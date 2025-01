Μόνος στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας ο Έλον Μασκ με συνταγή Μιλέι - Παραίτηση Ραμασουάμι

Ο επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας Βίβεκ Ραμασουάμι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα υπηρετήσει στην επιτροπή του προέδρου Τραμπ για το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE), αφήνοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ να ηγηθεί μόνος του της συμβουλευτικής ομάδας, όπως αναφέρει το The Hill.

«Ήταν τιμή μου να βοηθήσω στην υποστήριξη της δημιουργίας του DOGE», έγραψε ο Ραμασουάμι τη Δευτέρα στην κοινωνική πλατφόρμα X. »Είμαι βέβαιος ότι ο Έλον και η ομάδα του θα πετύχουν τον εξορθολογισμό της κυβέρνησης. Θα έχω περισσότερα να πω πολύ σύντομα για τα μελλοντικά μου σχέδια στο Οχάιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι μέσα για να βοηθήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ να (κάνει) την Αμερική ξανά μεγάλη!»

Τα σχόλια του Ραμασουάμι ήταν μέρος μιας αναδημοσίευσης μιας δήλωσης της εκπροσώπου του DOGE, Άννα Κέλι, η οποία δήλωσε στα καταστήματα ότι «έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη βοήθειά μας για τη δημιουργία του DOGE». Το αρκτικόλεξο DOGE, είναι… συμπτωματικά το ίδιο με το κρυπτονόμισμα του Μασκ.

«Σκοπεύει να θέσει σύντομα υποψηφιότητα για εκλεγμένο αξίωμα, γεγονός που απαιτεί να παραμείνει εκτός του DOGE, με βάση τη δομή που ανακοινώσαμε σήμερα. Τον ευχαριστούμε απεριόριστα για τη συμβολή του τους τελευταίους 2 μήνες και αναμένουμε να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη», πρόσθεσε η Κέλι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Τέλος η συνδιοίκηση, απόλυτος κυρίαρχος ο Μασκ

Ο Τραμπ επέλεξε τον Μασκ και τον Ραμασουάμι για να συνδιοικήσουν το DOGE λίγο μετά την εκλογική νίκη του πέρυσι, υποσχόμενος να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες και να περικόψει ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας που η μη κυβερνητική ομάδα εργασίας θεωρεί περιττές.

Το The Hill ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ραμασουάμι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Οχάιο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στην επιτροπή περικοπής δαπανών.

Ο Μασκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να «δουλέψει σκληρά» όσον αφορά το DOGE, αν και ο ρόλος του έχει εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων λόγω των συμβάσεων της Tesla και της SpaceX με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Μασκ και ο Ραμασουάμι ταξίδεψαν για πρώτη φορά στο Καπιτώλιο τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν τους στόχους του DOGE με τους νομοθέτες.

Το γεγονός πως είναι «Τμήμα» και όχι «Υπουργείο» διασώζει τον Έλον Μασκ από ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων (σ.σ. Conflict of Interest) και το ασυμβίβαστο από το να παίρνει κυβερνητικά έργα. Σε μεγάλο βαθμό η περιουσία του Έλον Μασκ οφείλεται σε κρατικές συμφωνίες.

Ο Μασκ έχει ως πρότυπο των περικοπών σε υγεία, παιδεία και θέσεις εργασίας τον Μιλέι!

Η φτώχεια στην Αργεντινή ανέρχεται στο 50% και η ακραία φτώχεια έχει αυξηθεί σε πάνω από 13% σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Ενώ η ανεργία παραμένει κάτω από το 10%, πάνω από το 35% των μισθωτών εργαζομένων είναι φτωχοί, που σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών τους μόλις και μετά βίας καλύπτει τις πιο βασικές τους ανάγκες.

Η οικονομική διοίκηση της Αργεντινής από τον Μίλεϊ έχει λάβει επαίνους από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν να επιβάλουν παρόμοιες αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Μιλέι έχει μοιραστεί μαζί τους πολλές φορές τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο διαμόρφωσε το υπουργείο απορρύθμισης και κρατικού μετασχηματισμού, το οποίο μοιάζει με τη συμβουλευτική επιτροπή του Μασκ για τον Τραμπ, το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας ή DOGE.

Από τις πρώτες κινήσεις του Μιλέι ήταν να καταργήσει περισσότερες από 300 κανονιστικές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολύνει τα μονοπώλια, τα καρτέλ και τις ιδιωτικοποιήσεις. Mια χώρα κερδοφόρα μόνο για λίγους.

Μειώσεις μισθών σε υγεία και παιδεία στην Αργεντινή

Ο Αλεχάντρο Λίπκοβιτς, ο οποίος εργάζεται στη διοίκηση του νοσοκομείου Garrahan, του μεγαλύτερου νοσοκομείου για παιδιά στη χώρα, δήλωσε ότι οι σχεδόν 5.000 εργαζόμενοι εκεί είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται κατά σχεδόν 40% σε αξία από πέρυσι.

Τώρα, οι περισσότεροι από αυτούς βγάζουν λιγότερα από 1.000 δολάρια το μήνα, δουλεύοντας μεγάλες βάρδιες που είναι σωματικά και συναισθηματικά εξαντλητικές, μερικές φορές στην παρηγορητική ή ογκολογική φροντίδα παιδιών.

Ο Νικολάς Αλέχο Λαβανίνο, μέλος του Iberoamerican Center of Research in Science, Tech and Innovation, το οποίο ερευνά τις δημόσιες πολιτικές σε αυτούς τους τομείς, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός των δημόσιων πανεπιστημίων μειώθηκε πάνω από 30% σε σχέση με πέρυσι. «Πρόκειται για πάνω από 31% μείωση των μισθών», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα πιο βασικά εργασιακά τους καθήκοντα».