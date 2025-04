Άνδρας συνελήφθη αφού όχημα χτύπησε πλήθος σε εκδήλωση στο Βανκούβερ του Καναδά για τον φιλιππινέζο εθνικό ήρωα Λάπου – Λάπου και τον εορτασμό του πολιτισμού των Φιλιππίνων, όπως μετέφερε το καναδικό CBC.

Το φεστιβάλ της κοινότητας των Φιλιππινέζων ολοκληρωνόταν όταν το SUV έπεσε πάνω στο πλήθος. Ο πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνι λέει ότι η αστυνομία το περιγράφει ως «επίθεση με αυτοκίνητο». Ο ύποπτος κρατήθηκε από τους επισκέπτες του φεστιβάλ μέχρι να φτάσει η αστυνομία, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία λέει ότι ο ύποπτος είχε «σημαντικό ιστορικό αλληλεπιδράσεων» με την αστυνομία και τους επαγγελματίες υγείας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στις αρχές ότι ο οδηγός «απλά πάτησε το πεντάλ» και έπεσε πάνω στον κόσμο.

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV έπεσε πάνω στο πλήθος το βράδυ του Σαββάτου σε ένα φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ για τον εορτασμό της συνεισφοράς της κοινότητας των Φιλιππινέζων του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδι , καθώς το «Lapu Lapu Day Block Party» έκλεινε, αφού είχε προσελκύσει έως και 100.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι στρατιώτες του φύλαρχου Λάπου – Λάπου ήταν εκείνοι που σκότωσαν τον Μαγγελάνο στις 27 Απριλίου του 1521 στο νησί Μακτάν των Φιλιππίνων εκδιώκοντας την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία.

