασκ που είναι σύμβουλος, επιχειρηματίας, οραματιστής.

Ο Σέλερς παίζει τον επιφανειακά λογικό, ψύχραιμο και μάλλον αφελή πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον βρετανό ταγματάρχη Μαντρέικ που υπηρετεί σε μια αμερικανική βάση πυρηνικών βομβαρδιστικών και τον Dr Strangelove, τον ναζί επιστημονικό σύμβουλο του πρόεδρου των ΗΠΑ.

Σε μελέτες και ακαδημαϊκά κινηματογραφικά δοκίμια ο Dr Strangelove έχει χαρακτηριστεί ως ένας χαρακτήρας αμάλγαμα του Χένρι Κίσινγκερ, του Χέρμαν Καν και του πυρηνικού επιστήμονα Έντουαρντ Τέλερ.

Άλλη κοινή θεματική που μοιράζεται ο Μασκ με τον Dr; Η ευγονική. Ο χαρακτήρας του Σέλερς δίνει συμβουλές στον πρόεδρο για το πώς θα ανθήσει η νέα γενιά στα πυρηνικά καταφύγια. Η αναλογία πρέπει να είναι ένας άνδρας για δέκα γυναίκες και έτσι τα παιδιά θα είναι εξασφαλισμένα πολλά. Ο Μασκ έχει 12 παιδιά από τρεις γυναίκες.

Οι μηχανές δεν είναι φίλοι μας

Ένα ακόμη σημείο όπου το αριστούργημα του Στάνλεϊ Κιούμπριμ συναντά σαρδόνια το σήμερα είναι οι μηχανές και οι αυτοματισμοί που στρέφονται ενάντια στον άνθρωπο, όπως επανέλαβε ο Κιούμπρικ στο 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος -ένα ακόμη αριστούργημα του.

Ως άλλοι Hall 9000, οι δύο υπερδυνάμεις έχουν ενσωματώσει αυτοματισμούς αυτονόμησης στα πυρηνικά οπλοστάσια τους στο SOS Kαλεί Πεντάγωνο και το τέλος είναι εξασφαλισμένα δυστοπικό.

Στο ερώτημα αν ο Έλον Μασκ είναι ο Dr Strangelove των καιρών μας ή έχει εμπνευστεί από αυτόν, ο Κιούμπρικ δεν δύναται να απαντήσει. Όμως ο βρετανός ό,τι ήθελε να πει, το είπε και αυτό είναι: η ύβρις σκοτώνει.