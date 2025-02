Ο Drake αφήνει στην άκρη το beef του με τον Kendrick Lamar ή και όχι

Ο Drake κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τον Partynextdoor που φέρει τον τίτλο «$ome $exy $ongs 4 U» και αναφέρεται στο «rap beef» του με τον Kendrick Lamar στο κομμάτι «Gimme a Hug».

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία του Drake μετά το φλογερό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, όπου ο Lamar ερμήνευσε το diss κομμάτι «Not Like Us», με στίχους που τον κατηγορούσαν για παιδοφιλία και εκμετάλλευση της μαύρης κουλτούρας μπροστά σε 127 εκατομμύρια θεατές.

Και είναι ακόμα ζωντανός

Ο Drake ξεκινά το κομμάτι με το «Drake elimination, fake intimidation», το οποίο κάποιοι ερμήνευσαν ως απάντηση στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος, σε ένα podcast πέρυσι μίλησε για την επιθυμία του να δει την πτώση του Drake από την κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Στη συνέχεια ραπάρει: «You Neo in the matrix, these n– just Nemo in the ocean,» συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον χαρακτήρα στο «The Matrix» που αποφεύγει τις σφαίρες σε αργή κίνηση για να νικήσει τον θάνατο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ράπερ εμφανίστηκε σε μια συναυλία στην Αυστραλία φορώντας ένα φούτερ που ήταν γεμάτο ψεύτικες τρύπες από σφαίρες, σηματοδοτώντας ότι είναι ακόμα ζωντανός παρά τις σφαίρες που δέχτηκε.

«Small fish, making kids feel emotion / Using you for promotion», συνεχίζει ο Drake, υπονοώντας ότι ράπερ όπως ο Lamar εκμεταλλεύονται το όνομά του για τη δική τους επιτυχία.

Λίγες ρίμες αργότερα, ο Drake ραπάρει: «Funny how it’s only bitch n– that are waiting on the boy’s obituary / Cause if I die, it’s these n– that become the sole beneficiary / And what the fuck are they gon’ do with it?».

Χωρίς να κατονομάζει τον Lamar, υποθέτει ότι ο νέος βασιλιάς του χιπ-χοπ θα έχει κορίτσια «στη σκηνή που θα κάνουν twerkin’ με ένα λεξικό» και εκτοξεύει τα δηλητηριώδη βέλη του προς το στυλ που ραπάρει του Lamar.

Παρελθόν το beef;

Και, πάνω που νομίζαμε ότι το beef καλά κρατεί, o Drake έκανε μια κίνηση μπλοφαδόρου.

«Fuck a rap beef, I’m tryna get the party lit», ραπάρει ο Drake προς το τέλος του κομματιού.

Το «Gimme a Hug» φαίνεται να σηματοδοτεί την επιθυμία του ράπερ να τελειώσει το rap beef του με τον Lamar, το οποίο έφτασε στο ζενίθ του με το ημίχρονο του Super Bowl την περασμένη εβδομάδα.

Παρόλο που ο ράπερ από τον Καναδά θέλει να ξεχάσει τον πόλεμό με τον Lamar, το θερμό επεισόδιο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τον Νοέμβριο, ο Drake κίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον της δισκογραφικής εταιρείας Universal Music Group για δυσφήμιση κατά την προώθηση του «Not Like Us» του Lamar, λέγοντας ότι η «ψευδής κατηγορία που ακούγεται στο κομμάτι για εκείνον, (ότι ο Drake είναι παιδόφιλος) έθεσε τον ίδιο και την οικογένειά του σε κίνδυνο».

Από την πλευρά του ο Kendrick Lamar, φάνηκε να έδωσε ένα τέλος σε αυτό το beef με την περφόρμανς του στο Super Bowl. Αφού είπε την viral πλέον φράση «θέλω να ερμηνεύσω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρετε ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις» αναφερόμενος στο «Not Like Us» και κάλεσε την Σερένα Γούλιαμς (πρώην σύντροφος του Drake) στην σκηνή, είδαμε να εμφανίζεται ένα «The End».

Όπως όλα δείχνουν, αυτό το beef, που είχε νικητές και ηττημένους, πλέον ανήκει στο παρελθόν.

