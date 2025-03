«Ο Drake έχασε ένα rap battle»: «Άστοχη» η αγωγή του ράπερ για την Universal

Η Universal Music Group προχώρησε στην απόρριψη της αγωγής δυσφήμισης του Drake, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια άστοχη προσπάθεια» του Καναδού ράπερ να «επουλώσει τις πληγές του» μετά την «χαμένη ραπ μάχη» με τον αντίπαλο Kendrick Lamar.

Στην αίτηση, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η Universal Music Group (UMG), η οποία εκπροσωπεί και τους δύο καλλιτέχνες, ισχυρίζεται ότι ο Drake «έχασε μια ραπ μάχη την οποία προκάλεσε και στην οποία συμμετείχε με τη θέλησή του».

«Αντί να αποδεχτεί την ήττα σαν ο αδιατάραχτος καλλιτέχνης της ραπ που συχνά ισχυρίζεται ότι είναι, μήνυσε την ίδια του τη δισκογραφική εταιρεία σε μια λανθασμένη προσπάθεια να απαλύνει τις πληγές του. Η καταγγελία του ενάγοντος είναι εντελώς αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί με επιφύλαξη».

«Όπως και με τον ισχυρισμό του για δυσφήμιση, ο Drake προσπαθεί να παγώσει μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που ο ίδιος έχει αγκαλιάσει»

Diss στο diss

Το μακροχρόνιο beef μεταξύ του Drake και του Kendrick Lamar κλιμακώθηκε τον Μάρτιο του 2024 με την ταχεία κυκλοφορία των diss tracks και από τους δύο καλλιτέχνες, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία του «Not Like Us» στις 4 Μαΐου, στο οποίο ο Lamar περιέγραφε τον Drake ως «πιστοποιημένο παιδόφιλο». Το κομμάτι αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλές, κατακτώντας την κορυφή του Billboard Global 200 chart και κερδίζοντας το βραβείο Record και Song of the Year στα Grammy του 2025.

Ο Drake κατέθεσε μήνυση τον Ιανουάριο κατηγορώντας την UMG για δυσφήμιση και παρενόχληση και ισχυριζόμενος ότι η UMG «ενέκρινε, δημοσίευσε και ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη δημιουργία μιας viral επιτυχίας από ένα ραπ κομμάτι», η οποία «είχε ως στόχο να μεταφέρει τον συγκεκριμένο, αδιαμφισβήτητο και ψευδή πραγματικό ισχυρισμό ότι ο Drake είναι εγκληματίας παιδόφιλος και να προτείνει στο κοινό να καταφύγει σε αυτοδικία ως απάντηση».

Η αγωγή του Drake σημείωσε ότι το εξώφυλλο του «Not Like Us» περιλαμβάνει μια εικόνα του σπιτιού του στο Τορόντο με δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των σπιτιών εγγεγραμμένων σεξουαλικών παραβατών- και αναφέρθηκε σε έναν πυροβολισμό που σημειώθηκε έξω από την κατοικία λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του κομματιού, κατά τον οποίο τραυματίστηκε ένας φύλακας ασφαλείας, και σε δύο απόπειρες καταπάτησης τις επόμενες ημέρες.

Αυτή η αγωγή δεν αφορά τον καλλιτέχνη που δημιούργησε το «Not Like Us», αναφέρεται στην κατάθεση της ομάδας του Drake. «Αντίθετα, αφορά εξ ολοκλήρου την UMG, τη μουσική εταιρεία που αποφάσισε να δημοσιεύσει, να προωθήσει, να εκμεταλλευτεί και να εκμεταλλευτεί οικονομικά ισχυρισμούς που, όπως καταλάβαινε, ήταν όχι μόνο ψευδείς, αλλά και επικίνδυνοι».

Η κατάθεση της Universal

Στην αίτησή της για απόρριψη, η Universal υποστηρίζει ότι ο Drake δεν μπορεί να προβάλει αξίωση για δυσφήμιση, λέγοντας ότι το Not Like Us «μεταφέρει μη ενεργή γνώμη και ρητορική υπερβολή, όχι γεγονότα», και επισημαίνοντας ότι ο ράπερ έχει βασιστεί στην UMG για να προωθήσει τα δικά του diss tracks εναντίον του Lamar και άλλων.

Η μήνυση του Drake, αναφέρει η UMG στην κατάθεσή της, «αγνοεί τα άλλα diss tracks του Drake και του Lamar που περιβάλλουν το ‘Not Like Us’, καθώς και τις συμβάσεις του είδους των diss tracks … τα diss tracks είναι μια δημοφιλής και διάσημη μορφή τέχνης που επικεντρώνεται γύρω από εξωφρενικές προσβολές και θα παγώσουν σοβαρά αν επιτραπεί να προχωρήσει η μήνυση του Drake».

«Tο τελικό έργο είναι προϊόν του οράματος και της φαντασίας του καλλιτέχνη»

«Ο Drake είχε δίκιο τότε και κάνει λάθος τώρα»

Λιγότερο από τρία χρόνια πριν, ο ίδιος ο Drake υπέγραψε μια δημόσια αίτηση επικρίνοντας «την τάση των εισαγγελέων να χρησιμοποιούν τη δημιουργική έκφραση των καλλιτεχνών εναντίον τους, αντιμετωπίζοντας τους στίχους της ραπ ως κυριολεκτικά γεγονότα», συνεχίζει η πρόταση της UMG.

Όπως αναγνώρισε ο Drake, όταν πρόκειται για ραπ, «το τελικό έργο είναι προϊόν του οράματος και της φαντασίας του καλλιτέχνη».

«Ο Drake είχε δίκιο τότε και κάνει λάθος τώρα».

«Η UMG θέλει να προσποιηθεί ότι πρόκειται για ένα rap battle, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή των μετόχων της, των καλλιτεχνών και του κοινού από μια απλή αλήθεια»

Τι δήλωσε σχετικά ο δικηγόρος του Drake

Η Universal αρνείται επίσης ότι η προώθηση του «Not Like Us» προσκάλεσε σε παρενόχληση του ράπερ, δηλώνοντας ότι ο ράπερ προσπαθεί «να διαστρεβλώσει βίαιες μεταφορές στους στίχους σε υποκίνηση». «Όπως και με τον ισχυρισμό του για δυσφήμιση, ο Drake προσπαθεί να παγώσει μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που ο ίδιος έχει αγκαλιάσει», αναφέρεται στην πρόταση.

Σε δήλωση που δόθηκε στο Variety, ο δικηγόρος του Drake, Michael J. Gottlieb, απάντησε στην αίτηση απόρριψης της Universal, λέγοντας: «Η UMG θέλει να προσποιηθεί ότι πρόκειται για ένα rap battle, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή των μετόχων της, των καλλιτεχνών και του κοινού από μια απλή αλήθεια: μια άπληστη εταιρεία επιτέλους θεωρείται υπεύθυνη για το κέρδος από επικίνδυνη παραπληροφόρηση που έχει ήδη οδηγήσει σε πολλαπλές πράξεις βίας.

»Αυτή η κίνηση είναι ένα απελπισμένο τέχνασμα της UMG για να αποφύγει την απόδοση ευθυνών, αλλά έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι η υπόθεση αυτή θα προχωρήσει και θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τη μακρά ιστορία της UMG να θέτει σε κίνδυνο, να κακοποιεί και να εκμεταλλεύεται τους καλλιτέχνες της».

*Πηγή: The Guardian