Απαγορεύονται οι γυμνόστηθες θεότητες: Σχολική περιφέρεια του Τέξας απαγόρευσε την σημαία της Βιρτζίνια

Σχολική περιφέρεια του Τέξας απαγόρευσε τη διδασκαλία διδακτικής ενότητας που αφορά την πολιτεία της Βιρτζίνια, λόγω της αναπαράστασης της ρωμαϊκής θεότητας Virtus στη σημαία της, σύμφωνα με το Art News.

Όπως πρώτο ανέφερε το Axios, η Lamar Consolidated Independent School District, που βρίσκεται λίγο έξω από το Χιούστον, αφαίρεσε ένα τμήμα για την Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια από το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού το περασμένο φθινόπωρο. Ο λόγος; Η σημαία της πολιτείας απεικονίζει τη ρωμαϊκή θεότητα Virtus, ο οποίος εμφανίζεται με το ένα στήθος εκτεθειμένο – μια παραβίαση των πρόσφατα υιοθετημένων κανόνων της περιφέρειας που απαγορεύουν «οπτικές απεικονίσεις ή απεικονίσεις μετωπικής γύμνιας» στο υλικό της σχολικής βιβλιοθήκης.

Η εικόνα εμφανίστηκε σε ένα ψηφιακό μάθημα από το PebbleGo Next, μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από την περιφέρεια για τις τάξεις τρία έως πέντε. Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Texas Freedom to Read Project μέσω αιτήματος του Freedom of Information Act, αξιωματούχοι της περιφέρειας επιβεβαίωσαν την απόφαση να αποκλείσουν την πρόσβαση στην ενότητα Βιρτζίνια με βάση την εικόνα της σημαίας.

Το μάθημα, το οποίο εξακολουθεί να προβάλλεται σε άλλες περιφέρειες, περιλαμβάνει τόσο τη σημαία όσο και τη σφραγίδα της πολιτείας της Βιρτζίνια, οι οποίες δείχνουν τον Virtus να στέκεται πάνω από έναν πεσμένο τύραννο. Το σύνθημα – «Sic semper tyrannis» ή «Έτσι πάντα στους τυράννους»- παραμένει αμετάβλητο, ακόμη και αν ο θεός έχει πλέον εξοριστεί ψηφιακά από τις τάξεις του Τέξας.

Ο θεός Virtus

Στην αρχαία ρωμαϊκή θρησκεία, ο Virtus ήταν η θεότητα της ανδρείας και της στρατιωτικής δύναμης, η προσωποποίηση της ρωμαϊκής αρετής virtus. Η αντίστοιχη ελληνική θεότητα ήταν η Αρετή. Η θεότητα συχνά συνδεόταν με τον ρωμαϊκό θεό Honos (προσωποποίηση της τιμής) και συχνά τιμούσαν μαζί του, όπως στον ναό του Virtus και του Honos στην Porta Capena της Ρώμης. Ήταν μετά την κατάκτηση των Συρακουσών το 205 που προστέθηκε το τμήμα Virtus του ναού, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος έπρεπε να εισέλθει στο ναό του Virtus πριν από τον Honos, συμβολίζοντας ότι η τιμή δεν μπορεί να αποκτηθεί χωρίς στρατιωτική επιτυχία.

Η θεότητα απεικονιζόταν με ποικίλους τρόπους, για παράδειγμα, στα νομίσματα του Tetricus, μπορούσε να εμφανίζεται ως γέρος ή νέος, με ακόντιο, κράνος μάχης ή μόνο ντυμένος με κάπα.

*Πηγή: Art News