Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζουν σημαντικές κυρώσεις κατά της Χ της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, για παραβίαση ενός νόμου-ορόσημο για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Το παραπάνω δήλωσαν τέσσερις άνθρωποι γνώστες των σχεδίων των Ευρωπαίων, μια κίνηση που είναι πιθανό να εντείνει τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στοχοποιεί έναν από τους στενότερους συμβούλους του προέδρου Τραμπ.

Ο νόμος που φέρεται να έχει παραβιάσει η πλατφόρμα Χ είναι για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Οι κυρώσεις πρόκειται να περιλαμβάνουν πρόστιμο και απαιτήσεις για αλλαγές προϊόντων, δήλωσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν συζητώντας μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τους New York Times.

Αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν αυτό το καλοκαίρι και θα είναι οι πρώτες που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ενός νέου νόμου της Ε.Ε. που έχει ως στόχο να αναγκάσει τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να αστυνομεύουν τις υπηρεσίες τους.

Οι ευρωπαϊκές αρχές σταθμίζουν πόσο μεγάλο πρόστιμο θα εκδώσουν το Χ, καθώς εξετάζουν τους κινδύνους να ανταγωνιστούν περαιτέρω τον Τραμπ εν μέσω ευρύτερων διατλαντικών διαφορών για το εμπόριο, τους δασμούς και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πρόστιμο θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δήλωσε ένα άτομο, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν να παραδειγματίσουν την X για να αποτρέψουν άλλες εταιρείες από το να παραβιάσουν τον νόμο, τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Αξιωματούχοι της Ε.Ε. δήλωσαν ότι η έρευνά τους για την X προχωρά ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες μεγάλες εισφορές αυτή την εβδομάδα.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 και οι ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν πέρυσι προκαταρκτική απόφαση ότι η X είχε παραβιάσει τον νόμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η X θα μπορούσαν ακόμη να καταλήξουν σε διακανονισμό, εάν η εταιρεία συμφωνήσει σε αλλαγές που ικανοποιούν τις ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η X αντιμετωπίζει επίσης μια δεύτερη έρευνα της Ε.Ε. η οποία είναι ευρύτερη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κυρώσεις.

Σε αυτή την έρευνα, είπαν δύο άτομα, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. χτίζουν μια υπόθεση ότι η χαλαρή προσέγγιση της X στην αστυνόμευση του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες την έχει καταστήσει κέντρο παράνομης ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης και άλλου υλικού που θεωρείται ότι υπονομεύει τη δημοκρατία σε όλο το μπλοκ των 27 χωρών.

«Πάντα εφαρμόζαμε και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους μας δίκαια και χωρίς διακρίσεις απέναντι σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε., σε πλήρη συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανόνες», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού κλάδου του μπλοκ, αρνούμενος να σχολιάσει συγκεκριμένα την X.

Η X αρνήθηκε να σχολιάσει. Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, η εταιρεία ανήρτησε ότι οι ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας εναντίον της θα αποτελούσαν «μια άνευ προηγουμένου πράξη πολιτικής λογοκρισίας και επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Η X δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί την επιχείρησή της και να «προστατεύσει την ελευθερία του λόγου στην Ευρώπη».

If the reports that the European Commission is considering enforcement actions against X are accurate, it represents an unprecedented act of political censorship and an attack on free speech. X has gone above and beyond to comply with the EU’s Digital Services Act, and we will…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 4, 2025