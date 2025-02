«Το κομμάτι που αγαπούν να μηνύουν»: Ο Κέντρικ Λαμάρ απέφυγε τη λέξη «παιδόφιλος» για τον Drake στο κομμάτι Not Like Us

Χωρίς καμία υπερβολή ήταν το σόου που περίμενε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης. Φυσικά μιλάμε για την εμφάνιση του Κέντρικ Λαμάρ στο ημίχρονο του Super Bowl της Νέας Ορλεάνης.

Πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν τα μηνύματα -από τη Γάζα μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ- που θα ήθελε να περάσει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ. Ωστόσο μην ξεχνάμε ότι το NFL, και ιδιαίτερα το Super Bowl, είναι ένα σόου δισεκατομμυρίων.

Έτσι, εκτός από τη παρέμβαση με τη σημαία της Παλαιστίνης, ο Κέντρικ Λαμάρ προσέφερε στους 65.719 θεατές που βρέθηκαν στο Caesars Superdome και στα εκατομμύρια που παρακολουθούσαν από τις μικρές οθόνες, ένα εντυπωσιακό θέαμα, που ξεσήκωσε τους πάντες – και έδειξε γιατί αυτή τη στιγμή θεωρείται ο top καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Kendrick Lamar’s Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

Και επειδή μέχρι και ο Κέντρικ Λαμάρ γνωρίζει ότι το Super Bowl είναι μια καλοκουρδισμένη επιχείρηση, απέφυγε να πει τη λέξη παιδόφιλος όταν ερμήνευσε το Not Like Us.

«Θέλω να πω το αγαπημένο τους κομμάτι, αλλά ξέρετε κάποια λατρεύουν να το μηνύουν» άρχισε να λέει ο 36χρονος ράπερ, «καρφώνοντας» τον Drake που έχει βάλει ολόκληρη νομική ομάδα να κυνηγάει τον Κέντρικ Λαμάρ και την ομάδα του για το βραβευμένο με Grammy τραγούδι.

Ωστόσο, τα καρφιά του κομματιού κατά του Drake δεν εξαφανίστηκαν, με τον Λαμάρ να αφήνει υπονοούμενα για τη σχέση του αντίπαλου μουσικού με ανήλικα κορίτσια.

Κατά τα άλλα από τη σκηνή πέρασαν Σάμιουελ Τζάκσον ντυμένος ως «θείος Σαμ», η SZA, ο DJ Mustard και όλες οι επιτυχίες του Λαμάρ – από το Humble μέχρι το All the Stars.