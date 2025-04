Ένα νέο graphic novel με θέμα την ταινία «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Η ταινία «Megalopolis», το κινηματογραφικό έργο του Φράνσις Φορντ Κόπολα για το οποίο ο σκηνοθέτης σπατάλησε τέσσερις δεκαετίες εργασίας και 120 εκατομμύρια δολάρια, δεν είχε ούτε εισπρακτική ούτε κριτική επιτυχία.

Το έπος επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πώληση των αμπελώνων του Κόπολα, εισέπραξε περίπου 14 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ οι αρνητικές κρητικές και οι φήμες για ανάρμοστη συμπεριφορά του σκηνοθέτη στα γυρίσματα έριξαν παραπάνω λάδι στη φωτιά.

Μια καμπάνια μάρκετινγκ προσπάθησε να αξιοποιήσει προς όφελος της ταινίας τις κακές κριτικές, επισημαίνοντας ότι προηγούμενα έργα του Κόπολα που σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα – όπως το «Αποκάλυψη τώρα» και ο «Νονός» – είχαν απορριφθεί από τους κριτικούς την εποχή που κυκλοφόρησαν.

Ωστόσο, παρά τις τίμιες προσπάθειες της ομάδας μάρκετινγκ, η ταινία κατάφερε να κερδίσει μονάχα την προσοχή των Χρυσών Βατόμουρων, μια απονομή για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, όπου και και κέρδισε το βραβείο χειρότερου σκηνοθέτη και χειρότερου πρωταγωνιστή (για τον Τζον Βόιτ).

Ένα νέο graphic novel

Και ερχόμαστε στο σήμερα: ένα χρόνο αργότερα από την κυκλοφορία του «Megalopolis» ανακοινώθηκε μια νέα προσπάθεια να διασφαλιστεί η κληρονομιά της ταινίας του σκηνοθέτη: ένα νέο graphic novel δια χειρός Κρις Ράιαλ, με τίτλο «Megalopolis of Francis Ford Coppola: An Original Graphic Novel».

Σύμφωνα με τον Guardian, σε δήλωσή του την Πέμπτη 24 Απριλίου, ο Κόπολα εξήγησε ότι το βιβλίο δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά της ταινίας του. «Με χαρά έδωσα την ιδέα ενός graphic novel στα έμπειρα χέρια του Κρις Ράιαλ σκεπτόμενος ότι, αν και αντλεί έμπνευση από την ταινία μου ‘Megalopolis’, δεν χρειαζόταν απαραίτητα να περιοριστεί σε αυτήν», είπε.

«Ήλπιζα ότι το graphic novel θα ακολουθούσε τη δική του πορεία, με τους δικούς του καλλιτέχνες και συγγραφέα, ώστε να είναι αδελφάκι της ταινίας και όχι απλώς μια ηχώ. Αυτό πιστεύω ότι ο Κρις, ο Τζέικομπ Φίλιπς και η ομάδα της Abrams ComicArts το κατάφεραν. Επιβεβαιώνει την πεποίθηση μου ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι περιορισμένη, αλλά μια παράλληλη έκφραση και μέρος της γενναιοδωρίας που μπορούμε να διαθέσουμε στους υποστηρικτές, το κοινό και τους αναγνώστες μας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Guardian