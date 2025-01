Απ’ τους «Ρωμαίους» μέχρι τον Μασκ – Η ιστορία του ναζιστικού χαιρετισμού

Η οπτική γλώσσα αποτελεί σημαντικό μέρος της δύναμης του φασισμού – οι παρελάσεις, οι ταινίες, οι χαιρετισμοί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και «πρώτος φίλος» Έλον Μασκ ξεσήκωσε ένα κύμα οργής στο διαδίκτυο και στις ειδήσεις αφού έκανε έναν περίεργο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Capitol One Arena τη Δευτέρα για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει ο Independent.

Αφού ενθουσιάστηκε υπερβολικά με την προοπτική της προσεδάφισης ενός ανθρώπου στον Άρη και της τοποθέτησης μιας αμερικανικής σημαίας, ο ιδιοκτήτης του X χτύπησε το στήθος του και τέντωσε το δεξί του χέρι, κίνηση που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό.

