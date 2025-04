O Drake κατέρριψε ρεκόρ των Beatles στο Billboard 200

Ο Drake ξεπέρασε για ακόμη μια φορά τους Beatles, σε ένα ακόμη θρυλικό κατόρθωμα, εδραιώνοντας τη θέση του στη μουσική βιομηχανία.

Drake: Ακλόνητος στην κορυφή

Ο Καναδός ράπερ έγινε ο καλλιτέχνης με τη μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στο Billboard 200, έχει πλέον περάσει τις 3.348 εβδομάδες στο chart συνολικά.

Με το νέο ρεκόρ επιτυχίας, ο Drake ξεπερνά το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα. Μεταξύ των μεγαλύτερων θριάμβων του, το άλμπουμ του «Take Care» ήταν για 578 εβδομάδες στο Billboard 200. Το Nothing Was the Same έρχεται δεύτερο με 505 εβδομάδες και ακολουθούν το Views με 411 εβδομάδες, το More Life με 350 εβδομάδες και το Scorpion με 300 εβδομάδες παραμονής στο chart.

Beatles: Το ρεκόρ των 3.311 εβδομάδων

Οι Beatles είχαν το ρεκόρ με 3.311 εβδομάδες, το οποίο κατέρριψε η Τέιλορ Σουίφτ με 3.313 εβδομάδες. Ο Eminem περιλαμβάνεται επίσης στην πρώτη δεκάδα, με 2.423 εβδομάδες.

To 2022 ο Καναδός ράπερ κατέκτησε ένα άλλο ρεκόρ που είχαν οι Beatles, εκείνο των περισσότερων επιτυχιών στα κορυφαία πέντε του chart Hot 100.

Ο 39χρονος Ώμπρεϊ Ντρέικ Γκρέιαμ, όπως είναι το όνομα του είναι Καναδός ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός. Καλλιτέχνης με επιρροή στη λαϊκή μουσική, συνδυάζει την R&B και χιπ χοπ.

Κέρδισε την αναγνώριση πρωταγωνιστώντας ως Τζίμι Μπρουκς στην εφηβική δραματική σειρά του CTV Degrassi: The Next Generation (2001–2008), ο Drake ξεκίνησε την μουσική του σταδιοδρομία το 2006 με την κυκλοφορία του πρώτου του μίξτεϊπ, Room for Improvement (2006).

Συνέχισε με τα μιξτέιπ Comeback Season (2007) και So Far Gone (2009) πριν υπογράψει με την Young Money Entertainment.

Καλλιτέχνης και επιχειρηματίας

Ο Drake ασχολείται με την μουσική και ως παραγωγός με το ψευδώνυμο Champagne Papi.

Επίσης έχει και δική του σειρά ρούχων, δικό του ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Beats Radio 1, συνεργασίες με την Apple Music και χορηγία από την εταιρία ρουχισμού Jordan.

Είναι πρεσβευτής και υποστηρικτής των Τορόντο Ράπτορς.