Φυγή προς τα εμπρός για το ΠΑΣΟΚ με νέες προγραμματικές πρωτοβουλίες

Φυγή προς τα εμπρός δημιουργώντας και ανοίγοντας νέες προγραμματικές σελίδες επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, βάζοντας για τουλάχιστον δέκα μέρες ακόμη πάγο στην εσωστρέφεια που προκλήθηκε από την παραπομπή στην ΕΔΕΚΑΠ της Κατερίνας Μπατζελή. Αρχή γενομένης ήταν η χθεσινή παρουσίαση της στεγαστικής πρότασης, σε μια εκδήλωση με καινοτόμο, για τα δεδομένα της Χαριλάου Τρικούπη, επικοινωνιακή τακτική.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομίλησε με τον σεναριογράφο και ψηφιακό δημιουργό Παναγιώτη Μαρκεζίνη για τη στεγαστική πολιτική στον πολυχώρο Art Factory στον Ταύρο. Σε μια, όπως τη χαρακτήριζαν στελέχη της Χαρ. Τρικούπη, out of the box συζήτηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «δεν είναι μπίζνα η στέγαση. Δεν μπορεί να μεγαλώσει μια γενιά ανθρώπων χωρίς να νιώθει αξιοπρέπεια».

«Θα μπούμε στο Μαξίμου να κυβερνήσουμε, όχι να κατακτήσουμε το κράτος»

Στόχευσε στα προβλήματα της Gen Z, άλλωστε και το όνομα της εκδήλωσης ήταν GenRent, ενώ αναφέρθηκε στους έξι πυλώνες της στεγαστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Παράλληλα, δέχθηκε ερώτηση για την αξιοκρατία, με τον κ. Μαρκεζίνη να διερωτάται αν στις νέες υπηρεσίες στη Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων βολευτούν «συγγενείς και φίλοι».

Ο κ. Ανδρουλάκης απήντησε πως «κανονική χώρα θα γίνουμε, όταν μια κυβέρνηση μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να κυβερνήσει και όχι για να κατακτήσει το κράτος. Και δεσμεύομαι, αν μας δώσει ο λαός αυτή τη δυνατότητα, εμείς θα κυβερνήσουμε με αξιοκρατία και διαφάνεια και δεν θα κατακτήσουμε το κράτος για να κάνουμε ρουσφέτια και με αυτόν τον τρόπο να διαιωνίζουμε την εξουσία μας όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης». Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει και ιδεολογικό – ταυτοτικό τόνο στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζοντας ότι «εμείς ως σοσιαλιστές έχουμε ως προτεραιότητα να αποκλιμακωθεί το κόστος στις ανελαστικές δαπάνες».

Από την πλευρά του, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ξεκίνησε την παρουσίαση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (δείτε εδώ αναλυτικά) με τους στίχους του γνωστού ράπερ ΛΕΞ: «το μόνο χρέος μας είναι η αλήθεια μέσα από τα χρεωμένα μας σπίτια. Είμαστε όλοι καταδικασμένοι αν η ασχήμια μας γίνει συνήθεια».

Συνέχισε τονίζοντας πως «για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος που λειτουργούμε είναι τελείως διαφορετικός. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι η άσκηση πολιτικής με άξονα το μπόι των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό το μπόι που είναι ψηλό θέλουμε να μετρήσουμε».

Στην εκδήλωση βρέθηκε κόσμος από τη νέα γένια, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις από το κοινό στον κ. Ανδρουλάκη. Ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Σε αυτήν της πρωτεύουσας της Κ. Μακεδονίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναμένεται να πραγματοποιήσει συζήτηση με τη Youtuber Zoe Pre.

Συνεχίζει με επαναφορά της πρότασης για το δημόσιο χρέος και πρόταση για το φορολογικό

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως τονίζουν στελέχη της Χαρ. Τρικούπη, «θα επιμείνει προγραμματικά σε μια μαχητική αντιπολίτευση, ανοίγοντας σελίδες του προγράμματος του, που δίνουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας».

Κορυφαίο στέλεχος της Χαρ. Τρικούπη σχολίαζε στο in πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ απαντά ηχηρά σε όσους λένε ότι δεν έχει κυβερνητική πρόταση με την εκπόνηση θέσεων και προτάσεων προς την κοινωνία, όπως αντίστοιχα έπραξε και χθες.

Το ερχόμενο διάστημα θα επαναφέρει την πρόταση που είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι αρμόδιοι τομεάρχες της Χαρ. Τρικούπη επεξεργάζονται μια συνολική φορολογική πολιτική – πρόταση. Ακόμη, υπό επεξεργασία βρίσκεται και συνολική πρόταση για τα εργασιακά.

Τέλος, σήμερα στις 18:00 στο ξενοδοχείο Caravel, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, υπό την αιγίδα του PES, για την περιβαλλοντική πολιτική εν μέσω κλιματικής κρίσης.

Θα συμμετάσχουν ο ευρωβουλευτής Σ. Αρναούτογλου, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μ. Χριστοδουλάκης, όπως και, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, Αντόνιο Ντεκάρο.