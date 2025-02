Ξεσήκωσε τη Νέα Ορλεάνη ο Κendrick Lamar στο ημίχρονο του Super Bowl (vid)

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ Kendrick Lamar ανέβασε την ένταση στο ημίχρονο του Super Bowl, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το diss track Not Like Us εναντίον του Drake, καθώς και τα squabble up, HUMBLE., luther και άλλα κομμάτια. Ο μεγάλος αγώνας της χρονιάς έφερε αντιμέτωπους τους Kansas City Chiefs με τους Philadelphia Eagles, με τους δεύτερους να κατακτούν τελικά το τρόπαιο.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια εισαγωγή από τον ηθοποιό Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο οποίος, ντυμένος με στολή εμπνευσμένη από τον Uncle Sam («Θείο Σαμ»), απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαι ο Θείος Σαμ και αυτό είναι το μεγάλο αμερικανικό παιχνίδι».

Η σκηνή του Lamar ήταν σχεδιασμένη σαν μια γιγαντιαία επιτραπέζια πίστα, με φώτα στην εξέδρα να σχηματίζουν αρχικά τη φράση Start Here και να καταλήγουν στο Game Over στο τέλος της παράστασης.

Ο ράπερ από το Κόμπτον παρουσίασε ένα 13λεπτο mashup των μεγαλύτερων επιτυχιών του, ξεκινώντας από το GNX, πριν περάσει στο squabble up. Φορώντας τζιν, ένα μπλε varsity jacket με το όνομα «Gloria», μαύρο καπέλο και εντυπωσιακές αλυσίδες από διαμάντια, εμφανίστηκε πάνω σε ένα μαύρο αυτοκίνητο, δίνοντας μια δυναμική έναρξη στο σόου.

Το σκηνικό πλαισιώθηκε από χορευτές ντυμένους στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, οι οποίοι σε κάποιο σημείο σχημάτισαν ακόμα και τη μορφή της στη σκηνή.

Η πολυαναμενόμενη ερμηνεία του Not Like Us

Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία αν ο Lamar θα ερμήνευε το πολυσυζητημένο Not Like Us, το οποίο έχει πυροδοτήσει την κόντρα του με τον Drake. Ο ίδιος το άφησε να πλανάται για λίγο στον αέρα, λέγοντας: «Θέλω να παίξω το αγαπημένο τους κομμάτι, αλλά ξέρετε… λατρεύουν να κάνουν μηνύσεις», αναφερόμενος στη μήνυση του Drake για δυσφήμιση.