«Το κουράσατε» – Τι απαντά ο Μασκ για τον επίμαχο χαιρετισμό

Η χειρονομία με την οποία ο Έλον Μασκ χαιρέτισε το πλήθος σε μια πανηγυρική τελετή για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ αναπόφευκτα προκάλεσε συγκρίσεις με τον χαιρετισμό των Ναζί, τις οποίες όμως ο ίδιος χαρακτήρισε «κουραστικές».

Λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανέλαβε επίσημα καθήκοντα, ο Μασκ ανέβηκε στη σκηνή του Capital One Arena στην Ουάσιγκτον για να χαιρετίσει τους ψηφοφόρους ως στενός συνεργάτης του νέου προέδρου.

«Ναι!» φώναξε τινάζοντας τα χέρια.

«Αυτή δεν ήταν μια απλή νίκη.΄Ήταν σταυροδρόμι για τον ανθρώπινο πολιτισμό» υποστήριξε.

«Σας ευχαριστώ που την κάνατε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ!», δήλωσε ο Μασκ, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του νεοσύστατου τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, έχοντας θέσει τον εξωπραγματικό στόχο να καταργήσει πολυάριθμες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να περικόψει τις δαπάνες κατά 2 τρισ. δολάρια.

1. Elon Musk, der angeblich ganz genau weiß, was er tut, hat den Hitlergruß gemacht.



Δαγκώνοντας το κάτω χείλος, έβαλε το δεξί χέρι πάνω από την καρδιά και μετά το τέντωσε με τα δάχτυλα ενωμένα και την παλάμη στραμμένη προς τα κάτω. Στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και επανέλαβε την ίδια κίνηση, η οποία έδειξε να ενθουσιάζει τον ακροδεξιό κύκλο στις ΗΠΑ.

«Σας ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου. Χάρη σε εσάς έχει διασφαλιστεί το μέλλον του πολιτισμού» ισχυρίστηκε.

Λίγες ώρες αργότερα, χαρακτήρισε κουραστικά τα σχόλια περί χαιρετισμού των Ναζί προς τον Χίτλερ.

Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση σε χρήστη που έγραψε: «Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους Ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό».

«Ναι, αυτό ακριβώς», σχολίασε από κάτω ο Μασκ.

Frankly, they need better dirty tricks.

The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025