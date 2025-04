Έρευνα για τη δολοφονία ξεκίνησε μετά την ανεύρεση μπεστ σέλερ νεκρής συγγραφέως σε πλωτό σπίτι στο Αμβούργο στη Γερμανία, έχοντας δεχθεί βίαιη επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η 58χρονη Αλεξάνδρα Φρόχλιχ, τα μυθιστορήματα της οποίας είχαν προνομιακή θέση στις λίστες των μπεστ σέλερ της Γερμανίας, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσαν οι ανακριτικές αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Φρόχλιχ είχε πυροβοληθεί. Η Hamburger Abendblatt, με τη σειρά της, αναφέρει ότι η θεωρία αυτή έχει ήδη απορριφθεί από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Αντ’ αυτού, λέγεται ότι πέθανε από «αμβλύ αντικείμενο». Για «ερευνητικούς λόγους», η αστυνομία και η εισαγγελία τηρούν σιγή ιχθύος για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Η υπόθεση πέρασε γρήγορα στο γερμανικό Ανθρωποκτονιών εν μέσω ενδείξεων ότι είχε δεχθεί επίθεση. Οι αρχές αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες εκτός από το να πουν ότι συγκεντρώθηκαν ιατροδικαστικά στοιχεία και υποβλήθηκε έκθεση ιατροδικαστή.

Η συγγραφέας πέθανε με βίαιο τρόπο

Οι ανακριτές απηύθυναν έκκληση για την αναζήτηση πιθανών μαρτύρων που μπορεί να έχουν παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα στο ή γύρω από το μακρύ κεραμιδί πλωτό σπίτι στο οποίο διέμενε η Φρόχλιχ, στην όχθη Holzhafen του ποταμού Έλβα στην ανατολική περιοχή Moorfleet, στο Αμβούργο.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, συγγενείς βρήκαν την 58χρονη γυναίκα νεκρή στο πλωτό της σπίτι και ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία μπόρεσε μόνο να επιβεβαιώσει τον θάνατο της γυναίκας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Μετά την αξιολόγηση των ιχνών και των αποδεικτικών στοιχείων, οι ανακριτικές αρχές πιστεύουν πλέον ότι η γυναίκα πέθανε ως αποτέλεσμα βίας».

Για τη δολοφονία ερευνάται το οικείο περιβάλλον της μυθιστοριογράφου

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν πιθανούς υπόπτους και αν ο δολοφόνος μπορεί να ήταν γνωστός στην Φρόχλιχ. «Δεδομένης της συνεχιζόμενης έρευνας, δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή», είπε. Οι έρευνες έχουν στραφεί στο οικείο περιβάλλον της.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύτες βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος, εν μέσω εικασιών ότι το όπλο θα μπορούσε να έχει πεταχτεί στον Έλβα.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι δύτες της αστυνομίας είχαν ήδη ψάξει τον βυθισμένο πυθμένα του Άλτε Ντόβε στονΈλβα για ένα πιθανό φονικό όπλο και άλλα ίχνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ασαφή, όπως αναφέρει η Welt.

Η 58χρονη γυναίκα φέρεται να ανακαλύφθηκε στο πλωτό σπίτι από έναν από τους τρεις γιους της νωρίς το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η Φρόχλιχ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, από τα μεσάνυχτα έως τις 5:30 π.μ.

Η καριέρα της δολοφονημένης συγγραφέως ήταν διαρκώς ανοδική

Η Φρόχλιχ ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, αρχικά στην Ουκρανία, όπου ίδρυσε ένα γυναικείο περιοδικό στο Κίεβο. Αργότερα εργάστηκε ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος στη Γερμανία για γυναικεία και άλλα περιοδικά, όπως το Stern, πριν στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Το 2012 δημοσίευσε το ντεμπούτο μυθιστόρημά της, My Russian Mother-in-Law and other Catastrophes (Η Ρωσίδα πεθερά μου και άλλες καταστροφές), το οποίο, όπως είπε, βασίστηκε στη δική της εμπειρία από τον γάμο της με Ρώσο.

Μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ του περιοδικού Der Spiegel, ενός από τους πιο στενά παρατηρούμενους δείκτες πωλήσεων μυθοπλασίας και μη στη Γερμανία, όπου και παρέμεινε για αρκετούς μήνες. Στη συνέχεια μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ένας κριτικός της εποχής το περιέγραψε ως «μια ξεκαρδιστική σάτιρα Δύσης-Ανατολής».

Το 2016 δημοσίευσε το αστυνομικό μυθιστόρημα «Ο θάνατος είναι μια βεβαιότητα», το οποίο σημείωσε παρόμοια επιτυχία, και το 2019 ακολούθησε το «Skeletons in the Closet». Και τα δύο εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Penguin. Τα μυθιστορήματά της χαρακτηρίζονταν από ένα μείγμα χιούμορ, οικογενειακών ιστοριών και κοινωνικών θεμάτων.