O Κέντρικ Λαμάρ έφερε τα πάνω κάτω με το halftime show του στο Super Bowl LVII το βράδυ της Κυριακής -έχοντας στην παρέα του χορευτές που σχημάτισαν με τα σώματα τους την σημαία της Αμερικής, τον ηθοποιό Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ο οποίος εμφανίστηκε ως «Θείος Σαμ», την κορυφαία αθλήτρια από το Κόμπτον Σερένα Γουίλιαμς και φυσικά, την ντυμένη στα κόκκινα, SZA.

Το act του ράπερ αποτέλεσε ένα κρεσέντο συμβολισμών, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εκπλαγήκαμε: o Λαμάρ μας έχει δείξει από καιρό ότι πίσω από κάθε στίχο που γράφει και κάθε εικόνα που παρουσιάζει, μπορεί να κρύβεται μια έκπληξη.

Aρκεί να θυμηθούμε το βίντεο κλιπ που συνόδευσε το diss προς τον Drake «Not Like Us»: το χτύπημα της πόρτας την αρχή του βίντεο ονομάζεται «Shave and a Haircut Two Bits» και προέρχεται από το τραγούδι «At A Darktown Cakewalk» του Charles Hale – το Darktown, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει περιοχές με κυρίως μαύρα άτομα, ήταν μια πραγματική πόλη στην Ατλάντα και το Cakewalk ήταν ένας χορός των σκλάβων με τον οποίον λοιδορούσαν τους λευκούς, τα κοντείνερ που πιθανότατα συμβολίζουν εμπορία ανθρώπων, και τέλος, τα 17 pushups όσα και τα Grammy του μέχρι εκείνη την στιγμή.

Fast forward, η παρουσία του στο Super Bowl, σε ένα χώρο γεμάτο τεστοστερόνη κυρίως λευκών Αμερικανών ανδρών που λατρεύουν το ποδόσφαιρο, δεν υστερούσε κρυφών (και εδώ που τα λέμε ολοφάνερων μηνυμάτων).

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Από τα outfit μέχρι το «γκέτο»

Μαζί με τα εναρκτήρια χτυπήματα στο «HUMBLE» οι χορευτές οι οποιοί είχαν κόκκινα, λευκά και μπλε outfit, παρατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε τα σώματα τους να σχηματίσουν την σημαία της Αμερικής.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί αναφορά στα χρώματα των Bloods και Crips (στην γειτονιά των οποίων μεγάλωσε ο ράπερ), μέλη των οποίων ο Κέντρικ Λαμάρ έφερε στη σκηνή κατά την διάρκεια της συναυλίας του «Pop Out».

Μαζί με μια σειρά από εκπροσώπους της West Coast, όπως οι Dr. Dre, ScHoolboy Q και Roddy Ricch, στο τέλος της καλοκαιρινής συναυλίας του, ο Λαμάρ καλωσόρισε μέλη και από τις δύο πλευρές των συμμοριών του Λος Άντζελες για να φέρει την ενότητα.

Ορισμένοι ωστόσο, υπέθεσαν ότι ο σχηματισμός της σημαίας από μαύρους χορευτές επρόκειτο για μια υπενθύμιση ενάντια στον εκφασισμό της αμερικανικής κοινωνίας: οι ΗΠΑ είναι προϊόν της σκληρής εργασίας των μαύρων.

Από την ενότητα που θέλησε να φέρει ο Κέντρικ Λαμάρ, συνεχίζουμε σε beef ρυθμούς. Το «GAME OVER» που είδαμε στο στάδιο την Κυριακή, πιθανότατα να συμβολίζει το τέλος του beef με τον Drake. Ο Λαμάρ φέτος κέρδισε πέντε Grammy, ανέβασε κατακόρυφα τα streams του σε όλες τις πλατφόρμες κατηγορώντας τον Drake για σωρεία πραγμάτων: από το ότι του αρέσουν τα ανήλικα κορίτσια (η λέξη παιδόφιλος δεν ακούστηκε στο χθεσινό act) μέχρι το ότι υποκρίνεται ότι είναι μαύρος, και τέλος έγινε ο πρώτος ραπ καλλιτέχνης που σηκώνει στους ώμους του τον τίτλο του headliner στην ιστορία του Super Bowl.

Ο Λαμάρ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Μια από τις πιο iconic στιγμές στο Super Bowl 2025, ήταν το σημείο που ο ράπερ συνομιλώντας με τις χορεύτριες της περφόρμανς, λέει ότι θέλει να παίξει το αγαπημένο κομμάτι του κοινού, λίγο πριν αναφέρει: «ξέρετε όμως ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις» – κλείνοντας το μάτι στην μήνυση του Drake κατά της Universal Music Group για δυσφήμιση.

Το μόνο σίγουρο: o Κέντρικ Λαμάρ είναι ο κερδισμένος αυτού του beef με τον Drake. Το απέδειξε άλλωστε και το χαμόγελο του στην κάμερα λίγο πριν αναφωνίσει «Hey Drake».

Στα highlight της βραδιάς (εκτός από την φλογερή εμφάνιση της SZA από την οποία δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο) αδιαμφισβήτητα συμπεριλαμβάνεται ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «Θείος Σαμ».

Ο ηθοποιός υιοθετώντας το στυλ της φιγούρας που ενσαρκώνει τα πατριωτικά και μιλιταριστικά ιδεώδη, αστυνόμευσε την περφόρμανς του Λαμάρ και προχώρησε σε σχόλια τύπου «είσαι πολύ γκέτο», καυτηριάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία (και η Αμερική) βλέπει τους μαύρους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και η εμφάνιση της Σερένα Γουίλιαμς. Η τενίστρια εθεάθη να κάνει crip-walking (για το οποίο είχε δεχθεί αρνητική κριτική στο παρελθόν) κατά τη διάρκεια του «Not Like Us», αλλά η εμφάνισή της θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ευκαιρία να βρεθεί στην σκηνή και να συμμετάσχει στο act του Λαμάρ.

Η Σερένα Γούιλιμας φημολογείται ότι έβγαινε με τον Drake το 2011, και τα χρόνια που ακολούθησαν υπήρχε ένα δημόσιο δράμα μεταξύ τους.

Άλλωστε ο Λαμάρ το λέει ξεκάθαρα στο «Not Like Us».

«Better not speak on Serena».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Dazed