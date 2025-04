Η Αστυνομία του Βανκούβερ στον Καναδά ανακοίνωσε ότι εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την παράσυρσή τους από αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή αριθμό τραυματιών, ενώ έχουν ανακοινώσει ότι όσοι τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν «σε πολλά νοσοκομεία».

«Μέχρι στιγμής, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βανκούβερ σχετικά με όσα έγιναν στο φεστιβάλ Lapu Lapu που είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό των Φιλιππίνων.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό περιστατικό», τονίζεται στην ανακοίνωση.

UPDATE: As of now, we can confirm nine people have died after a man drove through a crowd at last night’s Lapu Lapu Festival. Our thoughts are with all those affected by this tragic incident.

Νωρίτερα ο Στιβ Ράι, αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Βανκούβερ, μίλησε σε δημοσιογράφους και επισήμανε ότι υπήρχε ένας μόνο ύποπτος και ένα όχημα που ενεπλάκη στο πολύνεκρο περιστατικό.

Ο 30χρονος που συνελήφθη ζει στο Βανκούβερ.

Τα κίνητρα του δεν έχουν ξεκαθαριστεί, ωστόσο η Αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό «δεν ήταν πράξη τρομοκρατίας».

Ο δράστης ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές «για ορισμένες υποθέσεις», αλλά ο Ράι δεν θέλησε να διευκρινίσει αν έχει ποινικό παρελθόν.

Όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Βανκούβερ, ο δράστης είχε ακινητοποιηθεί από πολίτες πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

A 30-year-old man was arrested after driving a vehicle into a crowd at a Filipino street festival in Vancouver, killing and injuring several people. Police said they are confident it was not an act of terrorism https://t.co/ynEzlXxp99 pic.twitter.com/5eWSnd9i9u



Στα social media κυκλοφορεί ανεπιβεβαίωτο βίντεο που δείχνει πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να έχουν θέσει υπό κράτηση τον 30χρονο άνδρα.

🚨 Multiple people were killed and injured in Vancouver after a man drove a vehicle into a crowd at a Filipino street festival

Death Toll Rises to 8 in Vancouver Festival Incident with 6 people in critical condition.

The Police rule out this being Terrorism.

The driver of the… pic.twitter.com/pvie1WBlVQ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 27, 2025