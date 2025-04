Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες στο Βανκούβερ του Καναδά - Υπάρχουν νεκροί

«Ένας αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί» μετά που αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Βανκούβερ του Καναδά, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία.

Η αστυνομία του Βανκούβερ δήλωσε ότι «πολλοί άλλοι» τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού σε φεστιβάλ δρόμου το βράδυ του Σαββάτου.

Ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όπως αναφέρει το BBC.

Σε ανάρτησή της στο X, η αστυνομία ανέφερε ότι «ένας οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στην E. 41st Avenue και Fraser» λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα το Σάββατο.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες μόλις προχωρήσει την έρευνά της.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025